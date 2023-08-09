https://ukraina.ru/20230809/1048585162.html

Александр Шпаковский: Украина и Польша атакуют Белоруссию по сценарию вторжения в Белгородскую область

Александр Шпаковский: Украина и Польша атакуют Белоруссию по сценарию вторжения в Белгородскую область - 09.08.2023 Украина.ру

Александр Шпаковский: Украина и Польша атакуют Белоруссию по сценарию вторжения в Белгородскую область

Польша накапливает вооруженные силы в приграничных с Белоруссией районах под прикрытием легенды об угрозе со стороны ЧВК "Вагнер", считает директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:22

2023-08-09T16:07

интервью

украина

польша

белоруссия

чвк "вагнер"

союзное государство

белгородская область

русский добровольческий корпус

рсзо

"искандер"

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Накануне полковник в отставке, бывший командир группы польского спецназа "Гром" Анджей Кручиньский заявил, что бойцы "Вагнера" создадут проблемы жителям Белоруссии, страдая от безделья и увлекаясь алкоголем и наркотиками.- Александр, как белорусское общество воспринимает присутствие "вагнеровцев" в своей стране?- Чтобы об этом говорить, нужно иметь инструмент социологического измерения. На сегодняшний день о таком измерении мне ничего неизвестно. Но никакого публичного недовольства по поводу прибытия "Вагнера" не зафиксировано. Более того, известно, что в населенных пунктах, через которые перемещался личный состав "Вагнера", их достаточно приязненно встречали местные жители.Так называемая оппозиция, вернее, радикальные политизированные группировки, которые находятся за рубежом, распространяли через свои ресурсы слухи о том, что перемещения сотрудников "Вагнера" в Белоруссии таит некие угрозы, якобы будут совершаться преступления против белорусских граждан. Ничего такого не происходит.То есть дисциплина в этой структуре поддерживается, исходя из внутренних корпоративных правил, а они довольно жесткие. Никаких жалоб от населения, настораживающих фактов, которые бы фиксировали правоохранительные органы, нет.- А история с задержанием нескольких десятков бойцов "Вагнера" в Белоруссии в 2020 году забыта?- Эту историю, в первую очередь, муссировали российские СМИ, которые пытались преподнести это происшествие как недружественные действия белорусской стороны. Но сейчас можно сказать, что и "вагнеровцы", и белорусская сторона были введены в заблуждение, поскольку имела место спецоперация ЦРУ и СБУ. "Вагнеровцев" планировалось выманить на территорию третьих стран или развернуть их борт в воздушном пространстве для принудительной посадки.А действия белорусской стороны объяснялись историческим моментом. Накануне выборов президента появилась информация о подготовке массовых беспорядков, которая впоследствии подтвердилась. Прибытие группы людей с военной подготовкой было воспринято настороженно. Но затем перед задержанными извинились на самом высоком уровне, и инцидент был исчерпан.- Польша и Литва объявили о переброске дополнительных сил на границу с Белоруссией. Не обострил ли переезд "Вагнера" и без того сложные отношения Минска с соседями?- Мы исходим из того, что поляки проводили политику по милитаризации всей общественно-государственной жизни и без прибытия "вагнеров" на территорию нашей страны. Это долгосрочный курс и программа по модернизации вооруженных сил предусматривала наращивание военных расходов, закупку новой техники и вооружений и увеличения численности армии была принята в 2012 году, а разрабатывалась еще раньше.Эти планы существовали еще до так называемых крымских событий, которыми поляки начали оправдывать свое желание стремительно вооружаться. В 2019 году польское руководство сделало публичное заявление о намерении разместить американское ядерное оружие на территории своей страны.Подразделения и дополнительное командование польских вооруженных сил создавались в польско-белорусском приграничье еще до событий 24 июня 2023 года. На сегодняшний день на государственной границе несут службу порядка пять тысяч польских пограничников, две тысячи военных, 500 полицейских и еще тысяча дополнительно перебрасывается.Более того в Польше на постоянной основе расквартированы 10 тысяч американских военнослужащих. А фактор "Вагнера" будет дополнительно использоваться Польшей для оправдания своей милитаристской политики. Происходит публичное, но легендированное наличием якобы угрозы со стороны "Вагнера", накапливание сил и средств польской армии в приграничье.И характер военных учений НАТО в последние годы, по словам наших военных, носит наступательный характер. Происходит изучение потенциального театра боевых действий подразделениями Североатлантического альянса. В этой ситуации несколько тысяч военнослужащих "Вагнера" является дополнительным фактором укрепления обороноспособности Белоруссии.Но, если не отталкиваться от шуток нашего президента, вряд ли можно говорить, что эти несколько тысяч могут представлять для Польши угрозу. Но если Польша решится на военную авантюру на Западной Украине или на белорусском направлении подготовленные сотрудники группы "Вагнера", как минимум, не будут лишними, а как максимум, примут активное участие в защите интересов Союзного государства.- В украинских СМИ появилась информация, что ЧВК "Вагнер" разбивает полевой лагерь у старого аэродрома в Зябровке под Гомелем в 15 километрах от границы с Украиной. Это сообщение тоже служит прикрытием для подготовки каких-либо военных провокаций со стороны Украины?- Не могу комментировать заявления украинских спикеров. Мне неизвестна дислокация "Вагнера" в украинско-белорусском приграничье. Но вооруженные силы республики Беларусь действительно проводят учебно-боевую подготовку неподалеку от границ Украины и Польши.Это логично, поскольку и та, и другая страна активно провоцируют Беларусь, заявляя о возможной военной агрессии в отношении нашей страны. И на Украине, и в Польше под патронажем местных спецслужб из числа беглых белорусских экстремистов созданы бандформирования, которые не скрывают своей цели развязывания гражданского конфликта и свержения конституционного строя.Поэтому мы готовимся к разным сценариям развития событий, но белорусские вооруженные силы, внутренние войска – фактор несравнимо больший, чем прибытие нескольких тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер". В первую очередь мы рассчитываем на собственные силы.Это наша армия, внутренние войска, спецподразделения и мобилизационный ресурс. В Белоруссии принят закон о народном ополчении, который позволит привлечь к защите родины до 150 тысяч граждан.- Насколько я понял, вы вероятность вооруженной агрессии со стороны сопредельных государство оцениваете как достаточно высокую?- Вы не совсем правы, мы говорим о возможности развития такого хода событий. Сегодня нельзя говорить о том, что та вероятность высокая. Но мы не сбрасываем со счетов возможность такого сценария эскалации. С точки зрения здравого смысла проявлять открытую, а не гибридную агрессию против Белоруссии рискованно.Беларусь обладает силами и средствами, способными нанести противнику неприемлемый вред. Помимо наших РСЗО "Полонез" есть еще ОТРК "Искандер". На территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие России.Российская Федерация по-прежнему сохраняет высокую государственную функциональность, и у нас есть договоры с Россией, согласно которым не только Белоруссия отвечает за свою безопасность, но и Россия как военный союзник будет поддерживать всеми имеющимися силами и средствами. Опасно вступать в конфликт с ядерной сверхдержавой.Тем не менее мы понимаем характер политиков в Варшаве и Киеве, особенно если говорим о киевском режиме с бутафорски-марионеточной сущностью. Поэтому не исключаем и такого сценария. Но в первую очередь мы готовимся к отражению гибридной агрессии, когда на территории Белоруссии будут действовать незаконные вооруженные формирования, которые будут направляться специальными службами сопредельных государств, и будут открыто декларировать свою принадлежность. По аналогии с тем, что происходило в Белгородской области, когда де-факто это были силы спецоперация ГУР Минобороны Украины, а де-юре ответственность на себя брал некий Русский добровольческий корпус* из нескольких десятков человек и какие-то карликовые бандформирования, которые в Киеве сумели сформировать из новых власовцев.Таких же провокаций мы ожидаем и в отношении нашей страны с учетом того, что в 2024 году будет единый день голосования. То есть в один день пройдут местные парламентские выборы, а затем мы входим в президентскую кампанию. Наши оппоненты попытаются предпринять меры по дестабилизации обстановки. Политических рычагов у них нет, остается инструментарий военной провокации.*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20201223/1030075524.html

https://ukraina.ru/20230809/1048577107.html

https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html

https://ukraina.ru/20230809/1048581221.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, польша, белоруссия, чвк "вагнер", союзное государство, белгородская область, русский добровольческий корпус, рсзо, "искандер", ядерное оружие, литва