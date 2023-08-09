В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки" - 09.08.2023 Украина.ру
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В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"
В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки" - 09.08.2023 Украина.ру
В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"
Ситуация с зерновой сделкой остаётся неопределённой. Российская сторона принципиально от возможности продления сделки не отказывалась, украинская же сторона настаивает на полном разблокировании портов. У обоих сторон есть свои аргументы, преимущественно военного характера
2023-08-09T13:47
2023-08-09T15:34
эксклюзив
зерновая сделка
россия
турция
украина
черное море
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Россия – ТурцияПосол России в США Анатолий Антонов выразил российскую позицию следующим образом: "Россия, как ответственная держава неоднократно давала понять – дверь для восстановления "зерновой сделки" остаётся открытой. Все, что нужно от США и их союзников – не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации "пакетных" сельхозсоглашений. В том числе нагромождённые барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки".Удивительно, но турецкий президент Эрдоган – полностью согласен: "Требования России должны быть выполнены, также как и доступ к зерну для африканских стран должен быть беспрекословно обеспечен. Однако, представители западных держав неоднократно отказывались выполнять свои обещания по этой сделке, что и привело к подобным удручающим решениям о её приостановке".Ещё 2 августа Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о проведении личной встречи. По заявлениям турецких источников обсуждаться будет турецкое посредничество при урегулировании конфликта и, опять же, зерновая сделка.Правда, не очень понятно, что именно будет включать в себя новая сделка. Если речь идёт просто об открытии коридора именно для российского зерна, то о "сделке" говорить нет смысла. "Сделка" подразумевает некие взаимные обязательства, затрагивающие интересы Украины – то ли восстановление украинского экспорта, то ли какие-то ограничения, которые должна принять Турция в отношениях с Украиной.Главное слабое место любых переговоров с Эрдоганом – при всех его дипломатических талантах он имеет ограниченные возможности для влияния на позицию объединённого Запада как такового. Раньше Турции был выгоден экспорт российского зерна, но продавить его она не смогла.Позиция УкраиныУкраина делает ставку на силовое решение вопроса.Сначала Зеленский обратился к руководству НАТО с предложением разблокировать украинский экспорт (и импорт) в Чёрном море. Результатом обсуждения стал план действий по усилению безопасности в регионе.Вылилось это в атаки украинских беспилотников против российских кораблей и объявление Украиной ряда российских портов опасными для судоходства.Новую ситуацию активно комментируют украинские эксперты. В частности, руководитель Проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" (предприятие принадлежит Ринату Ахметову) Александр Водовоз в эфире 24 канала, выразил мнение, что "зерновая сделка – это капкан, в который нас загнали россияне. Это была легитимизация террора, который они совершали, и мы позволили им быть пиратами". Удары же по российским портам показывают, что у Украины появилась "переговорная позиция. Теперь у нас есть аргументы, и я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на переговоры и снова договорились о какой-то части экспорта. Если россияне везут все – значит, и мы должны везти все".Это, разумеется, частное мнение неофициального лица, но можно не сомневаться, что успешные рейды украинских беспилотников в Чёрном море будут использованы в целях переговоров о полном разблокировании украинских портов.Правда нет никакой уверенности, что в случае успешного завершения этих переговоров атаки прекратятся – целью Украины является уничтожение Черноморского Флота. Во всяком случае об этом заявил Зеленский 7 августа.Кстати, определённые сигналы получила и Турция – 7 августа в элеваторе города Дериндже произошёл взрыв, 13 из 53 зернохранилищ получили критические повреждения. По предварительным данным, взорвалась мучная пыль, но:– ФСБ нашла следы взрывчатки на двух судах, шедших за зерном в Россию;– спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что к взрывам в Турции может быть причастна Россия – может, это намёк?
https://ukraina.ru/20230727/1048298721.html
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эксклюзив, зерновая сделка, россия, турция, украина, черное море
Эксклюзив, зерновая сделка, Россия, Турция, Украина, Черное море

В ход пошли военные аргументы. Что происходит вокруг "зерновой сделки"

13:47 09.08.2023 (обновлено: 15:34 09.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальский зерновой терминал
Забайкальский зерновой терминал - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ситуация с зерновой сделкой остаётся неопределённой. Российская сторона принципиально от возможности продления сделки не отказывалась, украинская же сторона настаивает на полном разблокировании портов. У обоих сторон есть свои аргументы, преимущественно военного характера
Россия – Турция
Посол России в США Анатолий Антонов выразил российскую позицию следующим образом:
"Россия, как ответственная держава неоднократно давала понять – дверь для восстановления "зерновой сделки" остаётся открытой. Все, что нужно от США и их союзников – не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации "пакетных" сельхозсоглашений.
В том числе нагромождённые барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки".
Удивительно, но турецкий президент Эрдоган полностью согласен:
ребования России должны быть выполнены, также как и доступ к зерну для африканских стран должен быть беспрекословно обеспечен. Однако, представители западных держав неоднократно отказывались выполнять свои обещания по этой сделке, что и привело к подобным удручающим решениям о её приостановке".
Ещё 2 августа Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о проведении личной встречи. По заявлениям турецких источников обсуждаться будет турецкое посредничество при урегулировании конфликта и, опять же, зерновая сделка.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 13:34
Путин объяснил, как страны с высоким доходом наживались на зерновой сделке Почти 33 миллиона тонн грузов экспортировали за год зерновой сделки, однако более 70% поступили в страны с высоким доходом. Об этом 27 июля заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка"
Правда, не очень понятно, что именно будет включать в себя новая сделка. Если речь идёт просто об открытии коридора именно для российского зерна, то о "сделке" говорить нет смысла.
"Сделка" подразумевает некие взаимные обязательства, затрагивающие интересы Украины – то ли восстановление украинского экспорта, то ли какие-то ограничения, которые должна принять Турция в отношениях с Украиной.
Главное слабое место любых переговоров с Эрдоганом – при всех его дипломатических талантах он имеет ограниченные возможности для влияния на позицию объединённого Запада как такового. Раньше Турции был выгоден экспорт российского зерна, но продавить его она не смогла.
Позиция Украины
Украина делает ставку на силовое решение вопроса.
Сначала Зеленский обратился к руководству НАТО с предложением разблокировать украинский экспорт (и импорт) в Чёрном море. Результатом обсуждения стал план действий по усилению безопасности в регионе.
Вылилось это в атаки украинских беспилотников против российских кораблей и объявление Украиной ряда российских портов опасными для судоходства.
Новую ситуацию активно комментируют украинские эксперты. В частности, руководитель Проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" (предприятие принадлежит Ринату Ахметову) Александр Водовоз в эфире 24 канала, выразил мнение, что "зерновая сделка – это капкан, в который нас загнали россияне. Это была легитимизация террора, который они совершали, и мы позволили им быть пиратами".
Удары же по российским портам показывают, что у Украины появилась "переговорная позиция. Теперь у нас есть аргументы, и я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на переговоры и снова договорились о какой-то части экспорта. Если россияне везут все – значит, и мы должны везти все".
Это, разумеется, частное мнение неофициального лица, но можно не сомневаться, что успешные рейды украинских беспилотников в Чёрном море будут использованы в целях переговоров о полном разблокировании украинских портов.
Правда нет никакой уверенности, что в случае успешного завершения этих переговоров атаки прекратятся – целью Украины является уничтожение Черноморского Флота. Во всяком случае об этом заявил Зеленский 7 августа.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 03:17
Украинский АПК после "зерновой сделки"В Киеве продолжается поиск путей выхода из тупика, в который себя же загнала украинская власть в связи с нежеланием выполнять российские требования по "зерновой сделке". Способы решения проблемы с агроэкспортом из кабинетов чиновников и менеджеров звучат разные, порой они превращаются в требования к соседним странам.
Кстати, определённые сигналы получила и Турция – 7 августа в элеваторе города Дериндже произошёл взрыв, 13 из 53 зернохранилищ получили критические повреждения. По предварительным данным, взорвалась мучная пыль, но:
– ФСБ нашла следы взрывчатки на двух судах, шедших за зерном в Россию;
– спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что к взрывам в Турции может быть причастна Россия – может, это намёк?
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"Шуту плевать на страну, он её уничтожает по приказу запада. Как результат — Украина больше не морская страна"

Александр СкубченкоОбщественный деятель
 
Эксклюзивзерновая сделкаРоссияТурцияУкраинаЧерное море
 
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