Конец зерновой сделки, что дальше? Прогнозы экспертов

20 июля Минобороны России сообщило, что все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048143630_0:146:3076:1876_1920x0_80_0_0_c04e023f06dcf52bd8a6956a650c6f47.jpg

А двумя днями ранее, в понедельник, 17 июля, истек очередной срок так называемой Черноморской зерновой сделки, действовавшей чуть меньше года. Основания были очевидные – несоблюдение сторонами российских условий.Как будут развиваться события на театре военных действий дальше, как отразится приостановка транспортировки зерновых в Черноморском бассейне на продовольственных рынках, а также, что будет с экономикой Украины – в анализе экспертов, который они дали в своих соцсетях.Политолог Михаил ПавливЗерновая сделка завершена или долгосрочно, до выполнения требований России, приостановлена. В большой игре на мировом аграрном рынке намечается эндшпиль.Но, для начала, немного цифр, чтобы понять "цену вопроса". Итак, дано – валовый сбор зерновых и зернобобовых на Украине в 2022 году составил 53,8 млн тонн. Еще до 16 миллионов тонн пришлось на масличные культуры (подсолнечник, рапс, сою). Итого около 70 донн. По официальным данным в рамках "зерновой сделки" через черноморские порты все еще находящиеся под контролем Украины с лета 2022 года было вывезено около 33 миллионов тонн агропромышленной продукции. Еще порядка 2 миллионов тонн зерновых (не считая другой агропродукции) за этот же период было вывезено по сухопутным "маршрутам солидарности" (граница с Польшей, Словакией и Румынией).Собственное потребление Украины в годовом измерении оценивается в 15 миллионов тонн зерновых и масличных.Иными словами, по очень приблизительным подсчетам, в хранилищах, на Украине, на июль 2023 года все еще около 20 миллионов тонн зерновых и масличных из урожая 2022 года. А уже начинается уборочная компания 2023.После завершения сделки 17 июля события начали развиваться стремительно и по самому худшему для Украины сценарию.Для начала, в ночь на 18, 19 и 20 июля российские армия и флот очень доходчиво донесли до режима Зеленского и его западных кураторов, что без существования джентельменского соглашения украинская портовая инфраструктура становиться законной целью в рамках СВО.Тут же мировые рынки отреагировали ростом не только цен на продовольствие, но и стоимость и условиями фрахта судов. Действие полиса страхования грузов, обеспечивавшего страхование поставок украинского зерна по безопасному морскому коридору, приостановлено после выхода России из зернового соглашения, сообщил крупнейший страховой брокер Marsh.В свою очередь начала поступать информация, что Турция не станет подвергать опасности свои военно-морские корабли, чтобы помочь судам из Украины, и вместо этого сосредоточится на возобновлении сделки с участием России.Последовал и "удар в спину" от "друзей Украины" из Польши. "Мы точно будем жестко защищать польский рынок", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заверив, что если говорить о транзите, то Польша будет помогать Евросоюзу в сложившейся ситуации, отстаивая при этом свои интересы. "Вместе с тем мы придерживаемся позиции, что это не может привести к дальнейшей дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка", — отметил он. "Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать открыть наш рынок во вред интересам польского фермера", — подчеркнул Моравецкий.Похожую позицию заявили и другие страны соседи Украины. Поэтому большие сомнения вызывают нервные попытки Банковой надавить на Болгарию и Румынию в целях использования их территориальных вод и портов для продолжения морского экспорта.В целом, последствия выхода России из зерновой сделки будут крайне тяжелыми для Украины. Экспорт украинской сельхозпродукции наземным транспортом через Восточную Европу обходится дорого и ограничен существующей инфраструктурой. Увеличение экспорта в Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию и Словакию за период с лета 2022 года уже привело к значительному росту стоимости транспортных и складских услуг и снижению цен в регионе и создало напряженность в отношениях между Украиной и ее западными соседями.Остановка зернового коридора будет означать для Украины дополнительное снижение поступлений от экспорта в размере $290 млн в месяц. Кроме того, переориентация украинской торговли может быть осложнена в случае дальнейших ограничений на импорт в соседние с Украиной страны. Если запреты на импорт будут продлены, а зерновой коридор не будет восстановлен, совокупный эффект с соответствующими логистическими проблемами может привести к тому, что потери Украины превысят $800 млн в месяц.Учитывая полную зависимость бюджета Украина от западных дотаций и кредитов, годовая дыра в 10 миллиардов экспортных поступлений гарантированно похоронит Украину.Журналист Диана ПанченкоУкраинская экономика разваливается.После блокировки "зернового коридора" Россия обьявила, что все суда, следующие в украинские порты, могут рассматриваться как цель.И уже даже зафрахтованные суда иностранных Судовладельцев следующие в украинские порты на Дунае (всегда работали свободно) просят канцелировать договор или перевезти груз в Констанцию. Как я и говорила выше. "Pls to have charterer info about same and confirm to cancel the voyage or change load port for Constanta or Bulgaria in order to keep crew and Vsl safe." В целях обеспечения безопасности команды и судна.Перестаньте слушать истеричных аналитиков и политиков, которые рассказывают, как суда будут ходить без согласования с Россией. Они вообще не понимают, что происходит. Если Россия заблокирует помимо Одессы и дунайские порты, то это окончательный крах украинской экономики и АПК. Последней отрасли, которая приносила до 50% валюты стране. Но дунайские порты - это не только экспорт зерна, но и импорт топлива. Которое заложено в цену абсолютно любого продукта в Украине. Тем более сейчас. С более длинным логистическим плечом импорта. Когда я думаю, как дальше жить украинским пенсионерам, - у меня слёзы на глазах. Они эту страну всю жизнь строили. Но пришли улыбчивые мошенники, решили поиграть в политиков, и все развалили до основания.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакПроцесс принуждения к миру. К выполнению всех российских хотелок и возращению их к зерновой Сделке, в которой заинтересованы очень многие игроки, продолжается иезуитским способом. Ракетный террор по нашим городам, разрушение инфраструктуры, запугивание всех судовладельцев и убийства мирных жителей. И на все это безумие США и Ко отвечают в привычной для них манере. Они не участвуют. И не планируют. Помочь, помогут, но не сразу. И не на столько. И не совсем тем. И не совсем тогда.Никто даже не собирается вступать в прямой конфликт и рисковать собственными интересами. И всесильное НАТО тут в первых рядах НЕучастия. Никто не готов не то, что давать Украина стратегические гарантии безопасности. Никто не готов даже обеспечить безопасность судов в акватории Чёрного моря. В общем, закончится весь этот российский продовольственный шантаж банально. Думаю, что через несколько дней, Россию вернут к Сделке, выполнив ряд их условий. И все продолжат решать свои геополитические и экономические вопросы. А потом Путин встретится с Эрди [Эрдоганом]. Договорятся по многим вопросам. Затем БРИКС без его очного участия, но и без каких-либо антироссийских заявлений организаторов. Затем его визит к Си. И что-то мне подсказывает, что после этого начнётся активная фаза принуждения. Теперь уже Украины. К переговорам и остановке (заморозке) конфликта (так на Западе называют войну)Общественный деятель Александр СкубченкоМинобороны РФ с 00 часов сегодня рассматривает все корабли, идущие в порты Украины, такими, что поставляют вооружения, а страны их флагов — такими, что воюют на стороне режима Зеленского. Зеленский пытался сделать вид, что Россия ни на что не влияет, и продолжить действие "зерновой сделки" без неё. Но — тщетно.Турция отказалась в этом участвовать и обеспечивать охрану судов, а страховые компании отказались страховать такие суда. "Зерновая сделка" — всё. И без России пути обратно нет. Эта "сделка", по сути, была гарантией для Украины, что Россия не начнёт операцию по освобождению Одессы. Зеленскому лишь надо было подписать соглашение и признать новые территории России. Но шуту плевать на страну, он её уничтожает по приказу запада. Как результат — Украина больше не морская страна. Пока — отрезана от моря блокадой. Позже — лишится, уверен, Одесской и Николаевской областей и полностью лишится выхода к морю.Украинский экономист Алексей КущРФ перемещает зерновую логистику в Балтику. Перевалка там удваивается ежегодно и уже составила 2 млн тонн. Но в перспективе - 25 млн тонн или 50% перевалки экспорта.Открылся новый портовый комплекс в Высоцке Ленинградской области - перевалка 200 тысяч тонн в Тунис. Инвестиции в проект - более 5,5 млрд рублей. Объем перевалки после завершения строительства - 4 млн. тонн в год. Еще один терминал в Усть–Луге мощностью в 10 миллионов тонн. Отправлять зерно будут в Африку, Азию и Ближний Восток. Зачем россиянам переориентация на Балтику? Официально – для перераспределения нагрузки на логистику. Неофициально - россияне ожидают дестабилизацию ситуации в своих черноморских портах. Скорее всего, прямо сейчас формируется узел геополитических рисков в Черном море. Именно к нему и готовится РФ, создавая резервную логистику в балтийских портах. На графике - перераспределение российских логистических потоков по зерну.

