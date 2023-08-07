Наступление ВСУ проваливается, позиция Украины меняется: что говорили об Украине в мире 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру
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Наступление ВСУ проваливается, позиция Украины меняется: что говорили об Украине в мире 7 августа
Наступление ВСУ проваливается, позиция Украины меняется: что говорили об Украине в мире 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру
Наступление ВСУ проваливается, позиция Украины меняется: что говорили об Украине в мире 7 августа
Украина.ру, 07.08.2023
2023-08-07T16:33
2023-08-07T16:33
эксклюзив
всу
вс рф
контрнаступление
спецоперация
нато
кладбище
переговоры
саудовская аравия
владимир зеленский
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Провал контрнаступления усиливает недовольство солдат ВСУКорреспонденты американской газеты The New York Times провели больше двух недель в Запорожской и Донецкой областях с бойцами бригад ВСУ, обученных инструкторами НАТО и снабжённых западным оружием, чтобы узнать, как идёт контрнаступление.У этих подразделений есть оборудование НАТО, у некоторых – англоговорящие командиры, что необычно для украинской армии, и даже священник-евангелист с американским акцентом. За последние месяцы 9 бригад украинской армии общей численностью 36 000 человек прошли подготовку в течение 4-6 месяцев, что должно было позволить им разгромить российские войска, говорится в статье."Однако некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться через мощную оборону русских. По крайней мере, одна бригада была настолько истощена потерями, что её вывели с поля боя для восстановления", – отмечает The New York Times.По словам командира батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ по имени Александр, прошедшего военную подготовку в США, многие рассчитывали, что контрнаступление будет идти быстро, и осенью они уже будут в Крыму, но, по его словам, каждый метр даётся очень сложно. Подполковник признал, что он потерял многих военнослужащих своей бригады в первые дни контрнаступления, когда наткнулись на минные поля и попали под натиск артиллерии и авиаударов ВС РФ."Эти тяжёлые первые потери привели к публичным обвинениям на Украине. Солдаты на передовой обвиняли командиров в том, что они бросают в бой новобранцев и используют непроверенные подразделения, которые возглавляли контрнаступление. Другие жаловались, что нескольких недель недостаточно для базовой подготовки в странах НАТО, а некоторые модели западных машин не подходят, в частности американские бронеавтомобили MaxxPros были разработаны для борьбы с повстанцами, а не для противостояния огневой мощью российской армии", – пишет американская газета.Украинские военные больше не в силах скрывать потериВ интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер отметил, что, неся огромные потери, ВСУ бросают в бой всё больше солдат, а также пытаются сломить волю российских военнослужащих, защищающих свои территории, но в итоге это приводит лишь к ещё большему количеству жертв."Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения", – сказал Риттер.Действительно, в ряде регионов страны места на кладбищах заканчиваются, а где-то даже приходится раскапывать старые могилы, чтобы там же сделать новые захоронения, узнала хакерская группа Beregini несколько недель назад из документов, к которым получила доступ. Самая сложная ситуация – в столичном регионе: только на Быковнянском кладбище Киевской области весной 2023 года выделили 50 000 мест для захоронения погибших военных, но к середине июля они уже были все заполнены. Хакеры связывают недостаток мест на кладбищах Украины именно с провалом контрнаступления ВСУ."Всё идёт к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми", — спрогнозировал Риттер.Прощупывание почвы для переговоров началосьПока на фронте продолжается вооружённое противостояние ВСУ и ВС РФ, 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры представителей более 40 стран, а также руководства ООН и ЕС, в ходе которых обсуждали возможность урегулирования конфликта.Однако, по словам бывшего высокопоставленного офицера ядерной артиллерии НАТО Пьера Анро, эта встреча не стала и не могла стать прорывом к миру, к тому же в Джидде отсутствовала делегация РФ. Тем не менее, прошедшие консультации показали, что линии немного сдвигаются."Зеленский не отстаивает упрямую позицию Украины, которая никогда не принимала и не принимает в расчёт собственное русское население, это первый робкий шаг вперёд. Даже если Зеленский сам понимает, что требования Украины абсолютно нереалистичны, он находится в руках украинских националистов, которые ненавидят Россию и русскоязычное население восточной половины страны. Так что нет, я не думаю, что Украина действительно сдвинется с места до поражения на поле боя или начала нехватки боеприпасов, что может наступить быстрее, чем думают наблюдатели", – заявил эксперт в интервью РИА Новости.По мнению Анро, встреча в Саудовской Аравии больше напоминает прощупывание почвы для будущих переговоров, которые сейчас начаться не могут."Отсутствие России ограничило это мероприятие. Оно не может быть началом переговоров, но это была оригинальная попытка Джидды получить свежие идеи о том, как можно начать процесс. Уверен, что [наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед бен Салман и саудиты должным образом проинформировали Россию о позициях участников на данном этапе конфликта", – добавил он.
https://ukraina.ru/20230807/1048513570.html
https://ukraina.ru/20230807/1048518647.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, вс рф, контрнаступление, спецоперация, нато, кладбище, переговоры, саудовская аравия, владимир зеленский, зарубежье
Эксклюзив, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, Спецоперация, НАТО, кладбище, переговоры, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Зарубежье

Наступление ВСУ проваливается, позиция Украины меняется: что говорили об Украине в мире 7 августа

16:33 07.08.2023
 
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Провал контрнаступления усиливает недовольство солдат ВСУ
Корреспонденты американской газеты The New York Times провели больше двух недель в Запорожской и Донецкой областях с бойцами бригад ВСУ, обученных инструкторами НАТО и снабжённых западным оружием, чтобы узнать, как идёт контрнаступление.
У этих подразделений есть оборудование НАТО, у некоторых – англоговорящие командиры, что необычно для украинской армии, и даже священник-евангелист с американским акцентом.
За последние месяцы 9 бригад украинской армии общей численностью 36 000 человек прошли подготовку в течение 4-6 месяцев, что должно было позволить им разгромить российские войска, говорится в статье.
"Однако некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, пытаясь прорваться через мощную оборону русских. По крайней мере, одна бригада была настолько истощена потерями, что её вывели с поля боя для восстановления", – отмечает The New York Times.
По словам командира батальона 37-й бригады морской пехоты ВСУ по имени Александр, прошедшего военную подготовку в США, многие рассчитывали, что контрнаступление будет идти быстро, и осенью они уже будут в Крыму, но, по его словам, каждый метр даётся очень сложно.
Подполковник признал, что он потерял многих военнослужащих своей бригады в первые дни контрнаступления, когда наткнулись на минные поля и попали под натиск артиллерии и авиаударов ВС РФ.
"Эти тяжёлые первые потери привели к публичным обвинениям на Украине. Солдаты на передовой обвиняли командиров в том, что они бросают в бой новобранцев и используют непроверенные подразделения, которые возглавляли контрнаступление.
Другие жаловались, что нескольких недель недостаточно для базовой подготовки в странах НАТО, а некоторые модели западных машин не подходят, в частности американские бронеавтомобили MaxxPros были разработаны для борьбы с повстанцами, а не для противостояния огневой мощью российской армии", – пишет американская газета.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
05:02
Тайны провала контрнаступления ВСУ и причины торможения российского ответа на негоДва месяца прошло с того дня, как части и подразделения украинской армии пытаются вести решительное наступление на довольно значительной линии фронта. Основные действия развернулись на Запорожском, Южнодонбасском и Купянском направлениях
Украинские военные больше не в силах скрывать потери
В интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер отметил, что, неся огромные потери, ВСУ бросают в бой всё больше солдат, а также пытаются сломить волю российских военнослужащих, защищающих свои территории, но в итоге это приводит лишь к ещё большему количеству жертв.
"Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения", – сказал Риттер.
Действительно, в ряде регионов страны места на кладбищах заканчиваются, а где-то даже приходится раскапывать старые могилы, чтобы там же сделать новые захоронения, узнала хакерская группа Beregini несколько недель назад из документов, к которым получила доступ.
Самая сложная ситуация – в столичном регионе: только на Быковнянском кладбище Киевской области весной 2023 года выделили 50 000 мест для захоронения погибших военных, но к середине июля они уже были все заполнены. Хакеры связывают недостаток мест на кладбищах Украины именно с провалом контрнаступления ВСУ.
"Всё идёт к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми", — спрогнозировал Риттер.
Прощупывание почвы для переговоров началось
Пока на фронте продолжается вооружённое противостояние ВСУ и ВС РФ, 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры представителей более 40 стран, а также руководства ООН и ЕС, в ходе которых обсуждали возможность урегулирования конфликта.
09:42
Два провала без перспективы. Украину ставят на предфинальную паузуЕдинственной внятной реакций фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского на провалы прошедшей недели стала его надпись "Слава Украине!" в день военно-воздушных сил страны
Однако, по словам бывшего высокопоставленного офицера ядерной артиллерии НАТО Пьера Анро, эта встреча не стала и не могла стать прорывом к миру, к тому же в Джидде отсутствовала делегация РФ.
Тем не менее, прошедшие консультации показали, что линии немного сдвигаются.
"Зеленский не отстаивает упрямую позицию Украины, которая никогда не принимала и не принимает в расчёт собственное русское население, это первый робкий шаг вперёд.
Даже если Зеленский сам понимает, что требования Украины абсолютно нереалистичны, он находится в руках украинских националистов, которые ненавидят Россию и русскоязычное население восточной половины страны.
Так что нет, я не думаю, что Украина действительно сдвинется с места до поражения на поле боя или начала нехватки боеприпасов, что может наступить быстрее, чем думают наблюдатели", – заявил эксперт в интервью РИА Новости.
По мнению Анро, встреча в Саудовской Аравии больше напоминает прощупывание почвы для будущих переговоров, которые сейчас начаться не могут.
"Отсутствие России ограничило это мероприятие. Оно не может быть началом переговоров, но это была оригинальная попытка Джидды получить свежие идеи о том, как можно начать процесс.
Уверен, что [наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед бен Салман и саудиты должным образом проинформировали Россию о позициях участников на данном этапе конфликта", – добавил он.
 
ЭксклюзивВСУВС РФконтрнаступлениеСпецоперацияНАТОкладбищепереговорыСаудовская АравияВладимир ЗеленскийЗарубежье
 
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