В Забайкалье задержали второго напавшего на ветеранов СВО
© sledcom.ruСледственный комитет вынес приговор Василию Михайлова, убившему мирного жителя в Мариуполе
© sledcom.ru
Третий напавший объявлен в розыск
Управление СК России по Забайкальскому краю сообщило о задержании второго напавшего на двух участников СВО в Нерчинско-Заводском районе. Об этом региональное отделение Следственного комитета сообщило на официальном сайте 7 августа.
"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу". – отмечается в сообщении.
Первому задержанному злоумышленнику, 27-летнему жителю села Нерчинский Завод, уже предъявлены обвинения.
"По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль", - отмечается в отчете Управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю.
Кроме того, следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя. В настоящий момент 43-летний мужчина объявлен в розыск.
Ночью 5 августа группа забайкальцев напала на двух мужчин, каждый из которых потерял ногу во время спецоперации.
6 августа, 17:26Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВДУчастников конфликта в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, которые избили инвалида, ветерана специальной военной операции, проверят на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает ГУ МВД РФ 6 августа