"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников - 04.08.2023 Украина.ру
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"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников
"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников - 04.08.2023 Украина.ру
"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников
Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом 4 августа сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале
2023-08-04T08:41
2023-08-04T08:41
беспилотники
новости
новороссийск
корабли
атака
украина
россия
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"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко.В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.
https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html
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беспилотники, новости, новороссийск, корабли, атака, украина, россия
беспилотники, Новости, Новороссийск, корабли, атака, Украина, Россия

"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников

08:41 04.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Александр Пирагис
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Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом 4 августа сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко.
В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
07:19
Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФУкраина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России
 
беспилотникиНовостиНовороссийсккораблиатакаУкраинаРоссия
 
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