https://ukraina.ru/20230804/1048468872.html

"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников

"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников - 04.08.2023 Украина.ру

"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников

Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом 4 августа сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале

2023-08-04T08:41

2023-08-04T08:41

2023-08-04T08:41

беспилотники

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новороссийск

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"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко.В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html

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беспилотники, новости, новороссийск, корабли, атака, украина, россия