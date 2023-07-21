https://ukraina.ru/20230721/1048174223.html

Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла Львов

Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла Львов - 21.07.2023 Украина.ру

Юрий Баранчик: ЧВК "Вагнер" готовит Белоруссию к городским боям с Польшей, чтобы она сразу не взяла Львов

На территории Польши находится большое количество военных баз и мест хранения техники, которая потом идет на Украину. Там же есть и собственные вооруженные силы, и другие интересные объекты для атаки

2023-07-21T16:29

2023-07-21T16:29

2023-07-21T16:29

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польша

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львов

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владимир путин

чвк "вагнер"

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Поэтому Польша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или западной Белоруссии, считает политолог Юрий Баранчик. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинского пушечного мяса Западу уже недостаточно, огонь войны усиленно разжигается, используются амбиции лидеров стран Восточной Европы. По его словам, Запад планирует пустить в ход поляков, литовцев и "всех кого не жалко". Также российский лидер поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Украины.- Юрий, почему президент именно сейчас жестко озвучил все эти тенденции?- Это предупреждение руководству Польши, в том смысле, что мы видим телодвижения, которые они совершают. Москва уже неоднократно говорила, что если Польша зайдет на территорию Украины, реакция России будет соответствующей. Сегодняшняя оценка ситуации, которую дал президент, тоже абсолютно правильная.Прямое вмешательство поляков в украинский конфликт, несмотря на якобы нейтральную позицию Варшавы, позволит России наносить по ней удары. На территории Польши находится большое количество военных баз и мест хранения техники, которая потом идет на Украину. В Польше есть и собственные вооруженные силы, и другие интересные объекты для атаки. Поэтому Польша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или западной Белоруссии.В этой связи переброска ЧВК "Вагнер" в Белоруссию далеко неслучайна. Белорусская армия в основном состоит из призывников. Ее численность всего 50 тысяч. А армия Польши составляет 150 тысяч. Ее планируют увеличить в два раза до 300. Потенциалы - явно несопоставимые. А ЧВК "Вагнер" - отличные бойцы. Это одна из лучших наемных армий в мире.Поэтому они помогут белорусам отразить нападение Польши. И если поляки все же пойдет на западную Украину, их тоже ждут определенные сюрпризы.- Если продолжать тему "Вагнера", зачем именно белорусской армии нужен их опыт городских боев?- Потому что в Белоруссии тоже очень плотная городская застройка. Примерно 80% населения республики проживают в крупных городах и районных центрах. А боевые действия на Украине в основном ведутся в городах.Кроме того, в случае войны с Польшей в рамках активной обороны белорусам может понадобиться перейти на ее территорию и тоже вести бои в городах.Поэтому совместные тренировки вагнеровцев и белорусов вполне закономерны.- Есть мнение, что для нападения Польши на Белоруссию полякам сначала нужно будет обязательно брать Калининград, чтобы не оставлять у себя в тылу крупную российскую группировку. А вы что думаете по этому поводу?- Нападение на Калининград будет означать прямое нападение Польши на Россию. Тут реакция Москвы будет четкой и однозначной. Кроме того, Путин еще раз подтвердил, что нападение на Белоруссию тоже будет означать нападение на Россию. Поэтому я думаю, что поляки все же пойдут на западную Украину.Но это произойдет только в том случае, когда начнется замирение. Грубо говоря, Россия получит под себя какую-то часть Украины (чуть больше, чем мы имеем сейчас), а Польша зайдет на западную Украину и объявит эти территории польскими. От Украины останется маленькая центральная часть. И то на какое-то время. Потому что никаких финансово-экономических предпосылок для существования независимого Киева, изолированного от моря, черноземов и промышленности Юго-Востока, нет. Киев без всего этого – дотационный город.- Как именно будет выглядеть это вхождение Польши на западную Украину?- Поляки вполне могут войти напрямую, хоть это и будет вне рамок НАТО. Они объявят о дружеской помощи Украине и ее воюющему народу, а на самом деле оставят эту территорию за собой.И я не вижу в этом ничего плохого. Это будет означать завершение войны. Мы заберем свою часть Украины, а поляки, венгры и румыны – свою. Этот сценарий прописан достаточно давно. Возможно, стороны сейчас как раз и обсуждают вариант полного исчезновения Украины с карты.- Мне кажется, этот сценарий был бы актуален в том случае, если бы СВО действительно закончилась за две-три недели. Можем ли мы согласиться на него сегодня, учитывая, какие потери мы понесли?- Можем. Вопрос только в том, какая часть Украины останется за нами.Лично я бы взял все Левобережье. Для меня даже Киев – под большим вопросом. Я не знаю, нужно ли нам тащить на себе такой тяжелый город в плане инфраструктуры, финансов и качества населения, которое там живет.А то, что поляки заберут западную Украину – это хорошо. Может быть, западенцы против них начнут активные партизанские действия. Мы же знаем, какая у поляков и галичан взаимная "любовь" со времен Волынской резни. Пусть Варшава сама с ними мучается.

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20230720/1048128315.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, польша, белоруссия, западная украина, львов, сво, владимир путин, чвк "вагнер"