https://ukraina.ru/20230808/1048565840.html

"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ

"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ - 08.08.2023 Украина.ру

"А потому что мне их земли надо обратно вернуть": польский наемник объяснил, зачем воюет на стороне ВСУ

Во вторник, 8 августа, телеграм-канал "АТО Донецк" опубликовал видео, где польский наемник разговаривает с собеседником из России на сайте "Чат рулетка". В ходе беседы поляк признается, что воюет на стороне ВСУ ради возврата территорий

2023-08-08T16:13

2023-08-08T16:13

2023-08-08T16:13

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На вопрос собеседника, не было бы логичнее полякам воевать против последователей Бандеры, поляк ответил следующее.Чат рулетка (Chatroulette) - сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и текста. Программа случайным образом подбирает для пользователя собеседников из разных стран.В конце июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что по его инсайдерской информации Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил Риттер.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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