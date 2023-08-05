Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ - 05.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ - 05.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ
Наибольшую опасность для российских подразделений представляют артиллерийские налёты противника. Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-05T05:30
2023-08-05T05:30
новости
вс рф
"ланцет"
артиллерия
д-30 (гаубица)
рсзо
вооружение
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ВСУ много высокоточных средств поражения и хорошая разведка. Они активно начали использовать натовские боеприпасы кассетного образца, которые представляют серьезную угрозу для российских войск, рассказал Живов.Для осуществления контрбатарейной борьбы В РФ нужен конкретный механизм. Большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен выполнять плохо свою работу, добавил блогер.Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Например, "Торнадо-Град" и "Торнадо-Ураган". Плюс, силы ССО со своими "Ланцетами" третьего поколения. При взаимодействии с линейными подразделениями они могут самостоятельно находить себе цели в режиме "свободной охоты", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048283070.html
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Новости
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новости, вс рф, "ланцет", артиллерия, д-30 (гаубица), рсзо, вооружение
Новости, ВС РФ, "Ланцет", артиллерия, Д-30 (гаубица), РСЗО, вооружение

Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ

05:30 05.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Наибольшую опасность для российских подразделений представляют артиллерийские налёты противника. Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
ВСУ много высокоточных средств поражения и хорошая разведка. Они активно начали использовать натовские боеприпасы кассетного образца, которые представляют серьезную угрозу для российских войск, рассказал Живов.
Для осуществления контрбатарейной борьбы В РФ нужен конкретный механизм. Большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен выполнять плохо свою работу, добавил блогер.
"У нас есть небольшое отставание в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения. Например, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров", - отметил Живов.
Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Например, "Торнадо-Град" и "Торнадо-Ураган". Плюс, силы ССО со своими "Ланцетами" третьего поколения. При взаимодействии с линейными подразделениями они могут самостоятельно находить себе цели в режиме "свободной охоты", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 06:35
Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу Американские высокотехнологичные дроны достаточно эффективные, но у них нет такого "эффекта кувалды", как у "Ланцетов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
НовостиВС РФ"Ланцет"артиллерияД-30 (гаубица)РСЗОвооружение
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи
05:30Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ
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