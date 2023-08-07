https://ukraina.ru/20230807/1048490475.html

Политолог о том, когда литовские водолазы в ластах поплывут "блокировать Калининград"

Политолог о том, когда литовские водолазы в ластах поплывут "блокировать Калининград" - 07.08.2023 Украина.ру

Политолог о том, когда литовские водолазы в ластах поплывут "блокировать Калининград"

С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-07T04:01

2023-08-07T04:01

2023-08-07T04:01

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Территория Литвы интересна для России только с точки зрения выхода к Калининграду. Теоретически Россия может пробить к нему сухопутный коридор через Сувалки, рассказал политолог.Если Литва попытается заблокировать Калининград, Балтийский флот РФ должен заблокировать Клайпеду. Учитывая российские вооружения, деблокировать ее союзникам Литвы будет крайне сложно, добавил Кочетков.С военной точки зрения Литва представляет опасность для России только в плане отправки наемников на Украину. Но если Вильнюс увеличит их поток, население у него закончится еще быстрее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230729/1048334507.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, литва, россия, калининград, флот