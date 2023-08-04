Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ - 04.08.2023 Украина.ру
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Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ
Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ - 04.08.2023 Украина.ру
Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ
Украина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России
2023-08-04T07:19
2023-08-04T07:19
катера
новости
атака
новороссийск
вмф
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"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сказали в ведомстве.Также министерство информировало, что российские военные ночью сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
https://ukraina.ru/20230803/1048423512.html
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катера, новости, атака, новороссийск, вмф
катера, Новости, атака, Новороссийск, ВМФ

Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ

07:19 04.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сказали в ведомстве.
Также министерство информировало, что российские военные ночью сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 05:45
"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУЧтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
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