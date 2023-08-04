"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП - 04.08.2023 Украина.ру
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"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП
"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП - 04.08.2023 Украина.ру
"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП
Запад поставляет Украине технику без запасных частей и инструментов для её починки. Шойгу продемонстрировали захваченную шведскую БМП CV-90, сообщили в Минобороны РФ
2023-08-04T10:38
2023-08-04T10:38
новости
россия
сво
сергей шойгу
бмп
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции.Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.Мордвичев представил главе военного ведомства одну из захваченных в бою единиц бронетехники – шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данные БМП поступили на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году.Командующий группировкой обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий.Другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по 8 снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты, говорится в сообщении ведомства.Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта, резюмировали в Минобороны РФ.30 июля российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.
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новости, россия, сво, сергей шойгу, бмп
Новости, Россия, СВО, Сергей Шойгу, БМП

"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП

10:38 04.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад поставляет Украине технику без запасных частей и инструментов для её починки. Шойгу продемонстрировали захваченную шведскую БМП CV-90, сообщили в Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции.
Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.
Мордвичев представил главе военного ведомства одну из захваченных в бою единиц бронетехники – шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данные БМП поступили на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году.
"Данная боевая машина […] вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7", - сообщили в Минобороны РФ.
Командующий группировкой обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий.
Другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по 8 снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта, резюмировали в Минобороны РФ.
30 июля российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.
Военнослужащие 20-й армии ЗВО захватили шведскую БМП CV-90 на краснолиманском направлении
30 июля, 10:15
Российские военнослужащие захватили первую шведскую БМП CV-90 Российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90, сообщили журналисты РИА Новости
 
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