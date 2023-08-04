https://ukraina.ru/20230804/1048466662.html

Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ

Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ - 04.08.2023 Украина.ру

Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ

Украина попыталась атаковать базу Военно-морского флота (ВМФ) в Новороссийске двумя безэкипажными катерами. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны России

2023-08-04T07:19

2023-08-04T07:19

2023-08-04T07:19

катера

новости

атака

новороссийск

вмф

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"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сказали в ведомстве.Также министерство информировало, что российские военные ночью сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.

https://ukraina.ru/20230803/1048423512.html

новороссийск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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катера, новости, атака, новороссийск, вмф