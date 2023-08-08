https://ukraina.ru/20230808/1048565840.html
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ
Во вторник, 8 августа, телеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, где польский наемник разговаривает с собеседником из России на сайте "Чат рулетка". В ходе беседы поляк признается, что воюет на стороне ВСУ ради возврата территорий
2023-08-08T16:13
2023-08-08T16:13
2023-08-08T16:13
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На вопрос собеседника, не было бы логичнее полякам воевать против последователей Бандеры, поляк ответил следующее.Чат рулетка (Chatroulette) - сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и текста. Программа случайным образом подбирает для пользователя собеседников из разных стран.В конце июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что по его инсайдерской информации Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил Риттер.
https://ukraina.ru/20230808/1048559241.html
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Украина.ру
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Новости, Новости Украины, Украина, Польша, наемники, иностранные наемники, территории, ВСУ
"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ
Во вторник, 8 августа, телеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, где польский наемник разговаривает с собеседником из России на сайте "Чат рулетка". В ходе беседы поляк признается, что воюет на стороне ВСУ ради возврата территорий