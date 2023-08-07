https://ukraina.ru/20230807/1048527197.html
Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта
Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта - 07.08.2023 Украина.ру
Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта
Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Таким мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщили 7 августа на сайте МИД РФ
2023-08-07T12:53
2023-08-07T12:53
2023-08-07T12:54
захарова
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новости
атаки
вооружение
мид рф
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"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".По ее словам, реализация этих элементов "в полной мере отвечает международному миру и безопасности", за которые борется Россия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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захарова, украина, новости, атаки, вооружение, мид рф
Захарова, Украина, Новости, атаки, вооружение, МИД РФ
Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта
12:53 07.08.2023 (обновлено: 12:54 07.08.2023)
Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Таким мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщили 7 августа на сайте МИД РФ
"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".
"Должны быть признаны... права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права", - добавила она.
По ее словам, реализация этих элементов "в полной мере отвечает международному миру и безопасности", за которые борется Россия.