https://ukraina.ru/20230809/1048572171.html
Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины
Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины - 09.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины
Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-08-09T06:30
2023-08-09T06:30
2023-08-09T06:30
новости
украина
оборона
сво
война
россия
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Россия не захватывает чужие территории. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного нам режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы, рассказал специалист.Если по Украине будет принято компромиссное решение, а через несколько лет начнется новая война, то оборонная промышленность будет к ней готова. Россия будет применять уже накопленный опыт СВО, добавил он.Если на территории, которая еще останется от Украины, установится нейтральный режим, то Россию это устроит. Но в любом случае Черное море, которое всегда было русским, должно остаться за Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230808/1048559976.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, оборона, сво, война, россия
Новости, Украина, Оборона, СВО, война, Россия
Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины
Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Россия не захватывает чужие территории. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного нам режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы, рассказал специалист.
Если по Украине будет принято компромиссное решение, а через несколько лет начнется новая война, то оборонная промышленность будет к ней готова. Россия будет применять уже накопленный опыт СВО, добавил он.
"Посмотрите, какие у нас тактические аптечки. В ней есть необходимые компоненты, необходимость которых мы до СВО не до конца понимали. У нас есть новые элементы экипировки. Военнослужащие восторгаются работой нашего тыла. Я уже не говорю про множественные тактические решения и новые виды оружия", - подчеркнул Насонов.
Если на территории, которая еще останется от Украины, установится нейтральный режим, то Россию это устроит. Но в любом случае Черное море, которое всегда было русским, должно остаться за Россией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь