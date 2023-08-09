https://ukraina.ru/20230809/1048544553.html

Легендарный "Данилыч": Л.Д. Кучме – 85 лет

Легендарный "Данилыч": Л.Д. Кучме – 85 лет - 09.08.2023 Украина.ру

Легендарный "Данилыч": Л.Д. Кучме – 85 лет

Леонид Данилович Кучма находится в странной ситуации. Он был одним из создателей современной Украины (пожалуй, даже в большей степени, чем ныне покойный Леонид Макарович Кравчук). Однако он оказался не только свидетелем, но даже и в какой-то мере участником разрушения этой самой Украины. По-человечески его жалко

2023-08-09T08:00

2023-08-09T08:00

2023-08-09T10:37

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"В народе известна неделикатная шутка, которую совершают над малыми детьми. Шуточке предшествует примерно такой диалог: "Сделать тебе кучму?" - "Сделайте". "А какую тебе сделать кучму — большую или малую?" – "Большую". После этого желающего к большой кучме хватают за голову, больно треплют чуб, с прижимом проводят ладонями против, чтобы он торчал в разные стороны. Не пускают, пока не доведут жертву до плача" (комментарий к "Энеиде" Ивана Котляревского).Леонид Данилович Кучма родился 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области в крестьянской семье. О его детских годах автор в конце 90-х слышал суждение, наглядно демонстрирующее отношение украинцев к своему государству – "какой же он президент, если я с ним гусей пас?"В 1955 году Кучма поступил в Днепропетровский университет. Колхозники в то время паспортов не имели, но желающим присоединиться к городскому рабочему классу или, тем более, получить высшее образование, никто не препятствовал.Поступил Кучма на физико-технический факультет. В 50-х он был элитным, ориентированным на потребности Южного машиностроительного завода – флагмана Министерства общего машиностроения СССР, и ОКБ-586 под руководством Михаила Янгеля – будущего КБ "Южное". Не только преподавателей, но и студентов для него везли из Москвы – из элитного же МВТУ им. Баумана.В университете Кучма не блистал. Он скорее обзаводился нужными знакомствами – профком, комитет комсомола. КВН, кстати. Не чурался ручного труда. Уже в 90-х был случай, когда Кучма решил заехать в общежитие №1 на проспекте Гагарина – понастольгировать. Общагу срочно привели в порядок, снеся кирпичный забор, отгораживавший её от тротуара и оформив новый – с фигурной решёткой. Кучма был фраппирован – он ведь своими руками этот забор строил, о чём его друг, ректор ДГУ Владимир Присняков, то ли забыл, то ли не знал…На ЮМЗ Кучму сразу отправили в "алкогольную команду", обслуживавшую пуски опытных ракет на Тюратаме (так ракетчики называют Байконур). Отношение к этому назначению было двойственное – с одной стороны, инженеры там действительно пили по-чёрному и на ведущем предприятии считали их чуть ли не бомжами. С другой стороны, если уж человек не спивался, он быстро делал карьеру. Кучма – сделал. Говорят, правда, что всё дело было в удачном браке – Людмила Николаевна Талалаева была приёмная дочерью Геннадия Туманова, заместителя главного инженера "Южмаша" в 1952-66 годах и главного инженера Главного технического управления Минобщмаша СССР в 1966-76 годах.В 1982 году Кучма становится секретарём партийной организации ЮМЗ, членом ЦК КПУ, первым заместителем генерального конструктора, а в 1986 году – генеральным директором ПО ЮМЗ (помимо собственно ЮМЗ и КБЮ включавшем Павлоградский механический завод и ещё несколько предприятий). В традициях того времени он был на этот пост избран трудовым коллективом, не смотря на возражения со стороны главного конструктора Владимира Уткина и бывшего директора Александра Макарова. Перевесил авторитет бывшего секретаря парткома ЮМЗ, а в то время – секретаря ЦК КПУ Василия Крючкова.В 1990 году Кучму избирают народным депутатом Украины. В Раде он естественно входит в номенклатурную "группу 239", но на Александра Мороза поглядывает свысока – он же дуаейн неформальной группы "красных директоров", да и подчинён напрямую Москве (как и весь ещё недавно закрытый город Днепропетровск).Во время событий 1990-91 годов он ничем не отличился – поддержал Декларацию о суверенитете, впал в задумчивость во время путча, осудил ГКЧП, поддержал независимость…В октябре 1992 года Кучма стал премьер-министром Украины, получив поддержку конституционного большинства депутатов (312 из 450). Кстати, сам Кучма до этого успешно отбрыкивался от предложений стать вице-премьером, да и в этот раз пытался протолкнуть вместо себя представителя президента в Одесской области Валентина Симоненко.Назначение Кучмы было своеобразным реваншем "красных директоров", недовольных разрывом кооперативных связей с коллегами в других республиках и непродуманными рыночными реформами. Однако было уже очевидно, что старая система реанимации не подлежит и правительству пришлось заниматься рыночными реформами и формированием новой системы торговых связей.При этом Кучма тут творил историю – в 1993 году правительству были предоставлены права принимать законодательные акты. Ещё перед избранием президентом Зеленскогоряд принятых без участия парламента декретов Кабинета министров продолжали действовать – с изменениями, принятыми, например, в 2015 году (разумеется – в нормальном порядке, через Раду).Не смотря на все усилия Кучмы кризис, вызванный расстройством системы управления, разрушением экономических связей и потерей рынков развивался. Введённая ещё в 1992 году эрзац-валюта – купоно-карбованец (изначально это был именно купон, которым должны были вводиться действие советские рубли) пережил гиперинфляцию – в 1993 году она превысила 10 000%, а в 1995 году, куда Кучма уже стал президентом, в оборот была выпущена купюра номиналом в 1 миллион карбовацев. Одновременно была проведена приватизация посредством выпуска имущественных сертификатов (российский вариант).31 августа 1993 года премьер выступил в Раде с программой, которая предполагала полную передачу исполнительной власти в ведение Кабмина – ему предполагалось подчинить местные администрации и Нацбанк, премьер должен был получить право формировать правительство. В случае непринятия Программы Кучма пригрозил отставкой, и эта его угроза была удовлетворена парламентом.В марте 1994 года состоялись парламентские выборы, на которые Кучма вёл сплочённую Межрегиональную группу (выборы были мажоритарными, как партия Межрегиональный блок реформ не оформлялся). 10 июля 1994 года он победил во втором туре досрочных выборов президента (Кравчук пошёл на них под угрозой импичмента), получив 52% голосов.На выборы он шёл, опираясь на избирателей юго-востока страны с либеральной и пророссийской программой (его идеологами в это время были Дмитрий Табачник, Михаил Погребинский и Владимир Маленкович). От реализации этой программы отказался буквально сразу же после выборов.Из основных свершений первого срока Кучмы следует отметить:- Кадровую возню на высшем уровне: премьер Виталий Масол был заменён на главу СБУ Евгения Марчука, потом тот был смещён (по официальной версии – за создание личного имиджа) и заменён на главу Днепропетровской области Павла Лазаренко, который действительно начал создавать угрозу президенту и его заменили на мэра Днепропетровска Валерия Пустовойтенко. Лазаренко вынудили бежать в США, где он был осуждён за ряд преступлений.- Принятие Конституции – борьба за неё велась с 1994 года. Кучма предлагал то "закон о власти", то конституционное соглашение и в результате 28 июня 1996 года была принята Конституция, в которой отсутствовали нормы, устраивавшие его избирателей (федерализация, государственный статус русского языка), зато была построена система названная "суперпрезидентской" – президент в ней всем управлял, но ни за что не отвечал (это соответствовало личным наклонностям Кучмы – руководителя авторитарного типа).- Проведение денежной реформы – в сентябре 1996 года в оборот была введена гривна, лежавшая на складах с 1992 года. Обмен проводился по курсу 1 гривна за 100 000 купоно-карбованцев. Сама реформа была проведена очень быстро и мягко.Главным же итогом первого срока Кучмы стало формирование на Украине олигархической системы – появились основные финансово-промышленные группы, выделились наиболее весомые фигуры (Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук – уцелевшие представители первого поколения олигархов), на прошедших в 1998 году выборах сформировалась новая политическая элита (тогда в парламент попали Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук и другие деятели, определявшие политику страны в последующие два десятилетия).В результате сформировался олигархический консенсус, который позволил Кучме переизбраться на пост президента в ноябре 1999 года по российской модели "голосуй или проиграешь", с немалым трудом победив лидера компартии Петра Симоненко. На этот раз он опирался на избирателей Западной Украины.Планы Кучмы на второй срок были грандиозными – он собирался опять переформатировать политическую систему и сделать решительные шаги на пути евроинтеграции. Кое-что удалось сделать:- в декабре 1999 года премьером стал Виктор Ющенко (считалось, что его кандидатура была навязана Западом, но Кучма даже после отставки правительства видел в нём своего преемника, изменив мнение только в 2004 году);- в январе 2000 года был проведён парламентский переворот, в результате которого левая коалиция была отстранена от руководства Радой;- в апреле 2000 года был проведён "референдум по народной инициативе", который должен был ещё более расширить и так значительные полномочия президента.Однако на Западе к этому времени уже пришли к мнению, что Кучма своё дело сделал и даже слишком хорошо (формирование национального крупного капитала в планы Запада никак не входило).В ноябре разгорелся грандиозный скандал вокруг гибели журналиста-грантоеда Георгия Гонгадзе, потом появились записи, сделанные в президентом кабинете офицером охраны Мельниченко, якобы доказывающие, что заказчиком убийства был Кучма (дело было расследовано, непосредственный исполнитель, генерал МВД Алексей Пукач, сел в 2013 год на пожизненное, заказчик ни убийства, ни появления записей не найден, более того – искать и не пытались).Политический кризис был такой силы, что Кучма всерьёз думал уйти в отставку, но олигархический консенсус продолжал работать и он дотянул до выборов 2004 года, несмотря на то, что страну постоянно трясли акции протеста.В сентябре-декабре 2003 года Кучма даже успел побыть знаменем "патриотических сил", доведя до острой фазы конфликт с Россией из-за острова Тузла в Керченском проливе (украинские пограничники получили тогда приказ открыть огонь на поражение по российским строителям, проводившим к острову дамбу).Последним его политическим шагом было проведение конституционной реформы, задуманной Погребинским и Маленковичем. Смысл реформы состоял в том, чтобы зафиксировать олигархическую систему – сделать невозможным масштабный передел собственности. При этом административные полномочия президента были сокращены, но компенсированы выросшими политическими возможностями (Порошенко позже доказал, что при этой модели можно получить власть большую, чем имел Кучма в 1996-2000 годах).Ну а в 2004 году в результате Майдана президентом стал Ющенко.После этого практически не вёл политической деятельности, находясь на попечении мужа своей дочери Елены Виктора Пинчука. И только начало гражданской войны вынудило его вернуться к политической активности – он защищал интересы нового украинского режима (всё ещё олигархического) на переговорах с Донбассом в 2014-18 годах.Сейчас он рассказывает о том, что Украина идёт "путём утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова сражаться за собственную идентичность". Бог ему судья.

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