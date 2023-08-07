https://ukraina.ru/20230807/1048519975.html

Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области

Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области - 07.08.2023 Украина.ру

Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области

В Днепропетровской области 63-летний местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов Украины, установленных на могилах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на днях сообщила местная полиция

2023-08-07T11:17

2023-08-07T11:17

2023-08-07T11:17

могилы

полиция

новости

надругательство

всу

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Одна из жительниц сняла последствия случившегося на видео.Силовики задержали пожилого мужчину, которого подозревают в совершении преступления. В отношении него возбудили дело о "надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".Минувшей весной в селе Черкасской области подростки сняли флаг Украины с могилы погибшего военнослужащего для видео в TikTok.

https://ukraina.ru/20230724/1048205887.html

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могилы, полиция, новости, надругательство, всу