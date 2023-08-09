https://ukraina.ru/20230809/1048572171.html

Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины

Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины - 09.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как оборонка России готовится к новой войне и будут ли "нейтральными" остатки Украины

Если Украина примет нейтральный статус, многие проблемы можно будет решить мирным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-08-09T06:30

2023-08-09T06:30

2023-08-09T06:30

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Россия не захватывает чужие территории. Главная задача СВО – чтобы на Украине не было враждебного нам режима, который искусственно навязывается ее гражданам из США и Европы, рассказал специалист.Если по Украине будет принято компромиссное решение, а через несколько лет начнется новая война, то оборонная промышленность будет к ней готова. Россия будет применять уже накопленный опыт СВО, добавил он.Если на территории, которая еще останется от Украины, установится нейтральный режим, то Россию это устроит. Но в любом случае Черное море, которое всегда было русским, должно остаться за Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230808/1048559976.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, оборона, сво, война, россия