Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление - 08.08.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление - 08.08.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление
Основная задача России - до осени полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-08T04:30
2023-08-08T04:30
новости
потери всу
наступление
сво
резервы
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Сегодняшние данные о потере Украиной 43 тысяч солдат ВСУ – это колоссальные цифры. Киеву будет очень трудно восполнить эти потери. Если противник вдруг перестанет задействовать свои резервы, наступление ВСУ прекратится, отметил эксперт.У Киева еще остались солидные запасы в 30 тысяч человек, которые могут быть брошены для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге. Часть резервов ВСУ могут перекинуть на Угледар и Волноваху, добавил эксперт.России очень выгодна сложившаяся на фронте конфигурация. Нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а подразделения ВС РФ сдерживали и изматывали силы ВСУ, заключил собеседники здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048532160.html
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новости, потери всу, наступление, сво, резервы
Новости, потери ВСУ, наступление, СВО, резервы

Юрий Кнутов рассказал, как Россия выматывает ВСУ, чтобы перейти в масштабное наступление

04:30 08.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Основная задача России - до осени полностью измотать и обескровить стратегические резервы Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Сегодняшние данные о потере Украиной 43 тысяч солдат ВСУ – это колоссальные цифры. Киеву будет очень трудно восполнить эти потери. Если противник вдруг перестанет задействовать свои резервы, наступление ВСУ прекратится, отметил эксперт.
У Киева еще остались солидные запасы в 30 тысяч человек, которые могут быть брошены для прорыва обороны. Часть из них может быть отправлена под Артемовск, где бои идут на южном фланге. Часть резервов ВСУ могут перекинуть на Угледар и Волноваху, добавил эксперт.
"Мы [ВС РФ] сейчас проводим денацификацию и демилитаризацию Украины. Чем меньше военнослужащих останется у ВСУ, тем больше у нас шансов развить наступление в ближайшие месяцы. Через две недели ни в какое наступление мы точно не пойдем", - отметил Кнутов.
России очень выгодна сложившаяся на фронте конфигурация. Нужно, чтобы противник продолжал свои атаки, а подразделения ВС РФ сдерживали и изматывали силы ВСУ, заключил собеседники здания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Вчера, 14:18
Богдан Безпалько о корейско-индийском сценарии для Киева: Украина превратится в штат Джамму и КашмирНаступательный потенциал ВСУ окончательно должен выдохнуться к концу сентября, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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