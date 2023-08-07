Политолог о том, когда литовские водолазы в ластах поплывут "блокировать Калининград"
С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Теоретически Россия может пробить к нему сухопутный коридор через Сувалки, рассказал политолог.
Если Литва попытается заблокировать Калининград, Балтийский флот РФ должен заблокировать Клайпеду. Учитывая российские вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно, добавил Кочетков.
"Литва не сможет устроить блокаду Калининграда в одиночку. Каким образом? Они водолазов пустят, чтобы прервать коммуникации между Калининградом и Санкт-Петербургом? Или они своей 7 тысячной армии раздадут ласты и надувные матрасы?", - подчеркнул политолог.
С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Но если Вильнюс увеличит их поток, население у него закончится еще быстрее, заключил собеседник издания.
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29 июля, 08:45Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессииЕсли Польша заблокирует Калининград, события будут развиваться по самому плохому сценарию, когда России придётся "прорубать" Сувалкский коридор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько