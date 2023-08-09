https://ukraina.ru/20230809/1048573967.html

Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке

Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке - 09.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, сможет ли "Вагнер" победить французский Иностранный легион в Африке

Войны, которые сейчас идут в Африке не сравнимы с тем, что сделал "Вагнер" на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-08-09T04:40

2023-08-09T04:40

2023-08-09T04:40

новости

чвк "вагнер"

африка

иностранный легион

франция

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Российская армия – это самая опытная армия мира. Она умеет использовать новые технологии, и обладает опытом, которого нет ни у кого, рассказал Моро.Иностранный легион Франции сложно сравнивать с ЧВК "Вагнер". Все зависит о того, сколько "вагнеровцев" отправятся в Африку. Если только военные советники – это одно, а если тысячи солдат, то они смогут сравняться с Иностранным легионом, добавил эксперт.Иностранный легион – это специальная французская армия, отметил Моро. Он добавил, что обучался в военной академии Сен-Сир и выбрал десантные войска, но некоторые его друзья выбрали Иностранный легион, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", африка, иностранный легион, франция