Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области - 07.08.2023 Украина.ру
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Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области
Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области - 07.08.2023 Украина.ру
Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области
В Днепропетровской области 63-летний местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов Украины, установленных на могилах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на днях сообщила местная полиция
2023-08-07T11:17
2023-08-07T11:17
могилы
полиция
новости
надругательство
всу
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Одна из жительниц сняла последствия случившегося на видео.Силовики задержали пожилого мужчину, которого подозревают в совершении преступления. В отношении него возбудили дело о "надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".Минувшей весной в селе Черкасской области подростки сняли флаг Украины с могилы погибшего военнослужащего для видео в TikTok.
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могилы, полиция, новости, надругательство, всу
могилы, полиция, Новости, надругательство, ВСУ

Пенсионер надругался над могилами ВСУшников в Днепропетровской области

11:17 07.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКладбище Донского монастыря
Кладбище Донского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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В Днепропетровской области 63-летний местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов Украины, установленных на могилах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на днях сообщила местная полиция
Одна из жительниц сняла последствия случившегося на видео.
"Наши сыновья, наши дети, отцы, мужья, защищали Украину. А нелюди вот такое поделали на могилках наших родных. Крик души, нет слов", - возмутилась она.
Силовики задержали пожилого мужчину, которого подозревают в совершении преступления. В отношении него возбудили дело о "надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".
Минувшей весной в селе Черкасской области подростки сняли флаг Украины с могилы погибшего военнослужащего для видео в TikTok.
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 10:55
Останки советского разведчика Кузнецова попытались выкрасть из могилы во Львове - мэр Неизвестные пытались украсть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова из могилы во Львове. Об этом сообщил 24 июля мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
 
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