https://ukraina.ru/20230810/1048605719.html
Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео
Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео
Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование. Украина.ру, 10.08.2023
2023-08-10T13:26
2023-08-10T13:26
2023-08-10T13:26
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слуцкий
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Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование. Украина.ру с начала СВО при помощи своих подписчиков уже собирала и отправляла на фронт нужные нашим военным вещи и технику. Теперь к нашей инициативе подключилась ЛДПР. Как это происходило и что из этого вышло - смотрите в нашем сюжете!
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, гуманитарная помощь, военные, помощь, слуцкий, лдпр, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, гуманитарная помощь, военные, помощь, Слуцкий, ЛДПР
Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео
Бойцам 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады передали генераторы, компьютеры, кабели и прочее сетевое оборудование.
Украина.ру с начала СВО при помощи своих подписчиков уже собирала и отправляла на фронт нужные нашим военным вещи и технику. Теперь к нашей инициативе подключилась ЛДПР. Как это происходило и что из этого вышло - смотрите в нашем сюжете!