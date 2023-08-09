Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке - 09.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке
Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке - 09.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке
Войны, которые сейчас идут в Африке не сравнимы с тем, что сделал "Вагнер" на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-08-09T04:40
2023-08-09T04:40
новости
чвк "вагнер"
африка
иностранный легион
франция
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Российская армия – это самая опытная армия мира. Она умеет использовать новые технологии, и обладает опытом, которого нет ни у кого, рассказал Моро.Иностранный легион Франции сложно сравнивать с ЧВК "Вагнер". Все зависит о того, сколько "вагнеровцев" отправятся в Африку. Если только военные советники – это одно, а если тысячи солдат, то они смогут сравняться с Иностранным легионом, добавил эксперт.Иностранный легион – это специальная французская армия, отметил Моро. Он добавил, что обучался в военной академии Сен-Сир и выбрал десантные войска, но некоторые его друзья выбрали Иностранный легион, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", африка, иностранный легион, франция
Новости, ЧВК "Вагнер", Африка, иностранный легион, Франция

Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке

04:40 09.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Войны, которые сейчас идут в Африке не сравнимы с тем, что сделал "Вагнер" на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Российская армия – это самая опытная армия мира. Она умеет использовать новые технологии, и обладает опытом, которого нет ни у кого, рассказал Моро.
Иностранный легион Франции сложно сравнивать с ЧВК "Вагнер". Все зависит о того, сколько "вагнеровцев" отправятся в Африку. Если только военные советники – это одно, а если тысячи солдат, то они смогут сравняться с Иностранным легионом, добавил эксперт.
"Иностранный легион – это не слишком большая сила. Это шесть-восемь тысяч солдат. Это очень храбрые и профессиональные солдаты, но войны, которые сейчас идут в Африке не сравнимы с тем, что сделал "Вагнер" на Украине", - подчеркнул Моро.
Иностранный легион – это специальная французская армия, отметил Моро. Он добавил, что обучался в военной академии Сен-Сир и выбрал десантные войска, но некоторые его друзья выбрали Иностранный легион, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 04:41
Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.
 
НовостиЧВК "Вагнер"Африкаиностранный легионФранция
 
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