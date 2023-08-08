https://ukraina.ru/20230808/1048533321.html
Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление - 08.08.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
Основная задача России - до осени полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T04:30
2023-08-08T04:30
2023-08-08T04:30
новости
потери всу
наступление
сво
резервы
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Сегодняшние данные о потере Украиной 43 тысяч солдат ВСУ – это колоссальные цифры. Киеву будет очень трудно восполнить эти потери. Если противник вдруг перестанет задействовать свои резервы, наступление ВСУ прекратится, отметил эксперт.У Киева еще остались солидные запасы в 30 тысяч человек, которые могут быть брошены для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге. Часть резервов ВСУ могут перекинуть на Угледар и Волноваху, добавил эксперт.России очень выгодна сложившаяся на фронте конфигурация. Нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а подразделения ВС РФ сдерживали и изматывали силы ВСУ, заключил собеседники здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048532160.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, наступление, сво, резервы
Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
Основная задача России - до осени полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Сегодняшние данные о потере Украиной 43 тысяч солдат ВСУ – это колоссальные цифры. Киеву будет очень трудно восполнить эти потери. Если противник вдруг перестанет задействовать свои резервы, наступление ВСУ прекратится, отметил эксперт.
У Киева еще остались солидные запасы в 30 тысяч человек, которые могут быть брошены для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге. Часть резервов ВСУ могут перекинуть на Угледар и Волноваху, добавил эксперт.
"Мы [ВС РФ] сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем", - отметил Кнутов.
России очень выгодна сложившаяся на фронте конфигурация. Нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а подразделения ВС РФ сдерживали и изматывали силы ВСУ, заключил собеседники здания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь