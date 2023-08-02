https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России

Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России - 02.08.2023 Украина.ру

Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России

В польском правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората, считает политолог Олег Неменский

2023-08-02T15:49

2023-08-02T15:49

2023-08-02T15:52

интервью

олег неменский

польша

чвк "вагнер"

украина

бандера

белоруссия

лондон

варшава

париж

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Вечером 1 августа Минобороны Польши сообщило, что белорусские военные вертолеты вторглись в воздушное пространство страны. Минск отверг эти обвинения, но временного поверенного в делах Белоруссии вызвали в Министерство иностранных дел Польши, где ему заявили решительный протест.- Олег Борисович, в своих интервью нашему изданию вы рассказывали о том, что Польша готовится к вторжению в Белоруссию. А насколько инцидент с вертолетами приблизит эти страны к войне?- Пока что это не приближает к началу боевых действий. Они возможны самое раннее следующей осенью. А сейчас это сознательная раскрутка конфликтных ситуаций в связи с приближающимися в Польше выборами. Они пройдут в конце октября этого года.Задача правящей партии в отношениях с Украиной и Белоруссией состоит в том, чтобы артикулировать основные конфликтные моменты и показать, что правительство отстаивает интересы Польши и занимает жесткую позицию.А с другой стороны – продемонстрировать конструктив. В отношении Украины – это лидерство в организации ее военной поддержки. В отношении Белоруссии при жесткости позиции не переводить отношения в стадию, угрожающую миру.Поэтому такие демонстрационные моменты возможны в период предвыборной компании, но они не несут угрозы начала военных действий. Сейчас Польша думает о выборах.- Судя по риторике, поляки больше боятся не российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, а ЧВК "Вагнер", которая, по заявлениям опять же поляков, переброшена к границам Польши к Сувалкскому коридору, а ее бойцы под видом мигрантов проникают на польскую территорию. Почему так происходит?- В правительстве решили использовать "вагнеровцев" как повод для очередного запугивания населения. Это может запугать и мобилизовать на поддержку правящей партии часть ее электората. Лукашенко позволяет использовать свои слова в качестве подтверждения таких версий.Меня тоже удивило, что в Польше ядерного оружия испугались меньше, чем ЧВК "Вагнер". Передислокация "вагнеровцев" в Белоруссию вызвала очень большие переживания в польской политической среде. Очевидно, что в применение ядерного оружия в Польше не очень-то верят, а в эффективность ЧВК "Вагнер" как раз-таки верят и понимают, что она может проявляться в самых разных формах, к которым Польша может быть и не готова.- Аналитики полагают, что военное противостояние Варшавы и Минска не даст повод применить пятую статью устава НАТО. Тем не менее представитель США в ООН заявила, что нападение ЧВК "Вагнер" на Польшу будет рассматриваться как нападение России.- Не могу себе представить нападение "вагнеровцев" на Польшу. С военной точки зрения – это абсурд для запугивания польских избирателей. В любом случае столкновения между поляками и "вагнеровцами", наверняка, уже были на территории Украины. Польша может что угодно заявлять, как она это трактует, вопрос в том, как это будут трактовать ее партнеры по НАТО.Для партнеров по НАТО "Вагнер" – это особая организация, пусть и поощряемая Россией, но имеющая на Западе статус террористической. Пятая статья устава НАТО весьма необязательна, и как бы не развивалась дальше ситуация вокруг польского участия в конфликте на Украине, в случае вмешательства Польши во внутренние дела в Белоруссии, НАТО к этому постарается быть непричастной.- Ранее в МИД Украины вызвали польского посла из-за слов министра канцелярии президента Пшидача о том, что Киеву нужно быть более благодарным за оказанную помощь. В Варшаве на это сильно обиделись. Означает ли это, что в отношениях межу Киевом и Варшавой пробежал холодок? К чему приведет этот дипломатический конфликт?- У них постоянно пробегает холодок в отношениях. Напомню, после Евромайдана их отношения сильно испортились. Во-первых, потому что Киев обрубил себе возможность для геополитического маневра, от него стало легче что-то требовать. А во-вторых, в Киеве пришли к власти покровители ультраправых организаций, той идеологии, которую в Польше называют бандеризмом и считают абсолютно неприемлемой.Так заявил в 2015 году лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Вопросы идеологических моментов и исторических трактовок приобрели для польско-украинских отношений принципиальный характер и очень ухудшали эти отношения в течение долгих последних лет.Да, после начала СВО Польша решила отложить все эти проблемы на потом и попытаться стать лидером в организации военной помощи Украине. Но откладывать их на слишком долгое время тоже невозможно, потому что они волнуют общество.11 июля был День памяти жертв Волынской резни, широко отмечаемый в Польше. Поляки ожидали извинений, покаяния от украинского руководства, признания украинской вины и то, что это был геноцид. Не дождались ничего от этого. Заявления украинских политиков, в том числе Зеленского, были весьма обтекаемы и касались трагичности произошедших событий, вины двух сторон, что поляков категорически не устраивает.Поэтому после 11 июля в польском обществе и политической среде есть раздражение насчет неготовности Украины идти на компромисс по болезненно важным для Польши вопросам. Это раздражение порождает цепную реакцию, начинают задумываться о том, что Украина вообще не очень-то благодарна за все, что Польша для нее делает. А для Польши очень важно признание Украиной польского лидерства, покровительства как жизненно необходимого.А на деле Украина больше ориентирована на отношения с Берлином, Парижем, Лондоном, а не с Варшавой, и в Польше это болезненно воспринимается. При том, что активность на украинском направлении Польша предпринимает больше, чем другие европейские страны. Так что в ближайшее время, особенно на фоне украинских неудач в так называемом контрнаступлении в Польше будут все чаще критиковать Украину, все больше выражать недовольство теми или иными сторонами ее политики, сохранением культа Бандеры и украинского национализма, нежеланием идти на уступки по вопросам исторической политики и признавать польское лидерство.Опять же после осенних выборов эта кампания пойдет на спад, потому что Польше объективно невыгодно возвращаться к прохладе в отношениях двух стран, которая была до начала СВО, так как это может негативно сказаться на положении Польши в Европе. Плохие отношения с Украиной могут политически изолировать Польшу внутри Евросоюза. Это не то, за что борется Варшава. Так что возмущения по поводу действий Киева не повлекут существенных последствий в польско-украинских взаимоотношения на современном этапе и для польской внешней политики.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20230802/1048420494.html

https://ukraina.ru/20230802/1048412407.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, олег неменский, польша, чвк "вагнер", украина, бандера, белоруссия, лондон, варшава, париж, сво, нато, евромайдан, вертолеты, лукашенко