https://ukraina.ru/20230808/1048533321.html

Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление

Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление - 08.08.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление

Основная задача России - до осени полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-08T04:30

2023-08-08T04:30

2023-08-08T04:30

новости

потери всу

наступление

сво

резервы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/65/1033366552_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_047e07646691b220de7f97fb04a4a9fd.jpg

Сегодняшние данные о потере Украиной 43 тысяч солдат ВСУ – это колоссальные цифры. Киеву будет очень трудно восполнить эти потери. Если противник вдруг перестанет задействовать свои резервы, наступление ВСУ прекратится, отметил эксперт.У Киева еще остались солидные запасы в 30 тысяч человек, которые могут быть брошены для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге. Часть резервов ВСУ могут перекинуть на Угледар и Волноваху, добавил эксперт.России очень выгодна сложившаяся на фронте конфигурация. Нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а подразделения ВС РФ сдерживали и изматывали силы ВСУ, заключил собеседники здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048532160.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, наступление, сво, резервы