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"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО
"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО - 07.08.2023 Украина.ру
"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", однако выразил уверенность в том, что задачи СВО должны быть выполнены, передает 7 августа РИА Новости
2023-08-07T07:41
2023-08-07T07:41
2023-08-07T07:42
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"Еще недавно мы подводили так называемые итоги украинского "контрнаступа" двухмесячной давности - отнюдь не в пользу Украины, инициатива - в руках наших военнослужащих. Украины потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО", - сказал Гагин.По его словам, "в том, что Украина не победит в этой кампании, все в этом уверены".Он напомнил, что по Европе прошла целая волна заявлений (в том числе от евопейских чиновников) о том, что они устали поддерживать Украину, "что это очень тяжело - поддерживать антироссийские санкции". Недавно министр обороны Италии указал, что Украине стоит смириться с потерей каких-то территорий и пойти на уступки.В минувшую субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.Агентство DPA сообщило, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского", является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зарубежье, запад, украина, новости, конфликт, россия, потери
"Инициатива в руках россиян": Гагин заверил, что Украине не победить в СВО
07:41 07.08.2023 (обновлено: 07:42 07.08.2023)
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", однако выразил уверенность в том, что задачи СВО должны быть выполнены, передает 7 августа РИА Новости
"Еще недавно мы подводили так называемые итоги украинского "контрнаступа" двухмесячной давности - отнюдь не в пользу Украины, инициатива - в руках наших военнослужащих. Украины потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО", - сказал Гагин.
По его словам, "в том, что Украина не победит в этой кампании, все в этом уверены".
Он напомнил, что по Европе прошла целая волна заявлений (в том числе от евопейских чиновников) о том, что они устали поддерживать Украину, "что это очень тяжело - поддерживать антироссийские санкции". Недавно министр обороны Италии указал, что Украине стоит смириться с потерей каких-то территорий и пойти на уступки.
"И буквально сегодня пришла новость о том, что украинская сторона на большом съезде стран по украинскому вопросу действительно согласилась пойти на уступки и не оспаривать так называемые потерянные территории. Это, конечно, большой прорыв, серьезный шаг. Но хотелось бы выразить уверенность в том, что в любом случае для нас, для России, мы будем идти вперед и до того, пока мы не выполним все задачи СВО, заявленные нашим президентом и нашим правительством: это полная денацификация и демилитаризация Украины для того, чтобы обезопасить свои границы от такого беспокойного соседа", - заключил Гагин.
В минувшую субботу в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Агентство DPA сообщило, что на переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем также была проинформирована Москва. Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского", является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.