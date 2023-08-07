Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию
Если СВО будет заморожена, то через пару лет Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, рассказал политолог.
"В Варшаве рассчитывают, что в отдаленной перспективе у нее появится шанс и она сможет воспользоваться новым оружием для нападения, а не для обороны. По ее замыслу, первой жертвой должна стать Белоруссия. Потом они рассчитывают занять какие-то российские регионы", - указал политолог.
При всем шовинистическом угаре угаре, Польша не рассчитывает победить Россию самостоятельно, несмотря на санкции и неповоротливость российской государственной машины, подчеркнул Кочетков.
Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет кроме ВСУ Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии, заключил собеседник издания.
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