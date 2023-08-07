https://ukraina.ru/20230807/1048517575.html

Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августа

Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августа - 07.08.2023 Украина.ру

Предложение Эрдогана и переговоры в Джидде. Главное на Украине на утро 7 августа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет предложить президенту России Владимиру Путину своё посредничество по Украине. В ДНР отреагировали на сообщения СМИ о переговорах в Джидде

2023-08-07T08:58

2023-08-07T08:58

2023-08-07T09:53

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048517452_0:95:801:545_1920x0_80_0_0_caa316d1ec2b5471341185f6fcc73c41.jpg.webp

О желании Эрдогана сообщил РИА «Новости» источник в администрации президента Турции.«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших. Как вы знаете, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы скорее добиться устойчивого прекращения огня и сесть за стол переговоров. Мы продолжаем свои усилия. Господин президент сегодня, пожалуй, единственный мировой лидер, который пользуется искренним доверием лидеров России и Украины, может находиться в постоянном контакте с ними, делает все, чтобы в регионе воцарился мир», — сообщил источник.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров — двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.Также источник РИА «Новости» отметил, что у Турции есть ряд предложений по обеспечению продовольствием беднейших стран.«У турецкой стороны есть ряд таких конкретных вариантов, мы обсуждаем их с российской стороной, ведётся диалог по этой линии. Но сейчас никакой информации на этот счет не будет, дождёмся конкретных договоренностей и консенсуса», — указал он.Днём ранее в Саудовской Аравии, в Джидде, завершилась встреча по Украине, на которую были приглашены представители около 30 стран, но не Россия. Как позже сообщил ряд западных СМИ, на встрече была отброшена так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Более того, как сообщило агентство DPA, саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чём также была проинформирована Россия.«Ещё один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии», — сообщило агентство со ссылкой на дипломатические круги в Джидде.Представлен данный план был саудовскими властями и «ещё рядом стран», к тому же об этом была проинформирована Россия.Частью этого плана, отличающегося от «мирной формулы Зеленского», является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.Саудовское новостное агентство SPA сообщило, что участники консультаций в Джидде «согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая бы помогла проложить путь к миру». Кроме того, они указали на «необходимость учесть позитивные мнения и предложения», которые обсуждались на встрече в Джидде.Американское издание The Wall Street Journal же сообщило, что на переговорах в Джидде Украина согласилась на отказ от «мирной формулы Зеленского».Встречу в Саудовской Аравии уже прокомментировали в ДНР.«Ещё недавно мы подводили так называемые итоги украинского "контрнаступа" двухмесячной давности — отнюдь не в пользу Украины; инициатива — в руках наших военнослужащих. Украины потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО», — заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в комментарии РИА «Новости».Он указал, что «в том, что Украина не победит в этой кампании, — все в этом уверены». По словам Гагина, по Европе «прошла целая волна заявлений, в том числе от чиновников европейских, о том, что они устали поддерживать Украину, о том, что это очень тяжело — поддерживать антироссийские санкции».«И буквально сегодня пришла новость о том, что украинская сторона на большом съезде стран по украинскому вопросу действительно согласилась пойти на уступки и не оспаривать так называемые потерянные территории. Это, конечно, большой прорыв, серьезный шаг. Но хотелось бы выразить уверенность в том, что в любом случае для нас, для России, мы будем идти вперед и до того, пока мы не выполним все задачи СВО, заявленные нашим президентом и нашим правительством: это полная денацификация и демилитаризация Украины для того, чтобы обезопасить свои границы от такого беспокойного соседа», — заключил Гагин.Тем временем на Украине отрицают, что отказались от переговоров без учёта «мирной формулы Зеленского». Об этом сообщил источник из Офиса президента украинскому изданию Liga.net.Однако популярный на Украине телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на свои источники в Офисе президента сообщил, что следующие переговоры по Украине пройдут после консультаций с Россией.«Наш источник в ОП рассказал, что следующие переговоры по мирному урегулированию в Украине пройдут после консультаций с Кремлем, эту миссию на себя берет Саудовская Аравия. Наша делегация была против такого формата, но все участники встречи настояли на согласование драфтов будущих переговоров», — указывалось в публикации канала.Возглавлявший украинскую делегацию в Джидде глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в телеграм-канале со своей стороны заявил, что консультации в Саудовской Аравии были «очень продуктивные».«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств», — заявил Ермак.Он также отметил, что «стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира».Позже у себя в телеграм-канале он детально рассказал о переговорах с представителями разных стран. Что касается Турции, то, если верить Ермаку, предметом разговоров была «зерновая сделка».«Во время встречи с главным советником по внешней политике и безопасности Президента Турции Акифом Кылычем ключевое внимание было уделено общим шагам по обеспечению функционирования Черноморской зерновой инициативы», — сообщил Ермак.Таким образом, посредничество Эрдогана также может касаться «зерновой сделки».

https://ukraina.ru/20230806/1048513873.html

https://ukraina.ru/20230806/1048509171.html

https://ukraina.ru/20230806/1048504969.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники