Алексей Подберёзкин: Если НАТО пришлет свои корабли в Арктику, сама природа выступит на стороне России - 04.08.2023 Украина.ру
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Алексей Подберёзкин: Если НАТО пришлет свои корабли в Арктику, сама природа выступит на стороне России
Алексей Подберёзкин: Если НАТО пришлет свои корабли в Арктику, сама природа выступит на стороне России - 04.08.2023 Украина.ру
Алексей Подберёзкин: Если НАТО пришлет свои корабли в Арктику, сама природа выступит на стороне России
Швеция и Финляндия относительно небольшие государства с крошечными вооруженными силами, поэтому они мало что добавляют к укреплению боеспособности НАТО, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2023-08-04T10:52
2023-08-04T10:52
интервью
алексей подберезкин
арктика
нато
всу
швеция
финляндия
сша
украина
эдуард шеварнадзе
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во времена холодной войны возможность массированного ракетно-авиационного удара США через Арктику заставляла СССР развивать военную инфраструктуру от Мурманска до Чукотки.- Алексей Иванович, достаточно ли у нас сейчас военной инфраструктуры в Арктике, чтобы защитить северные рубежи?- Конечно, недостаточно. Благодаря Горбачеву мы ликвидировали главное – единое радиолокационное поле, которое покрывало северное стратегическое направление. То есть мы оставались абсолютно открытыми, а для ракетно-ядерного нападения это условие самое важное. Мы его восстановили с трудом в последние годы. Сейчас это радиолокационное поле есть.А что касается единой инфраструктуры, она была уничтожена. У нас были очень мощные базы от границ с Норвегией до США. Они были прикрыты, ликвидированы, многие сейчас не существуют. Так как эта проблема очень ресурсоемкая, то, когда создавался новый Арктический округ, было решено делать мобильные воинские части, которые бы не защищали сплошную приграничную территорию, а могли бы реагировать на возникающие угрозы.Вообще, это очень важная проблема. Кроме защиты от ракетно-ядерного нападения, которая остается актуальной, потому что через Северный полюс осуществляются основные полеты баллистических ракет и стратегической авиации.Но есть и новая задача – охрана Северного морского пути, защита наших нефтяных и газовых платформ и прибрежной территории. Это все очень важно, потому что есть страны, которые готовы поставить под сомнение нашу способность контролировать эту территорию.- Насколько осложнило ситуацию в арктическом регионе вступление Финляндии в НАТО, а в перспективе и Швеции, ведь обе страны входят в Арктический совет?- Арктический совет как таковой не работает, потому что он занял откровенно проамериканскую позицию. Что нам там делать, оставаясь в меньшинстве? Не стоит забывать, что и Финляндия, и Швеция давным-давно, развивали двусторонние отношения с НАТО и Евросоюзом. Они заключили сотни и тысячи соглашений. Сейчас видно, как эти соглашения действуют с точки зрения поддержки ВСУ.Мы просто много об этом не говорили, исходя из политико-дипломатических соображений. Наша граница с Финляндией, протяженностью в тысячу километров, стала границей с натовской страной и даже, возможно, с ее базами. Но надо понимать, что Швеция и Финляндия относительно небольшие государства с крошечными вооруженными силами. Поэтому они мало что добавляют к укреплению боеспособности НАТО.А вот себе проблемы они создают очень серьезные. Особенно Финляндия, которая находилась в очень благоприятных военно-политических и экономических условиях, сейчас эти условия потеряла. Поэтому она начинает чувствовать для себя ценность бывшей дружбы с Россией.– Как вы оцениваете перспективу военно-политического конфликта в Арктике? То есть заменит ли Арктика Украину в глобальном противостоянии мировых лидеров?- Нет, это другой театр военных действий, к украинскому он не имеет отношения. С точки зрения глобального противостояния России и Запада, этот конфликт, безусловно, будет развиваться. Он будет нарастать, но никакой аналогии с украинским конфликтом тут нет.- А если какая-нибудь страна НАТО заявит свои эксклюзивные права на Северный морской путь?- Объявить-то она может, а как защитить эту территорию. Для этого нужны суда ледокольного класса, и еще много чего. Военное столкновение будет настолько не в пользу этой северной страны, что лучше об этом и не говорить. Ведь сама природа там за нас. И Северный Ледовитый океан, и прибрежные территории – это мелководье, очень трудная навигация, плохие погодные условия. Если вы хотите что-то завоевать, как вы будете эту территорию осваивать. Нашему опыту освоения Арктики – 200 лет, и даже больше, если вспомнить поморов.У нас там выстроены институты. А вдруг какое-то государство заявит о своих правах. И что? Пришлёт туда эсминец, и что он там будет делать, сельдь ловить?- Осенью прошлого года США обвинили в том, что мы незаконно заняли остров Врангеля.- Это старая история, она никакого отношения к реальности не имеет. Я бы лучше напомнил, как Шеварнадзе (министр иностранных дел СССР в 1990 году) в свое время предал и уступил огромную территорию в Беринговом проливе. То есть пересмотрел границы и отдал огромный кусок территории.Кстати, я тогда был первым заместителем председателя комитета по международным делам, где рассматривался вопрос о ратификации соглашения Шеварнадзе и Бейкера (госсекретарь США). Я завалил ратификацию, не дал выносить ее на пленарное заседание, хотя все министры, направленные правительством, делали страшные глаза, и пытались доказать, что это крайне необходимо.Мы не ратифицировали это соглашение, но по факту оно действует в пользу Соединенных Штатов. Они там не только ловят рыбу и осваивают ресурсы, но и охраняют эту территорию. Сейчас эта проблема подвешена.Это как вариант с островом Врангеля. Допустим, они пришлют туда военно-морские суда, высадят десант, там никого нет, начнут основывать колонию, осваивать прибрежные территории. Но это все хорошо на карте и в разговорах с политологом, а в реальности, попробуйте все это сделать. Это наша территория, которая в любом случае останется нашей.
https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html
https://ukraina.ru/20230803/1048430169.html
https://ukraina.ru/20230803/1048452083.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
интервью, алексей подберезкин, арктика, нато, всу, швеция, финляндия, сша, украина, эдуард шеварнадзе, джеймс бейкер, ссср, ракетный удар
Интервью, Алексей Подберезкин, Арктика, НАТО, ВСУ, Швеция, Финляндия, США, Украина, Эдуард Шеварнадзе, Джеймс Бейкер, СССР, ракетный удар

Алексей Подберёзкин: Если НАТО пришлет свои корабли в Арктику, сама природа выступит на стороне России

10:52 04.08.2023
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : oborona.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Швеция и Финляндия относительно небольшие государства с крошечными вооруженными силами, поэтому они мало что добавляют к укреплению боеспособности НАТО, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Во времена холодной войны возможность массированного ракетно-авиационного удара США через Арктику заставляла СССР развивать военную инфраструктуру от Мурманска до Чукотки.
- Алексей Иванович, достаточно ли у нас сейчас военной инфраструктуры в Арктике, чтобы защитить северные рубежи?
- Конечно, недостаточно. Благодаря Горбачеву мы ликвидировали главное – единое радиолокационное поле, которое покрывало северное стратегическое направление. То есть мы оставались абсолютно открытыми, а для ракетно-ядерного нападения это условие самое важное. Мы его восстановили с трудом в последние годы. Сейчас это радиолокационное поле есть.
А что касается единой инфраструктуры, она была уничтожена. У нас были очень мощные базы от границ с Норвегией до США. Они были прикрыты, ликвидированы, многие сейчас не существуют. Так как эта проблема очень ресурсоемкая, то, когда создавался новый Арктический округ, было решено делать мобильные воинские части, которые бы не защищали сплошную приграничную территорию, а могли бы реагировать на возникающие угрозы.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 17:47
Алексей Подберёзкин: кто онДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО
Вообще, это очень важная проблема. Кроме защиты от ракетно-ядерного нападения, которая остается актуальной, потому что через Северный полюс осуществляются основные полеты баллистических ракет и стратегической авиации.
Но есть и новая задача – охрана Северного морского пути, защита наших нефтяных и газовых платформ и прибрежной территории. Это все очень важно, потому что есть страны, которые готовы поставить под сомнение нашу способность контролировать эту территорию.
- Насколько осложнило ситуацию в арктическом регионе вступление Финляндии в НАТО, а в перспективе и Швеции, ведь обе страны входят в Арктический совет?
- Арктический совет как таковой не работает, потому что он занял откровенно проамериканскую позицию. Что нам там делать, оставаясь в меньшинстве? Не стоит забывать, что и Финляндия, и Швеция давным-давно, развивали двусторонние отношения с НАТО и Евросоюзом. Они заключили сотни и тысячи соглашений. Сейчас видно, как эти соглашения действуют с точки зрения поддержки ВСУ.
Мы просто много об этом не говорили, исходя из политико-дипломатических соображений. Наша граница с Финляндией, протяженностью в тысячу километров, стала границей с натовской страной и даже, возможно, с ее базами. Но надо понимать, что Швеция и Финляндия относительно небольшие государства с крошечными вооруженными силами. Поэтому они мало что добавляют к укреплению боеспособности НАТО.
Арктика коллаж
Вчера, 04:43Главное в деталях
Что будет после Украины. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в АрктикеСегодня едва ли не все ведущие страны мира проявляют интерес к Арктике. Это касается и тех государств, территория которых располагается очень далеко от Северного полюса – в том числе Китая, который вкладывает огромные суммы в свои арктические проекты и уже готовится строить собственный ледокольный флот.
А вот себе проблемы они создают очень серьезные. Особенно Финляндия, которая находилась в очень благоприятных военно-политических и экономических условиях, сейчас эти условия потеряла. Поэтому она начинает чувствовать для себя ценность бывшей дружбы с Россией.
– Как вы оцениваете перспективу военно-политического конфликта в Арктике? То есть заменит ли Арктика Украину в глобальном противостоянии мировых лидеров?
- Нет, это другой театр военных действий, к украинскому он не имеет отношения. С точки зрения глобального противостояния России и Запада, этот конфликт, безусловно, будет развиваться. Он будет нарастать, но никакой аналогии с украинским конфликтом тут нет.
- А если какая-нибудь страна НАТО заявит свои эксклюзивные права на Северный морской путь?
- Объявить-то она может, а как защитить эту территорию. Для этого нужны суда ледокольного класса, и еще много чего. Военное столкновение будет настолько не в пользу этой северной страны, что лучше об этом и не говорить. Ведь сама природа там за нас. И Северный Ледовитый океан, и прибрежные территории – это мелководье, очень трудная навигация, плохие погодные условия. Если вы хотите что-то завоевать, как вы будете эту территорию осваивать. Нашему опыту освоения Арктики – 200 лет, и даже больше, если вспомнить поморов.
У нас там выстроены институты. А вдруг какое-то государство заявит о своих правах. И что? Пришлёт туда эсминец, и что он там будет делать, сельдь ловить?
- Осенью прошлого года США обвинили в том, что мы незаконно заняли остров Врангеля.
- Это старая история, она никакого отношения к реальности не имеет. Я бы лучше напомнил, как Шеварнадзе (министр иностранных дел СССР в 1990 году) в свое время предал и уступил огромную территорию в Беринговом проливе. То есть пересмотрел границы и отдал огромный кусок территории.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вчера, 14:11
Буш против ВСУ. Британская разведка рассказала, что мешает наступлению УкраиныСпустя два месяца после начала наступления ВСУ западные издания одно за другим рассказывают о его безрадостных результатах
Кстати, я тогда был первым заместителем председателя комитета по международным делам, где рассматривался вопрос о ратификации соглашения Шеварнадзе и Бейкера (госсекретарь США). Я завалил ратификацию, не дал выносить ее на пленарное заседание, хотя все министры, направленные правительством, делали страшные глаза, и пытались доказать, что это крайне необходимо.
Мы не ратифицировали это соглашение, но по факту оно действует в пользу Соединенных Штатов. Они там не только ловят рыбу и осваивают ресурсы, но и охраняют эту территорию. Сейчас эта проблема подвешена.
Это как вариант с островом Врангеля. Допустим, они пришлют туда военно-морские суда, высадят десант, там никого нет, начнут основывать колонию, осваивать прибрежные территории. Но это все хорошо на карте и в разговорах с политологом, а в реальности, попробуйте все это сделать. Это наша территория, которая в любом случае останется нашей.
 
ИнтервьюАлексей ПодберезкинАрктикаНАТОВСУШвецияФинляндияСШАУкраинаЭдуард ШеварнадзеДжеймс БейкерСССРракетный удар
 
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