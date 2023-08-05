https://ukraina.ru/20230805/1048451775.html

Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ - 05.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ

Наибольшую опасность для российских подразделений представляют артиллерийские налёты противника. Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-05T05:30

2023-08-05T05:30

2023-08-05T05:30

новости

вс рф

"ланцет"

артиллерия

д-30 (гаубица)

рсзо

вооружение

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ВСУ много высокоточных средств поражения и хорошая разведка. Они активно начали использовать натовские боеприпасы кассетного образца, которые представляют серьезную угрозу для российских войск, рассказал Живов.Для осуществления контрбатарейной борьбы В РФ нужен конкретный механизм. Большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен выполнять плохо свою работу, добавил блогер.Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Например, "Торнадо-Град" и "Торнадо-Ураган". Плюс, силы ССО со своими "Ланцетами" третьего поколения. При взаимодействии с линейными подразделениями они могут самостоятельно находить себе цели в режиме "свободной охоты", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048283070.html

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новости, вс рф, "ланцет", артиллерия, д-30 (гаубица), рсзо, вооружение