Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России - 02.08.2023 Украина.ру
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Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России
Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России - 02.08.2023 Украина.ру
Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России
В польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский
2023-08-02T15:49
2023-08-02T15:52
интервью
олег неменский
польша
чвк "вагнер"
украина
бандера
белоруссия
лондон
варшава
париж
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Вечером 1 августа Минобороны Польши сообщило, что белорусские военные вертолеты вторглись в воздушное пространство страны. Минск отверг эти обвинения, но временного поверенного в делах Белоруссии вызвали в Министерство иностранных дел Польши, где ему заявили решительный протест.- Олег Борисович, в своих интервью нашему изданию вы рассказывали о том, что Польша готовится к вторжению в Белоруссию. А насколько инцидент с вертолетами приблизит эти страны к войне?- Пока что это не приближает к началу боевых действий. Они возможны самое раннее следующей осенью. А сейчас это сознательная раскрутка конфликтных ситуаций в связи с приближающимися в Польше выборами. Они пройдут в конце октября этого года.Задача правящей партии в отношениях с Украиной и Белоруссией состоит в том, чтобы артикулировать основные конфликтные моменты и показать, что правительство отстаивает интересы Польши и занимает жесткую позицию.А с другой стороны – продемонстрировать конструктив. В отношении Украины – это лидерство в организации ее военной поддержки. В отношении Белоруссии при жесткости позиции не переводить отношения в стадию, угрожающую миру.Поэтому такие демонстрационные моменты возможны в период предвыборной компании, но они не несут угрозы начала военных действий. Сейчас Польша думает о выборах.- Судя по риторике, поляки больше боятся не российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, а ЧВК "Вагнер", которая, по заявлениям опять же поляков, переброшена к границам Польши к Сувалкскому коридору, а ее бойцы под видом мигрантов проникают на польскую территорию. Почему так происходит?- В правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может запугать и мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората. Лукашенко позволяет использовать свои слова в качестве подтверждения таких версий.Меня тоже удивило, что в Польше ядерного оружия испугались меньше, чем ЧВК "Вагнер". Передислокация "вагнеровцев" в Белоруссию вызвала очень большие переживания в польской политической среде. Очевидно, что в применение ядерного оружия в Польше не очень-то верят, а в эффективность ЧВК "Вагнер" как раз-таки верят и понимают, что она может проявляться в самых разных формах, к которым Польша может быть и не готова.- Аналитики полагают, что военное противостояние Варшавы и Минска не даст повод применить пятую статью устава НАТО. Тем не менее представитель США в ООН заявила, что нападение ЧВК "Вагнер" на Польшу будет рассматриваться как нападение России.- Не могу себе представить нападение "вагнеровцев" на Польшу. С военной точки зрения – это абсурд для запугивания польских избирателей. В любом случае столкновения между поляками и "вагнеровцами", наверняка, уже были на территории Украины. Польша может что угодно заявлять, как она это трактует, вопрос в том, как это будут трактовать ее партнеры по НАТО.Для партнеров по НАТО "Вагнер" – это особая организация, пусть и поощряемая Россией, но имеющая на Западе статус террористической. Пятая статья устава НАТО весьма необязательна, и как бы не развивалась дальше ситуация вокруг польского участия в конфликте на Украине, в случае вмешательства Польши во внутренние дела в Белоруссии, НАТО к этому постарается быть непричастной.- Ранее в МИД Украины вызвали польского посла из-за слов министра канцелярии президента Пшидача о том, что Киеву нужно быть более благодарным за оказанную помощь. В Варшаве на это сильно обиделись. Означает ли это, что в отношениях межу Киевом и Варшавой пробежал холодок? К чему приведет этот дипломатический конфликт?- У них постоянно пробегает холодок в отношениях. Напомню, после Евромайдана их отношения сильно испортились. Во-первых, потому что Киев обрубил себе возможность для геополитического маневра, от него стало легче что-то требовать. А во-вторых, в Киеве пришли к власти покровители ультраправых организаций, той идеологии, которую в Польше называют бандеризмом и считают абсолютно неприемлемой.Так заявил в 2015 году лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Вопросы идеологических моментов и исторических трактовок приобрели для польско-украинских отношений принципиальный характер и очень ухудшали эти отношения в течение долгих последних лет.Да, после начала СВО Польша решила отложить все эти проблемы на потом и попытаться стать лидером в организации военной помощи Украине. Но откладывать их на слишком долгое время тоже невозможно, потому что они волнуют общество.11 июля был День памяти жертв Волынской резни, широко отмечаемый в Польше. Поляки ожидали извинений, покаяния от украинского руководства, признания украинской вины и то, что это был геноцид. Не дождались ничего от этого. Заявления украинских политиков, в том числе Зеленского, были весьма обтекаемы и касались трагичности произошедших событий, вины двух сторон, что поляков категорически не устраивает.Поэтому после 11 июля в польском обществе и политической среде есть раздражение насчет неготовности Украины идти на компромисс по болезненно важным для Польши вопросам. Это раздражение порождает цепную реакцию, начинают задумываться о том, что Украина вообще не очень-то благодарна за все, что Польша для нее делает. А для Польши очень важно признание Украиной польского лидерства, покровительства как жизненно необходимого.А на деле Украина больше ориентирована на отношения с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с Варшавой, и в Польше это болезненно воспринимается. При том, что активность на украинском направлении Польша предпринимает больше, чем другие европейские страны. Так что в ближайшее время, особенно на фоне украинских неудач в так называемом контрнаступлении в Польше будут все чаще критиковать Украину, все больше выражать недовольство теми или иными сторонами ее политики, сохранением культа Бандеры и украинского национализма, нежеланием идти на уступки по вопросам исторической политики и признавать польское лидерство.Опять же после осенних выборов эта кампания пойдет на спад, потому что Польше объективно невыгодно возвращаться к прохладе в отношениях двух стран, которая была до начала СВО, так как это может негативно сказаться на положении Польши в Европе. Плохие отношения с Украиной могут политически изолировать Польшу внутри Евросоюза. Это не то, за что борется Варшава. Так что возмущения по поводу действий Киева не повлекут существенных последствий в польско-украинских взаимоотношения на современном этапе и для польской внешней политики.
https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html
https://ukraina.ru/20230802/1048420494.html
https://ukraina.ru/20230802/1048412407.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, олег неменский, польша, чвк "вагнер", украина, бандера, белоруссия, лондон, варшава, париж, сво, нато, евромайдан, вертолеты, лукашенко
Интервью, Олег Неменский, Польша, ЧВК "Вагнер", Украина, Бандера, Белоруссия, Лондон, Варшава, Париж, СВО, НАТО, Евромайдан, вертолеты, Лукашенко

Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России

15:49 02.08.2023 (обновлено: 15:52 02.08.2023)
 
© Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский
© Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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В польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский
Вечером 1 августа Минобороны Польши сообщило, что белорусские военные вертолеты вторглись в воздушное пространство страны. Минск отверг эти обвинения, но временного поверенного в делах Белоруссии вызвали в Министерство иностранных дел Польши, где ему заявили решительный протест.
- Олег Борисович, в своих интервью нашему изданию вы рассказывали о том, что Польша готовится к вторжению в Белоруссию. А насколько инцидент с вертолетами приблизит эти страны к войне?
- Пока что это не приближает к началу боевых действий. Они возможны самое раннее следующей осенью. А сейчас это сознательная раскрутка конфликтных ситуаций в связи с приближающимися в Польше выборами. Они пройдут в конце октября этого года.
Задача правящей партии в отношениях с Украиной и Белоруссией состоит в том, чтобы артикулировать основные конфликтные моменты и показать, что правительство отстаивает интересы Польши и занимает жесткую позицию.
А с другой стороны – продемонстрировать конструктив. В отношении Украины – это лидерство в организации ее военной поддержки. В отношении Белоруссии при жесткости позиции не переводить отношения в стадию, угрожающую миру.
Поэтому такие демонстрационные моменты возможны в период предвыборной компании, но они не несут угрозы начала военных действий. Сейчас Польша думает о выборах.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 09:49
Олег Неменский: кто онРоссийский политолог, историк
- Судя по риторике, поляки больше боятся не российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, а ЧВК "Вагнер", которая, по заявлениям опять же поляков, переброшена к границам Польши к Сувалкскому коридору, а ее бойцы под видом мигрантов проникают на польскую территорию. Почему так происходит?
- В правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может запугать и мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората. Лукашенко позволяет использовать свои слова в качестве подтверждения таких версий.
Меня тоже удивило, что в Польше ядерного оружия испугались меньше, чем ЧВК "Вагнер". Передислокация "вагнеровцев" в Белоруссию вызвала очень большие переживания в польской политической среде.
Очевидно, что в применение ядерного оружия в Польше не очень-то верят, а в эффективность ЧВК "Вагнер" как раз-таки верят и понимают, что она может проявляться в самых разных формах, к которым Польша может быть и не готова.
- Аналитики полагают, что военное противостояние Варшавы и Минска не даст повод применить пятую статью устава НАТО. Тем не менее представитель США в ООН заявила, что нападение ЧВК "Вагнер" на Польшу будет рассматриваться как нападение России.
- Не могу себе представить нападение "вагнеровцев" на Польшу. С военной точки зрения – это абсурд для запугивания польских избирателей. В любом случае столкновения между поляками и "вагнеровцами", наверняка, уже были на территории Украины.
Польша может что угодно заявлять, как она это трактует, вопрос в том, как это будут трактовать ее партнеры по НАТО.
Для партнеров по НАТО "Вагнер" – это особая организация, пусть и поощряемая Россией, но имеющая на Западе статус террористической. Пятая статья устава НАТО весьма необязательна, и как бы не развивалась дальше ситуация вокруг польского участия в конфликте на Украине, в случае вмешательства Польши во внутренние дела в Белоруссии, НАТО к этому постарается быть непричастной.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
12:10
Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)
- Ранее в МИД Украины вызвали польского посла из-за слов министра канцелярии президента Пшидача о том, что Киеву нужно быть более благодарным за оказанную помощь. В Варшаве на это сильно обиделись. Означает ли это, что в отношениях межу Киевом и Варшавой пробежал холодок? К чему приведет этот дипломатический конфликт?
- У них постоянно пробегает холодок в отношениях. Напомню, после Евромайдана их отношения сильно испортились.
Во-первых, потому что Киев обрубил себе возможность для геополитического маневра, от него стало легче что-то требовать. А во-вторых, в Киеве пришли к власти покровители ультраправых организаций, той идеологии, которую в Польше называют бандеризмом и считают абсолютно неприемлемой.
Так заявил в 2015 году лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Вопросы идеологических моментов и исторических трактовок приобрели для польско-украинских отношений принципиальный характер и очень ухудшали эти отношения в течение долгих последних лет.
Да, после начала СВО Польша решила отложить все эти проблемы на потом и попытаться стать лидером в организации военной помощи Украине. Но откладывать их на слишком долгое время тоже невозможно, потому что они волнуют общество.
11 июля был День памяти жертв Волынской резни, широко отмечаемый в Польше. Поляки ожидали извинений, покаяния от украинского руководства, признания украинской вины и то, что это был геноцид. Не дождались ничего от этого.
Заявления украинских политиков, в том числе Зеленского, были весьма обтекаемы и касались трагичности произошедших событий, вины двух сторон, что поляков категорически не устраивает.
Поэтому после 11 июля в польском обществе и политической среде есть раздражение насчет неготовности Украины идти на компромисс по болезненно важным для Польши вопросам. Это раздражение порождает цепную реакцию, начинают задумываться о том, что Украина вообще не очень-то благодарна за все, что Польша для нее делает.
А для Польши очень важно признание Украиной польского лидерства, покровительства как жизненно необходимого.
Учения КГБ Белоруссии
09:02
Служащие тьмы. Почему при любом исходе спецоперации Запад из Украины сделает террористический полигонКогда на заседании Совбеза ООН 1 августа 2023 года зампостпреда России в этой организации Дмитрий Полянский заявил, что Украина ведет себя как страна террорист, причем смертник, президент Украины Владимир Зеленский его не опровергал
А на деле Украина больше ориентирована на отношения с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с Варшавой, и в Польше это болезненно воспринимается. При том, что активность на украинском направлении Польша предпринимает больше, чем другие европейские страны.
Так что в ближайшее время, особенно на фоне украинских неудач в так называемом контрнаступлении в Польше будут все чаще критиковать Украину, все больше выражать недовольство теми или иными сторонами ее политики, сохранением культа Бандеры и украинского национализма, нежеланием идти на уступки по вопросам исторической политики и признавать польское лидерство.
Опять же после осенних выборов эта кампания пойдет на спад, потому что Польше объективно невыгодно возвращаться к прохладе в отношениях двух стран, которая была до начала СВО, так как это может негативно сказаться на положении Польши в Европе.
Плохие отношения с Украиной могут политически изолировать Польшу внутри Евросоюза. Это не то, за что борется Варшава. Так что возмущения по поводу действий Киева не повлекут существенных последствий в польско-украинских взаимоотношения на современном этапе и для польской внешней политики.
 
ИнтервьюОлег НеменскийПольшаЧВК "Вагнер"УкраинаБандераБелоруссияЛондонВаршаваПарижСВОНАТОЕвромайданвертолетыЛукашенко
 
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