В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО - 08.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230808/1048556635.html
В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО
В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО - 08.08.2023 Украина.ру
В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО
Третий напавший объявлен в розыск
2023-08-08T12:30
2023-08-08T12:30
новости
следственный комитет рф
сво
нападение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048527520_0:0:1367:770_1920x0_80_0_0_1c64bf258c733e6d53ddd32435cf2ce9.jpg
Управление СК России по Забайкальскому краю сообщило о задержании второго напавшего на двух участников СВО в Нерчинско-Заводском районе. Об этом региональное отделение Следственного комитета сообщило на официальном сайте 7 августа."Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу". – отмечается в сообщении.Первому задержанному злоумышленнику, 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, уже предъявлены обвинения."По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль", - отмечается в отчете Управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.Кроме того, следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя. В настоящий момент 43-летний мужчина объявлен в розыск.Ночью 5 августа группа забайкальцев напала на двух мужчин, каждый из которых потерял ногу во время спецоперации.
https://ukraina.ru/20230806/1048512670.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048527520_211:0:1258:785_1920x0_80_0_0_7aa48e76c0c666244c31f48ee8df5cae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, следственный комитет рф, сво, нападение
Новости, Следственный Комитет РФ, СВО, нападение

В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО

12:30 08.08.2023
 
© sledcom.ruСледственный комитет вынес приговор Василию Михайлова, убившему мирного жителя в Мариуполе
Следственный комитет вынес приговор Василию Михайлова, убившему мирного жителя в Мариуполе
© sledcom.ru
Читать в
Третий напавший объявлен в розыск
Управление СК России по Забайкальскому краю сообщило о задержании второго напавшего на двух участников СВО в Нерчинско-Заводском районе. Об этом региональное отделение Следственного комитета сообщило на официальном сайте 7 августа.
"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу". – отмечается в сообщении.
Первому задержанному злоумышленнику, 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, уже предъявлены обвинения.
"По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль", - отмечается в отчете Управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.
Кроме того, следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя. В настоящий момент 43-летний мужчина объявлен в розыск.
Ночью 5 августа группа забайкальцев напала на двух мужчин, каждый из которых потерял ногу во время спецоперации.
Кулак драка избиение насилие
6 августа, 17:26
Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВДУчастников конфликта в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, которые избили инвалида, ветерана специальной военной операции, проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ГУ МВД РФ 6 августа
 
НовостиСледственный Комитет РФСВОнападение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Что Россия "гасит" РЭБами и быть ли нейтральному статусу Украины - Насонов. Видео
14:41Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направлениях
14:3208.08.08: Грузинская война в искусстве
14:21Российская система ПВО перехватила снаряды HIMARS и уничтожила украинские дроны
14:10Эпидемия поджогов: кто стоит за массовыми атаками на российские военкоматы
13:33Аппетиты у всех разные: Стремидловский о геополитическом столе с украинской пиццей
13:23Британия обучила десятки тысяч украинских военных
13:21С начала СВО спецслужбы предотвратили более 180 терактов - НАК
13:15"На Украине заканчиваются мужики": пленные украинцы рассказали о результатах коррупции в военкоматах
13:14Украинские таблоиды засняли экс-депутата Рады Вадима Новинского на отдыхе в Хорватии
12:59Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
12:49На Украине прокомментировали сообщение о смерти пса Патрона, награжденного Зеленским
12:47"С любовью к родине". Анна Asti хочет записать песню на украинском
12:32Старейшая в Европе: горилла из киевского зоопарка празднует день рождения
12:30В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО
12:16Западные спецслужбы собираются ликвидировать Зеленского и подставить Россию - экс-сотрудник ЦРУ Джонсон
12:15Минобороны Украины потратило 27 млрд гривен на оружие, которое не доставили
11:55Эстонская НКО "Слава Украине" купит на пожертвования "макияж" для ВСУ
11:54Героя украинского пропагандистского фильма про Мариуполь ранило в Донбассе
11:52"Не получится обдурить булочками": Захарова раскритиковала приезд Нуланд в Нигер и напомнила об Украине
Лента новостейМолния