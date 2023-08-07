https://ukraina.ru/20230807/1048476737.html

Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию

Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию - 07.08.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, как Польша готовит "шовинистический кулак" для нападения на Россию и Белоруссию

Если СВО будет заморожена, то через пару лет Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-07T04:00

2023-08-07T04:00

2023-08-07T04:00

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вооружение

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Поляки сознательно заменили советский парк вооружений на американский. Они с удовольствием "сделали США приятное". При этом Варшава оказалась в тотальной зависимости от Вашингтона, потому что больше им оружие поставлять никто не может, рассказал политолог.При всем шовинистическом угаре угаре, Польша не рассчитывает победить Россию самостоятельно, несмотря на санкции и неповоротливость российской государственной машины, подчеркнул Кочетков.Пока Запад действительно не готов напрямую воевать с нами. Но если СВО будет тянуться долго или вообще будет заморожена, то через пару лет кроме ВСУ Россия получит мощный кулак в виде перевооруженной польской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048439186.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, россия, белоруссия, вооружение, милитаризация