https://ukraina.ru/20230804/1048448909.html

"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина"

"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина" - 04.08.2023 Украина.ру

"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина"

На Запорожское направление ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-04T05:24

2023-08-04T05:24

2023-08-04T05:24

новости

запорожье

всу

оборона

наступление

вс рф

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047015724_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_aea68dcf1cde7b7bd40639e5f576e67e.jpg

На Запорожском направлении первая линия обороны изначально находилась в 8 километрах от серой зоны. Сейчас она сдвинулась и находится максимум в 4 километрах от "линии Суровикина", рассказал Живов.На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Пока там нет проблем, которые грозили бы украинскими прорывами к незащищенным крупным трассам, добавил Живов.Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, всу, оборона, наступление, вс рф, новые регионы