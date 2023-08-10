https://ukraina.ru/20230810/1048592962.html

Дмитрий Выдрин: Американцы могут убрать почти любого президента, но не могут изменить ход истории

Дмитрий Выдрин: Американцы могут убрать почти любого президента, но не могут изменить ход истории - 10.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Американцы могут убрать почти любого президента, но не могут изменить ход истории

В 90-е инструктор по выживанию учил меня: «Если вас ночью в подземном переходе окружает стая малолеток с заточками и бейсбольными битами, забудьте, что они... Украина.ру, 10.08.2023

2023-08-10T06:55

2023-08-10T06:55

2023-08-10T07:43

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В 90-е инструктор по выживанию учил меня: «Если вас ночью в подземном переходе окружает стая малолеток с заточками и бейсбольными битами, забудьте, что они дети. Иначе вас распластают на кровавые ошметки. Это жестокие убийцы, которые притворяются детишками». Стоит это правило вспоминать и сегодня при оценке тех, кто нам противостоит.Такими мыслями с изданием Украина.ру поделился известный политолог, политтехнолог, писатель Дмитрий Выдрин.— Дмитрий Игнатьевич, знаю, что вы сейчас на юге на отдыхе. Но работа есть работа, и от имени наших читателей все же потревожу вас несколькими вопросами. Как вам отдыхается в Крыму в это непростое время?— Для меня давно уже слились в один жизненный поток и работа, и отдых. У моего любимого писателя Жоржи Амаду сосед как-то спросил через забор, увидев его в огороде с лопатой в руке: «Решили, маэстро, поработать?» Тот ответил: «Нет, решил отдохнуть». А когда классик лежал в гамаке со стопкой кашасы, сосед окликнул: «Прилегли отдохнуть?» На что гений сердито отреагировал: «Не мешайте мне работать».Я, конечно, не корифей, но давно утратил границы между одним и другим состоянием.Крым — это сакральное место творчества. Ученые, писатели, художники ездили сюда не расслабляться, а творить. Но это отдельная большая история. Пока только скажу, что взял в том числе и в нашем славном издании [Украина.ру] небольшую передышку, чтобы написать новую книжку. Из более двадцати моих изданий только одно художественное — сейчас пытаюсь немного откорректировать баланс.— О чем, если не секрет, будет книга?— Конечно, о попаданцах. Сейчас это самый топовый жанр, в который я решил внести свою скромную лепту. Поэтому сюжет стандартный: сознание нашего современника переносится в плоть одного исторического персонажа.[«Попаданчество» — распространённый приём фантастической литературы, связанный с внезапным переносом героя («попаданца») в прошлое, будущее, на другую планету, в параллельный мир или в мир художественного произведения.]— Но у вас так просто ничего не бывает. Наверное, есть какие-то сюжетные особенности?— Вообще-то, да. В моей версии переноситься сознание не супермена, не спецназовца, продвинутого военного, как бывает обычно, а банального преподавателя одного из столичных вузов. К тому же человека весьма толерантных и прогрессивных взглядов. Но попадает его душенька в фактуру самого́ грозного и светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. Вот после этого и меняется ход истории.Князь начинает дружить с потомком Чингисхана и крымским ханом Шагин-Гиреем. Спасает его от свержения и последующей казни на острове Родос. Напротив, помогает этому европейски образованному лидеру провести все его демократические реформы — и административную, и судебную, и военную. Как и мечтал хан Шагин-Гирей, Крым не только становится независимым, но и присоединяет к себе весь Кавказ. Князь и хан вместе убеждают императрицу Екатерину II, покаяться в покорении малых народов и вернуться в Германию...— А Россия? Какова ее дальнейшая судьба?— А Россия просто исчезает. С географической карты и исторической летописи...— Обязательно прочитаю, как допишете. Вот у меня вопрос как раз про Россию-матушку. Вы, как политолог и политтехнолог, можете объяснить, в чем принципиальная разница между Россией и Западом? Почему эта разница довела нас до вооруженного конфликта?— Сначала скажу, что у нас общего. И Россия, и Запад — не страны или группа стран, а цивилизации. Причем построенные на диаметральных принципах, о чем я не раз говорил. Если очистить наши устои от шелухи, иллюзий и извращений, то остаются два главных принципа: творчество и коллективизм. У них [Запада] — потребление и индивидуализм. Конвергенция, примирение — сопряжение этих максим невозможно. Отсюда и взаимная непримиримость. Только мы готовы согласиться с их доктринальным правом, а они почему-то нет. Мы даже готовы жить от них за забором, но они хотят закопать нас под забором. Вот и судите, кто на кого напал...— Но ведь даже известные эксперты говорят, что наши оппоненты нас фактически переиграли. Ради своих принципов они заставили русских убивать русских, славян уничтожать славян. Вы согласны с этим?— Нет. Русские, если уж пришлось, уничтожают не русских. Русские уничтожают своих врагов. А враг не имеет национальности, пола, даже возраста. Запомнилось, как в «святые девяностые», инструктор по выживанию учил меня: «Если вас ночью в подземном переходе окружает стая малолеток с заточками и бейсбольными битами, забудьте, что они дети. Иначе вас распластуют на кровавые ошметки. Это жестокие убийцы, которые притворяются детишками». Стоит это правило вспоминать и сегодня при оценке тех, кто нам противостоит.— В последнее время на Западе появились шокирующие заявления. Так, например, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что жить Зеленскому осталось недолго и что уберут его западные спецслужбы. И это не единственное подобное заявление, сделанное экспертами в области секретных служб на Западе. Как вы считаете, с чем это может быть связано?— Думаю, что Ларри Джонсон пишет свою версию истории. В ней, видимо, нынешний украинский президент исчезает и на его место назначается менее капризный и не столь вороватый персонаж. И вот тогда-то 66 миллиардов [долларов] американской помощи превращаются, превращаются в оглушительные победы и украинской армии, и всего западного сообщества.Думаю, в моей книге меньше допущений, предположений и гипотез, чем в этом сценарии. Американцы могут, конечно, убрать почти любого президента, но не могут изменить ход истории. Они не боги. Поэтому пусть аналитик пишет — он за это деньги получает. Хотя, конечно, страшновато, когда аналитические химерные фантазии сочетаются с реальными технологическими возможностями.Много лет назад, мне довелось консультировать команду президента Венесуэлы Уго Чавеса. Он тогда упомянул, что долго не проживет, — вошел в слишком глубокий клинч с руководством Штатов. Бравый команданте утверждал, что у тех есть технология поражения своих оппонентов тяжелыми формами онкологии. Почти все президенты Латинской Америки уходили из жизни по этой причине, после того как становились врагами Штатов...Говорят, что нет ничего страшнее обезьяны с гранатой. Думаю, что примат с биологической ретортой куда опаснее!— Мы говорим с вами накануне 32-й годовщины ГКЧП, фактически с которой стартовал развал СССР. Как вы можете объяснить то, что чуть ли не главным врагом России является Польша, для которой в послевоенные годы коммунистический режим сделал очень многое. Впрочем, как и Прибалтийские республики, не только нарастившие территории (Литва, например), но и получившие на тот момент передовое производство. Почему все они стали нашими самыми заклятыми врагами?— В политике как, кстати, и в любви, прошлые дары не учитываются. Ты не можешь сказать: «Дорогая, будь ко мне благосклоннее, ведь я год назад подарил тебе ожерелье». И страны идут только за теми, от кого ожидают бонусы в будущем, — от кружевных трусов до льготных кредитов. Россия обыденно дает не обещая. А есть страны, которые празднично обещают, хотя не дают. Нам бы обещать научиться... Шучу.С Польшей еще будем дружить. Это страна мощной культуры, сильного искусства, глубокой философии. Некогда довелось читать лекции в Ольштыне, прямо в замке, который защищал во время войны великий богослов и ученый Николай Коперник. Был поражен образованностью и дружелюбием местной аудитории. Даже основали там «Общество Коперника» как команду людей, которые ценят, любят и превозносят правду.Поляки мне говорили, что их кумир одним из первых в мире осознал сладость правды, которая выше любых благ и карьеры. В правде спрятана не только грубая сила, но тонкое обаяние. Вот это скромное обаяние правды и вернет нам неизбежно приязнь и уважение других народов. Если, конечно, не будем лгать себе и другим...

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, крым, украина, россия, запад, владимир зеленский, цру, сша, ссср, гкчп, польша, русские, книга, спецслужбы, спецоперация