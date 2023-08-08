https://ukraina.ru/20230808/1048561310.html

Ксавье Моро: Французские танки – хороший подарок для русской артиллерии, снабжать ими ВСУ преступление

Ксавье Моро: Французские танки – хороший подарок для русской артиллерии, снабжать ими ВСУ преступление - 08.08.2023 Украина.ру

Ксавье Моро: Французские танки – хороший подарок для русской артиллерии, снабжать ими ВСУ преступление

Концом войны на Украине будет соглашение не между Киевом и Москвой, а между Москвой и Вашингтоном, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро. Украина.ру, 08.08.2023

2023-08-08T14:59

2023-08-08T14:59

2023-08-08T15:53

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ксавье моро

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Концом войны на Украине будет соглашение не между Киевом и Москвой, а между Москвой и Вашингтоном, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Как сообщает France24 со ссылкой на МИД Франции, также информируя, что новые власти Нигера уже заключили контракт с ЧВК "Вагнер". Группа инструкторов "Вагнера" уже прибыла в Нигер из МалиПри этом нигерское агентство ANP располагает информацией о том, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны.- Ксавье, приведет ли военная интервенция к большой африканской войне?- Сейчас влияние Франции в Африке очень слабое. Окружающие Нигер страны, например, Буркина-Фасо, вряд ли пойдут на войну просто потому, что этого требует Франция. После шести лет внешней политики Макрона мы потеряли свое влияние.- А почему так произошло?- Есть разные причины. Во-первых, это менталитет французской элиты. Колонизация – это либеральный проект. Жюль Ферри (премьер-министр Франции) в 1885 году сказал, что высшая раса имеет право завоевывать, колонизовать и цивилизовать низшую расу. Даже, когда либералы заявляют, что расизм — это ужасно, французские элиты считают, что даже если нет денег и ресурсов, их цель – цивилизовать африканцев.Конечно, для африканских народов это неприемлемо. Когда начиналась колонизация, идеологией была Французская революция, которая проводилась под лозунгом "свобода, равенство, братство". А сейчас французская либеральная идеология – это американский вокизм, ЛГБТ. В Африке это просто невозможно, африканские народы никогда не согласятся с этой идеологией.Китай может делать что хочет, у него есть деньги. Он инвестирует, строит дороги, мосты, а мы больше ничего не строим. Все, что осталось, это коррумпированная система между бывшей африканской элитой и французскими бизнесменами и чиновниками. Например, бывший министр обороны и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан имел большое влияние в Африке. Когда проходил первый форум "Россия – Африка" в Сочи, он прилетел в Камерун и надавил на президента Поля Бийя, чтобы тот не ехал в Сочи.Но Бийя встретился с Владимиром Путным на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это значит, что Франция потеряла свое влияние в Камеруне. Надо понимать, что сейчас партнер №1 для всех африканских стран – это Китай, очень сильно там начинает работать Индия, Турция.К сожалению, Франция потеряла свое влияние в Африке из-за слабой экономики и слабой армии. При этом многие африканцы говорят на французском языке и хранят хорошие воспоминания даже о колонизации. Тогда строились дороги, больницы, школы. Инфраструктура, которая до сих пор существует в Африке, построена нами. Но попытка экспортировать современную идеологию либерализма неприемлема для африканцев.Африканские страны устали от давления Франции, Великобритании, США на генассамблее ООН, чтобы голосовать против России, хотя фундаментальных противоречий с Россией у них нет. Африка устала от неоколониализма.- А как легендарный Иностранный легион Франции проявил себя в боевых действиях на африканском континенте? Можно ли его сравнить с ЧВК "Вагнер" и встретятся ли они на поле боя?- Иностранный легион – это не слишком большая сила. Это шесть-восемь тысяч солдат. Это очень храбрые и профессиональные солдаты, но войны, которые сейчас идут в Африке не сравнимы с тем, что сделал "Вагнер" на Украине. Российская армия – это самая опытная армия мира. Она умеет использовать новые технологии, и обладает опытом, которого нет ни у кого. Все зависит о того, сколько "вагнеровцев" отправятся в Африку. Если только военные советники – это одно, а если тысячи солдат, то они смогут сравняться с Иностранным легионом.Иностранный легион – это специальная французская армия. Я обучался в военной академии Сен-Сир. Я выбрал десантные войска, но у меня были друзья, которые выбирали Иностранный легион.- Почему Макрон отправляет на Украину легкие колесные танки АМX-10, а не основные боевые танки армии АМX-30?- Танков АМX-30 у нас уже почти нет, а те, что есть, не на ходу. Сейчас наш основной танк – "Леклерк. Но их всего 230 единиц. Есть проблема с запчастями, как и у Германии. Плюс мы закрыли линии производства, если мы отдадим эти машины, то останемся без танков.Поэтому Франция отправляет старые бронемашины, которые были плохими уже в 60-70-е годы, когда началось их производство. AMX-10RC очень ненадёжные, всего 16 тонн, он вязнет в грязи. Передавать их на Украину – преступление. Эти машины постепенно снимаются с вооружения. Калибр орудия 105-мм, это не натовский стандарт, трудно найти боеприпасы. Не понимаю, как мы отправляем их на Украину без боеприпасов.Эти колесные машины были созданы, чтобы воевать в Африке, а не в Центральной Европе. В Африке он показал, себя хорошо, потому что встречался со слабым противником, но отправлять их в бой против русской армии – настоящее преступление.Экипаж AMX-10RC – четыре человека, а у Т-64 и Т-72 три человека с автоматической системой заряжания и толстой броней. Это значит, что французский танк для них – это хороший подарок. Экипаж беззащитен против русских танков и артиллерии. Макрон хотел быть первым, который что-то отправляет на Украину. Генеральный штаб сказал, что у нас ничего нет, давайте отправим эти старые танки, которые мы использовали против африканцев. Французский колесный танк обладает хорошей скоростью, но его колеса не выдержат зимнюю грязь на Украине, минные поля и широкое применение кассетных боеприпасов. Это уже очевидно для всех.На Украину отправили почти 50% из имеющихся у Франции САУ "Сезар". Но это не бронемашина, это грузовик с артиллерийской системой.Когда их использовали в Африке, то шансов, что у африканцев есть сильная артиллерия, которая сможет ответить, не было. Зачем бронировать, если нет рисков. Но сейчас для украинских войск очень опасно ее использовать. Если наблюдатель российской армии определят ее расположение, то сразу смогут ее уничтожить, так как защиты у нее нет. Поэтому следующая версия САУ "Сезар" будет бронированной.У "Сезар" есть такие же проблемы, как и немецких САУ PzH 2000 износ ствола из-за частой стрельбы. На ремонт во Францию уже были отправлены 15 машин. Орудийный ствол очень длинный и способен вести огонь на дальность в 40 километров. Ремонт изношенного ствола очень высокотехнологичный и дорогой. Но украинские войска использовали "Сезар" как советские орудия, и скоро ни одна из САУ не сможет нормально работать.- А что может заставить Макрона отказаться от поддержки Украины?- Макрон будет выполнять приказы США, он ничего не делает самостоятельно. Поэтому Владимир Путин с ним больше не говорит. Концом войны на Украине будет соглашение не между Киевом и Москвой, а между Москвой и Вашингтоном, поэтому зачем терять время и говорить с вассалами.

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html

https://ukraina.ru/20230807/1048513570.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, танки, ксавье моро, всу, африка, сша, франция, нигер, чвк "вагнер", сау, эммануэль макрон