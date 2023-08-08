https://ukraina.ru/20230808/1048556635.html

В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО

В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО - 08.08.2023 Украина.ру

В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО

Третий напавший объявлен в розыск

2023-08-08T12:30

2023-08-08T12:30

2023-08-08T12:30

новости

следственный комитет рф

сво

нападение

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Управление СК России по Забайкальскому краю сообщило о задержании второго напавшего на двух участников СВО в Нерчинско-Заводском районе. Об этом региональное отделение Следственного комитета сообщило на официальном сайте 7 августа."Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу". – отмечается в сообщении.Первому задержанному злоумышленнику, 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, уже предъявлены обвинения."По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль", - отмечается в отчете Управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.Кроме того, следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя. В настоящий момент 43-летний мужчина объявлен в розыск.Ночью 5 августа группа забайкальцев напала на двух мужчин, каждый из которых потерял ногу во время спецоперации.

https://ukraina.ru/20230806/1048512670.html

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новости, следственный комитет рф, сво, нападение