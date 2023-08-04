Дунай перегружен судами с украинским зерном, порт Констанца не справляется - СМИ - 04.08.2023 Украина.ру
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Дунай перегружен судами с украинским зерном, порт Констанца не справляется - СМИ
Дунай перегружен судами с украинским зерном, порт Констанца не справляется - СМИ - 04.08.2023 Украина.ру
Дунай перегружен судами с украинским зерном, порт Констанца не справляется - СМИ
В Дунае образовался затор из суден с украинским зерном, пишет издание Reuters
2023-08-04T12:18
2023-08-04T12:19
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румыния
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украина
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Румынские власти заявили, что пропустят почти 30 судов, ожидающих прибытия в Румынию из украинских портов на Дунае. Дунай и его устья переполнены судами, которые пытаются добраться до украинских портов и выйти из них.На морском участке от румынских городов Брэилы до Сулины находится около 60 судов.Издание приводит слова директора Управления Нижнего Дуная (AFDJ) Галац Флорина Узумтомы. По его словам, около 30 судов планируется разгрузить за два дня.Также он отметил, что администрация в мае и июне пропустила рекордно большое количество судов, прибывающих из внутренних портов Украины – более 477 в месяц.Издание сообщает, что румынский порт Констанца перегружен. По меньшей мере 20 коммерческих судов остановились в Дунайском канале, который ведёт к украинскому порту Измаил.Дунай в настоящее время остается последним водным маршрутом экспорта украинского зерна. Во время действия "зерновой сделки", пишут авторы, на дунайские порты приходилось около четверти экспортируемого украинского зерна.18 июля действие "зерновой сделки" было прекращено.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых. Столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
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новости, румыния, зарубежье, украина, зерно
Новости, Румыния, Зарубежье, Украина, зерно

Дунай перегружен судами с украинским зерном, порт Констанца не справляется - СМИ

12:18 04.08.2023 (обновлено: 12:19 04.08.2023)
 
© Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В Дунае образовался затор из суден с украинским зерном, пишет издание Reuters
Румынские власти заявили, что пропустят почти 30 судов, ожидающих прибытия в Румынию из украинских портов на Дунае. Дунай и его устья переполнены судами, которые пытаются добраться до украинских портов и выйти из них.
На морском участке от румынских городов Брэилы до Сулины находится около 60 судов.
Издание приводит слова директора Управления Нижнего Дуная (AFDJ) Галац Флорина Узумтомы. По его словам, около 30 судов планируется разгрузить за два дня.
"Мы пытаемся справиться с этими скоплениями как можно быстрее, чтобы разгрузить Дунай", - сказал Узумтома.
Также он отметил, что администрация в мае и июне пропустила рекордно большое количество судов, прибывающих из внутренних портов Украины – более 477 в месяц.
Издание сообщает, что румынский порт Констанца перегружен. По меньшей мере 20 коммерческих судов остановились в Дунайском канале, который ведёт к украинскому порту Измаил.
Дунай в настоящее время остается последним водным маршрутом экспорта украинского зерна. Во время действия "зерновой сделки", пишут авторы, на дунайские порты приходилось около четверти экспортируемого украинского зерна.
18 июля действие "зерновой сделки" было прекращено.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых. Столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
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