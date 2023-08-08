"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
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"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ
Во вторник, 8 августа, телеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, где польский наемник разговаривает с собеседником из России на сайте "Чат рулетка". В ходе беседы поляк признается, что воюет на стороне ВСУ ради возврата территорий
2023-08-08T16:13
2023-08-08T16:13
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На вопрос собеседника, не было бы логичнее полякам воевать против последователей Бандеры, поляк ответил следующее.Чат рулетка (Chatroulette) - сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и текста. Программа случайным образом подбирает для пользователя собеседников из разных стран.В конце июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что по его инсайдерской информации Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил Риттер.
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новости, новости украины, украина, польша, наемники, иностранные наемники, территории, всу
Новости, Новости Украины, Украина, Польша, наемники, иностранные наемники, территории, ВСУ

"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ

16:13 08.08.2023
 
© RT на русском/Telegram
© RT на русском/Telegram
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Во вторник, 8 августа, телеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, где польский наемник разговаривает с собеседником из России на сайте "Чат рулетка". В ходе беседы поляк признается, что воюет на стороне ВСУ ради возврата территорий
На вопрос собеседника, не было бы логичнее полякам воевать против последователей Бандеры, поляк ответил следующее.
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть. Мой президент и премьер-министр сказали, что надо кормить [Украину], а потом, на [фиг], отжимать потихоньку... Мы не можем их просто забрать. Нам надо сделать так, чтобы экономика Украины просто уничтожилась", - сказал он.
Чат рулетка (Chatroulette) - сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и текста. Программа случайным образом подбирает для пользователя собеседников из разных стран.
В конце июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что по его инсайдерской информации Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства.
"Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил Риттер.
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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