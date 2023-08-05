Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Наибольшую опасность для российских подразделений представляют артиллерийские налёты противника. Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
ВСУ много высокоточных средств поражения и хорошая разведка. Они активно начали использовать натовские боеприпасы кассетного образца, которые представляют серьезную угрозу для российских войск, рассказал Живов.
Для осуществления контрбатарейной борьбы В РФ нужен конкретный механизм. Большое количество различных подразделений должны очень точно взаимодействовать друг с другом. И никто не должен выполнять плохо свою работу, добавил блогер.
"У нас есть небольшое отставание в средствах разведки и целеуказания, а также в средствах поражения. Например, наша самая популярная гаубица Д-30 бьет на 16-18 километров. Более современная гаубица МСТА-Б бьет на 26 километров. А польская САУ "Краб" бьет почти на 40 километров", - отметил Живов.
Чтобы достать украинскую артиллерию, надо подключать более мощные средства поражения. Например, "Торнадо-Град" и "Торнадо-Ураган". Плюс, силы ССО со своими "Ланцетами" третьего поколения. При взаимодействии с линейными подразделениями они могут самостоятельно находить себе цели в режиме "свободной охоты", заключил собеседник издания.
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