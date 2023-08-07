Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию - 07.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230807/1048476737.html
Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию
Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию - 07.08.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию
Если СВО будет заморожена, то через пару лет Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2023-08-07T04:00
2023-08-07T04:00
новости
польша
россия
белоруссия
вооружение
милитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_0:325:6240:3835_1920x0_80_0_0_7b75062bb0abb8e87e85f988eaaa53c2.jpg
Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, рассказал политолог.При всем шовинистическом угаре угаре, Польша не рассчитывает победить Россию самостоятельно, несмотря на санкции и неповоротливость российской государственной машины, подчеркнул Кочетков.Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет кроме ВСУ Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048439186.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103418/66/1034186646_347:0:5894:4160_1920x0_80_0_0_9fee5be1cb97e5e8da495e545df477c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, белоруссия, вооружение, милитаризация
Новости, Польша, Россия, Белоруссия, вооружение, милитаризация

Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию

04:00 07.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gerrit BurowПольша спецназ AGAT
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© commons.wikimedia.org / Gerrit Burow
Читать в
Если СВО будет заморожена, то через пару лет Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, рассказал политолог.
"В Варшаве рассчитывают, что в отдаленной перспективе у нее появится шанс и она сможет воспользоваться новым оружием для нападения, а не для обороны. По ее замыслу, первой жертвой должна стать Белоруссия. Потом они рассчитывают занять какие-то российские регионы", - указал политолог.
При всем шовинистическом угаре угаре, Польша не рассчитывает победить Россию самостоятельно, несмотря на санкции и неповоротливость российской государственной машины, подчеркнул Кочетков.
Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет кроме ВСУ Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 19:00
Эксперт рассказал, какую хитрую комбинацию придумали Польша и США, чтобы зайти на УкраинуВ Польше рассчитывают на то, что к осени потенциал Украины будет исчерпан и она не сможет удерживать западные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич
 
НовостиПольшаРоссияБелоруссиявооружениемилитаризация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Политолог раскрыл, зачем Запад толкает Белоруссию к прямому участию в СВО
04:32Закарпатские венгры между молотом Киева и наковальней Будапешта
04:15Политолог объяснил, почему Польша лезет в огромные долги, но "платить по счетам" будет Украина
04:01Политолог о том, когда литовские водолазы в ластах поплывут "блокировать Калининград"
04:00Дмитрий Дробницкий: Вашингтон живет в виртуальной реальности, что приведет к гражданской войне в США
04:00Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию
03:43"Отмороженные марионетки США". Политолог объяснил, почему с карты стремительно исчезает Литва
03:42ЧВК "Вагнер" как предвыборный фактор. Зачем Польша и Латвия готовятся к войне, которой не будет
03:33Александр Михайлов: У ЦРУ как и у Ватикана свои интересы в России и наши спецслужбы это учитывают
03:17Украинский АПК после "зерновой сделки"
03:15Жизнь на Украине и после неё
18:56Станислав Стремидловский о том, с кем Польше надо договариваться, чтобы зайти на Западную Украину
18:20План Зеленского не нужен, удар по мостам. Итоги 6 августа на Украине
18:00Как атаман Григорьев Большую Венгрию разрушил
17:26Участников избиения ветерана СВО в Забайкалье проверят на дискредитацию ВС РФ – МВД
17:08Армен Гаспарян о том, почему Польша хочет оставаться главной жертвой Второй мировой войны
16:51ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через Чонгар – власти
16:43Слон из мухи. Инцидент в Караузеке раздувается антироссийскими силами в Китае, от России ждут решений
16:34Дипломы и документы приемной комиссии одного из донецких ВУЗов сгорели в результате обстрела
16:14Участника СВО избили в Забайкалье – Полиция
Лента новостейМолния