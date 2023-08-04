Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ
Украина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сказали в ведомстве.
Также министерство информировало, что российские военные ночью сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
Вчера, 05:45"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУЧтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин