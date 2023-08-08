https://ukraina.ru/20230808/1048554045.html

Звонок из ада: телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение терактов

Звонок из ада: телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение терактов - 08.08.2023 Украина.ру

Звонок из ада: телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение терактов

МВД России раскрыло схемы работы злоумышленников и предупредило граждан не подаваться на их уловки

2023-08-08T11:35

2023-08-08T11:35

2023-08-08T11:35

новости

мошенники

телефонный терроризм

мвд

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Телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь российских граждан в совершение диверсий и террористических актов. Об этом сообщило 8 августа на официальном сайте МВД России.Сотрудники ведомства предупреждают граждан о новой тактике, которую используют телефонные мошенники с территории Украины."Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление". – говорится в сообщении.На втором этапе мошенники сообщают своими жертвами о том, что у них есть возможность вернуть деньги, отомстить аферистам или оказать содействие в их задержании, отметили в МВД России."Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры". – подчеркивают в ведомстве.По данным МВД России, большинство жертв телефонных мошенников – это люди пожилого возраста. Кроме того, иногда они напрямую обращаются к жителям России с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение."МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.В России в августе зафиксировано несколько попыток совершить поджог военкоматов - в Улан-Уде, Омске, Ставрополе, Всеволожске и Приморье.

https://ukraina.ru/20230808/1048553672.html

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новости, мошенники, телефонный терроризм, мвд