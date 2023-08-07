Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области
В Днепропетровской области 63-летний местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов Украины, установленных на могилах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на днях сообщила местная полиция
Одна из жительниц сняла последствия случившегося на видео.
"Наши сыновья, наши дети, отцы, мужья, защищали Украину. А нелюди вот такое поделали на могилках наших родных. Крик души, нет слов", - возмутилась она.
Силовики задержали пожилого мужчину, которого подозревают в совершении преступления. В отношении него возбудили дело о "надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".
Минувшей весной в селе Черкасской области подростки сняли флаг Украины с могилы погибшего военнослужащего для видео в TikTok.