https://ukraina.ru/20230804/1048468872.html
"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников
"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников - 04.08.2023 Украина.ру
"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников
Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом 4 августа сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале
2023-08-04T08:41
2023-08-04T08:41
2023-08-04T08:41
беспилотники
новости
новороссийск
корабли
атака
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103273/78/1032737862_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_277441c1558a4e464c43a9b93556940f.jpg
"Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец", - написал Кравченко.В пятницу утром губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске, пострадавших и разрушений нет.
https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html
новороссийск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103273/78/1032737862_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b258ab39b1d5624ca94128289fdc3b26.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, новости, новороссийск, корабли, атака, украина, россия
беспилотники, Новости, Новороссийск, корабли, атака, Украина, Россия
"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников
Атаку надводных беспилотников в акватории Новороссийска отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Об этом 4 августа сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале