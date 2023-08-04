"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинская БМП
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
На Запорожское направление ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
На Запорожском направлении первая линия обороны изначально находилась в 8 километрах от серой зоны. Сейчас она сдвинулась и находится максимум в 4 километрах от "линии Суровикина", рассказал Живов.
"Бывали случаи, когда ВСУ даже умудрялись прорываться до "линии Суровикина". Были видео, когда БМП противника влетали в ров и там оставались. Но это исключение из правил", - отметил блогер.
На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Пока там нет проблем, которые грозили бы украинскими прорывами к незащищенным крупным трассам, добавил Живов.
Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, заключил собеседник издания.
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