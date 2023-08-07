https://ukraina.ru/20230807/1048527197.html

Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта

Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта - 07.08.2023 Украина.ру

Захарова назвала условия для "устойчивого урегулирования" украинского конфликта

Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Таким мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщили 7 августа на сайте МИД РФ

2023-08-07T12:53

2023-08-07T12:53

2023-08-07T12:54

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"Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".По ее словам, реализация этих элементов "в полной мере отвечает международному миру и безопасности", за которые борется Россия.

https://ukraina.ru/20230806/1048511040.html

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захарова, украина, новости, атаки, вооружение, мид рф