Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
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Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео
Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео
Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование. Украина.ру, 10.08.2023
2023-08-10T13:26
2023-08-10T13:26
видео
россия
украина
сво
гуманитарная помощь
военные
помощь
слуцкий
лдпр
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Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование. Украина.ру с начала СВО при помощи своих подписчиков уже собирала и отправляла на фронт нужные нашим военным вещи и технику. Теперь к нашей инициативе подключилась ЛДПР. Как это происходило и что из этого вышло - смотрите в нашем сюжете!
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видео, россия, украина, сво, гуманитарная помощь, военные, помощь, слуцкий, лдпр, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, гуманитарная помощь, военные, помощь, Слуцкий, ЛДПР

Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео

13:26 10.08.2023
 
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Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование.
Украина.ру с начала СВО при помощи своих подписчиков уже собирала и отправляла на фронт нужные нашим военным вещи и технику. Теперь к нашей инициативе подключилась ЛДПР. Как это происходило и что из этого вышло - смотрите в нашем сюжете!
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОгуманитарная помощьвоенныепомощьСлуцкийЛДПР
 
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