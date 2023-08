https://ukraina.ru/20230805/1048483981.html

План Зеленского выбросят и будут ждать драматических поражений ВСУ. Чего ждать от встречи в Джидде без РФ

В самый разгар войны Украина и Запад вновь собирают друзей России на переговоры о мирном урегулировании, на этот раз в Саудовской Аравии, но истинные цели совсем иные

2023-08-05T07:25

На побережье Красного моря соберутся друзья России и Украины5 августа в Саудовской Аравии на 2-дневные переговоры по ситуации на Украине соберутся представители более 30 государств, причём как западных союзников Киева, так и дружественных Москве. Приглашения в частности получили Индонезия, Египет, Мексика, Чили, Замбия. Известно, что американскую делегацию возглавит советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Турции - главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч, Южной Кореи - советник по национальной безопасности при президенте Чо Тхэ Ен.Нет только в этом списке одной страны, от которой ключевым образом и зависит исход украинского конфликта, - России. И этот факт не остался незамеченным.Самую принципиальную позицию заняла Мексика – она отказалась участвовать в мероприятии без одной из сторон конфликта."Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут [другие страны] для этой цели. Мы выступаем за мир. Если будут представлены 2 страны - да", - заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.Высказались и члены БРИКС, которых в Саудовскую Аравию пригласили."Невозможно проводить переговоры с самим собой, поэтому к переговорному процессу необходимо привлечь российскую сторону", - подчеркнул источник в администрации президента Бразилии.Представитель республики в Саудовскую Аравию не полетит, но выступит по видеосвязи. Тем не менее, Бразилия считает, что переговоры в Джидде имеют большое значение, сказал специальный представитель президента по международным вопросам, бывший глава МИД Селсу Аморим. По его словам, Бразилия хочет инициировать максимально широкий диалог, однако время для однозначных предложений по урегулированию украинского конфликта ещё не пришло, выступать с ними следует тогда, когда возникнут реальные условия для переговоров.По информации, полученной американской газетой The Wall Street Journal от американских и европейских официальных лиц, в Джидду может прибыть спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, который весной совершил европейское турне в поисках путей урегулирования украинского конфликта, а также посетил Москву и Киев.При этом издание констатирует, что Пекин ни одного практического шага навстречу Киеву до сих пор не сделал и продолжает вести риторику с осуждением Запада, а не России. Да и на Украине в контексте СВО Китай не жалуют."Я не доверяю Китаю. Они слишком лицемерны и никогда не допустят поражения России. Они делают вид, что поддерживают мир. На самом деле они поддерживают Россию", - заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Newsweek.Однако перспектива прибытия Ли Хуэя в Джидду радует остальные страны.Участие в мероприятии подтвердил МИД Индии, отметив, что это согласуется с давней позицией государства о том, что диалог и дипломатия - это путь вперёд.По мнению индийского политического эксперта Джитендры Кумара Оджхы, на предстоящей встрече Саудовская Аравия попросит Индию о большей роли в разрешении украинского конфликта."В мирных переговорах, инициированных Саудовской Аравией, главной заботой Индии и нейтральных стран должно стать то, чтобы не забывались российские интересы. Поскольку на украинском Донбассе проживает русское большинство, Россия хочет сохранить свою власть в этом районе. Условия, которые поставила Украина, нереалистичны, и Россия никогда не согласится. Россия готова к мирным переговорам, но она никогда не согласится на неравные условия, которые НАТО и её союзники хотят навязать. Украина также будет готова к миру ввиду огромных человеческих потерь. Но на самом деле повестка дня НАТО во многом диктуется оборонными предприятиями США и военно-промышленными комплексами США, и их повестка различна", - заявил он.Комментируя участие дружественных стран во встрече, инициированной Киевом, представители МИД РФ заявили: "Мы исходим из того, что наши партнёры реалистично смотрят на подобные мероприятия и прекрасно понимают токсичные намерения Киева и западников, пытающихся обманным путём переманить их на свою сторону и оторвать от России. А главное, они (партнеры РФ – ред.) полностью разделяют позицию, что мирные переговоры невозможны без нашей страны. Убеждены, что они будут руководствоваться именно такими подходами в случае участия в консультациях в Саудовской Аравии".Говори "мир" - готовься к войнеВ западных СМИ эта встреча именуется "мирными переговорами по Украине", однако ни о каком реальном поиске мирного выхода из украинского конфликта в Джидде речи не идёт, это же очевидно.Главная задача Киева и западных чиновников на эту встречу - убедить страны, которые либо проявляют солидарность с РФ, либо предпочитают занимать нейтральную позицию, поддержать "формулу мира" Зеленского из 10 пунктов, включающую восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных и депортированных, обеспечение радиационной, продовольственной и энергетической безопасности, не допустить эскалации и зафиксировать окончание конфликта. Или как минимум, сделать так, чтобы эти страны приблизили выдвинутые ими мирные инициативы с предложениями украинского президента.А какова конечная цель, Зеленский сказал на экстренном заседании с послами Украины 2 августа: "Следующим шагом будет организация Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы он состоялся этой осенью. На саммите нужно и может быть мировое большинство: представители Севера и Юга, Востока, Запада. Осень уже очень-очень скоро, но ещё есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности".По словам президента, дипломаты должны чувствовать настроение внутри стран пребывания, "знать эмоциональные, политические рычаги и направить их ради полной реализации всех 10 пунктов "формулы мира". Особое внимание он призвал уделить государствам Глобального Юга.Как объясняет научный руководитель РСМД Андрей Кортунов, если на встрече в Джидде удастся найти некий общий знаменатель между позициями Запада и Глобального Юга, то появится возможность оказать дополнительное давление на Россию, говоря, что это предложение всего международного сообщества, а не Зеленского или Запада. Однако насколько далеко участники мероприятия могут зайти в принятии украинских позиций, неясно, добавляет эксперт.Тем временем британская газета The Financial Times узнала о прошедшей в июле в Варшаве встрече представителей Офиса президента и МИД Украины с экспертами из развивающихся стран, чтобы понять, как улучшить взаимодействие Киева с Африкой, Азией и Латинской Америкой. Прежде всего Украина заинтересована в поддержке Индии, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Мексики и Кении, уточнил европейский чиновник на условиях анонимности."[Украиной] были предприняты шаги по улучшению дипломатического взаимодействия и коммуникационной стратегии со странами за пределами евроатлантического региона. Однако эти усилия не увенчались успехом из-за отсутствия надёжных механизмов координации и четких целей", - пишет издание.Индия, например, по-прежнему занимает нейтральную позицию, многие африканские страны, по словам высокопоставленного украинского дипломата, считают, что это не их война и они не должны в неё вмешиваться."Украинцы не могли понять, почему мы не против России. Но мы не такие, как Восточная Европа - мы не определяем своё существование через оппозицию России", - заявил один из участников конференции.В качестве одного из вариантов эксперты предложили украинским чиновникам разделить международные резолюции, касающиеся СВО, на 2 части, чтобы развивающиеся страны могли голосовать за осуждение России, но при этом не присоединяться к карательным мерам в отношении неё.Источники издания Politico сообщают, что глобальный саммит по Украине может пройти в сентябре либо на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая пройдёт с 18 по 22 числа, где Зеленский собирается выступить, либо на полях саммита лидеров стран G20 в Индии 9-10 сентября. Будет ли присутствовать на этих мероприятиях Путин, пока неизвестно. К тому же Индия как председатель "20-ки" в этом году прикладывает все усилия, чтобы не сводить всю деятельность объединения исключительно к украинской тематике и приглашать Зеленского на саммит не собирается.Совершенно неясно, каким образом власти Украины собираются за столь короткий срок переубедить страны, не поддерживающие её позицию, Глобальный Юг прежде всего. К тому же, как говорили украинские чиновники и их западные кураторы, более выгодную позицию за столом переговоров Киеву обеспечит превосходство на фронте, однако положение ВСУ становится только хуже, особенно после начатого 4 июня контрнаступления, которое должно было переломить ситуацию в их пользу, бедственное положение украинской армии публично признают представители США и ЕС – отрицать очевидное уже невозможно. Это явно не способствует тому, чтобы перетянуть на сторону Киева все несогласные с ним страны.Почему Саудовская Аравия?Встреча в Джидде позиционируется как продолжение тайных переговоров по ситуации на Украине, прошедших в Копенгагене 24-25 июня также при участии чиновников из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Японии, Саудовской Аравии, Турции, Бразилии, Индии, ЮАР (делегации КНР не было, о чём многие сожалели, поэтому решение приехать в Джидду, как отмечает The Wall Street Journal, может стать существенным сдвигом), инициатором проведения мероприятия тогда также выступил Киев. Целью переговоров в Дании источники называли стремление руководства ЕС и представителей Белого дома в неформальной обстановке обсудить принципы, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования на Украине, со странами, которые не осудили проведение Россией специальной военной операции, или, проще говоря, перетащить на свою сторону Глобальный Юг.В целом формат похож. Но почему в этот раз в качестве площадки для переговоров выбрали Саудовскую Аравию?Во-первых, она с самого начала старалась придерживаться нейтральной позиции по украинскому конфликту.Во-вторых, имеет тесные связи с Россией (в т.ч. в энергетической сфере, поскольку не поддаётся на манипуляции США, например, за последний год неоднократно отвечала категорическим отказом Белому дому на просьбы о сокращении добычи нефти).В-третьих, Саудовская Аравия уже выступала в качестве посредника между Москвой и Киевом – благодаря её содействию в сентябре 2022-го состоялся крупнейший с начала конфликта обмен пленными, среди которых были бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и командиры батальона "Азов"*. Да и вообще королевство неоднократно выражало готовность подключиться к урегулированию конфликта. В начале 2023 года глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд впервые за историю дипломатических отношений посетил Украину, а через 10 дней прилетел в Москву. 1 июня министр подтвердил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Эр-Рияд поддерживает все региональные и международные усилия, направленные на поиск политического решения украинского вопроса.Вероятно, одним из факторов, повлиявших на решение правительства КНР отправить своего представителя на переговоры в Джидду, стал именно выбор площадки – при посредничестве Китая Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения, разорванные в 2016 году.Для Саудовской Аравии проведение такого масштабного международного мероприятия – это возможность представить себя в качестве миротворца, пишет Politico. При этом неизвестно, будет ли присутствовать на неё наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.Саудовская Аравия расширяет спектр своих дипломатических контактов по разным направлениям, королевство подключается к различным процессам, иногда вступая в конкуренцию с Турцией, которая тоже стремится проявить себя в качестве посредника, отмечает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. При этом эксперт скептически относится к способности арабских стран внести существенный вклад в урегулирование конфликта."Они не понимают основу нашего кризиса. Мы считаем это продолжением Второй мировой войны, продолжением борьбы с фашизмом. Для арабских же стран Вторая мировая война – абсолютно абстрактное понятие. Арабское понимание этого вопроса очень далеко от реалий. Стало быть, их посредническая роль может быть полезна только в решении гуманитарных вопросов, например, обмен пленных, и, если Саудовская Аравия подключится к созданию на новой основе того, что раньше условно называлось зерновой сделкой. Это будет хорошо, если королевство заменит турецкую сторону. <...> Не похоже на Саудовскую Аравию, что она готовит что-то за спиной у России. Видимо, она хочет изучить точку зрения той стороны в спокойной обстановке, без обмена колкостями между РФ и представителями Запада, и понять, из чего исходят их хлопоты. Но в то же время саудовской стороне они могут не понравиться так же, как и нам", - заявил Бакланов.По окончании 2-дневной встречи Саудовская Аравия проинформирует Россию о её итогах, написало Politico, вскоре источник РИА Новости в МИД РФ подтвердил эту информацию: "Да, конечно. Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен".Согласно документу, попавшему в распоряжение Politico, обсуждение украинской темы в Джидде будет выстроено вокруг 10 подтем, в частности продовольственной, энергетической, экологической безопасности, освобождении заключённых, возможности создания трибунала по военным преступлениям.Чего ждать по итогуЗа закрытыми дверями может произойти всё, что угодно, а Запад не гнушается никакими методами, когда ему нужно принудить несговорчивые страны. Однако есть большие сомнения, что по итогам встречи в Джидде участники примут совместное заявление – слишком полярны позиции государств, слишком принципиально настаивают на своём отдельные лидеры и слишком мало инструментов у Киева для убеждения остальных в своей правоте. К слову, в Копенгагене никаких итоговых документов не приняли.ЕС, как сказал газете The Financial Times высокопоставленный источник в Еврокомиссии, будет считать предстоящее мероприятие успешным, если удастся подтолкнуть страны Глобального Юга к поиску базовых соглашений, на основе которых затем можно было бы организовать Глобальный саммит мира, а также договориться о дате его проведения и заявлении основных принципов.США вообще не ожидают каких-либо реальных результатов от консультаций в Саудовской Аравии, заявили координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби и официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер"На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из 10 пунктов и выбросят его в окно, вот мой прогноз. Он всё равно ни на что не годен", — заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.США и их союзники вряд ли заинтересованы в завершении украинского конфликта, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Результата от консультаций в Саудовской Аравии никакого не будет, по мнению дипломата, Запад нацелен на изоляцию России в международном плане, а остальные действия, в том числе и саммит в Саудовской Аравии, исходят из этого."Думаю, они дождутся драматических поражений Украины и уже только после этого будут какие-то политические действия", - предположил он.А Сергей Лавров за день до встречи в Джидде предложил западным странам попросить от Зеленского предъявить мировому сообществу ещё одну формулу - о том, как нынешний власти Украины видят положение русских и других нацменьшинств в стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений. По словам главы МИД РФ, это помогло бы многим неравнодушным странам глобального Юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций, они заинтересованы в понимании природы украинского кризиса и перспектив выхода из него, в чём российская сторона убедилась в ходе саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.Министр также объяснил, чем опасна та "формула мира", которую Киев вместе с Западом так старательно пытается продвинуть."Англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств. Вместо серьёзного разговора на основе признания эволюции реалий "на земле" за последние 10 лет – созывают постановочные форумы с единственной целью – заманить как можно больше стран хоть в какое-нибудь подобие обсуждения "формулы Зеленского", требующей ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, создавая города, дороги, порты. Все, кого обхаживает Запад с целью продавливания "формулы Зеленского", обязательно должны сознавать, что на карте судьба этих людей, которых киевский режим открыто обещает уничтожить", - подчеркнул Лавров.* террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

