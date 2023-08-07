https://ukraina.ru/20230807/1048516755.html

"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО

"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО - 07.08.2023 Украина.ру

"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", однако выразил уверенность в том, что задачи СВО должны быть выполнены, передает 7 августа РИА Новости

2023-08-07T07:41

2023-08-07T07:41

2023-08-07T07:42

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"Еще недавно мы подводили так называемые итоги украинского "контрнаступа" двухмесячной давности - отнюдь не в пользу Украины, инициатива - в руках наших военнослужащих. Украины потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО", - сказал Гагин.По его словам, "в том, что Украина не победит в этой кампании, все в этом уверены".Он напомнил, что по Европе прошла целая волна заявлений (в том числе от евопейских чиновников) о том, что они устали поддерживать Украину, "что это очень тяжело - поддерживать антироссийские санкции". Недавно министр обороны Италии указал, что Украине стоит смириться с потерей каких-то территорий и пойти на уступки.В минувшую субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Агентство DPA сообщило, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского", является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

https://ukraina.ru/20230805/1048483981.html

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зарубежье, запад, украина, новости, конфликт, россия, потери