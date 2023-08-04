https://ukraina.ru/20230804/1048470853.html

"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП

"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП - 04.08.2023 Украина.ру

"Низкий темп стрельбы и отсутствие запасных деталей". Шойгу показали захваченную шведскую БМП

Запад поставляет Украине технику без запасных частей и инструментов для её починки. Шойгу продемонстрировали захваченную шведскую БМП CV-90, сообщили в Минобороны РФ

2023-08-04T10:38

2023-08-04T10:38

2023-08-04T10:38

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции.Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.Мордвичев представил главе военного ведомства одну из захваченных в бою единиц бронетехники – шведскую боевую машину пехоты CV-90. Данные БМП поступили на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году.Командующий группировкой обратил внимание Шойгу на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий.Другим недостатком шведской бронемашины является низкий темп стрельбы. Она производится тремя магазинами по 8 снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты, говорится в сообщении ведомства.Кроме того, у поставленных Украине шведских бронемашин отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта, резюмировали в Минобороны РФ.30 июля российские военнослужащие 20-й армии Западного военного округа захватили шведскую БМП CV-90 во время боя с ВСУ на Краснолиманском направлении.

https://ukraina.ru/20230730/1048352966.html

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новости, россия, сво, сергей шойгу, бмп