https://ukraina.ru/20230810/1048605719.html

Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео

Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео - 10.08.2023 Украина.ру

Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео

Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование. Украина.ру, 10.08.2023

2023-08-10T13:26

2023-08-10T13:26

2023-08-10T13:26

видео

россия

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сво

гуманитарная помощь

военные

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слуцкий

лдпр

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Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование. Украина.ру с начала СВО при помощи своих подписчиков уже собирала и отправляла на фронт нужные нашим военным вещи и технику. Теперь к нашей инициативе подключилась ЛДПР. Как это происходило и что из этого вышло - смотрите в нашем сюжете!

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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