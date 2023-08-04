"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина" - 04.08.2023 Украина.ру
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"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина"
"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина" - 04.08.2023 Украина.ру
"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина"
На Запорожское направление ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-04T05:24
2023-08-04T05:24
новости
запорожье
всу
оборона
наступление
вс рф
новые регионы
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На Запорожском направлении первая линия обороны изначально находилась в 8 километрах от серой зоны. Сейчас она сдвинулась и находится максимум в 4 километрах от "линии Суровикина", рассказал Живов.На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Пока там нет проблем, которые грозили бы украинскими прорывами к незащищенным крупным трассам, добавил Живов.Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048440478.html
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новости, запорожье, всу, оборона, наступление, вс рф, новые регионы
Новости, Запорожье, ВСУ, Оборона, наступление, ВС РФ, Новые регионы

"БМП влетали в ров". Военный эксперт рассказал, как ВСУ прорывались к "линии Суровикина"

05:24 04.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУукраинская БМП
украинская БМП - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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На Запорожское направление ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
На Запорожском направлении первая линия обороны изначально находилась в 8 километрах от серой зоны. Сейчас она сдвинулась и находится максимум в 4 километрах от "линии Суровикина", рассказал Живов.
"Бывали случаи, когда ВСУ даже умудрялись прорываться до "линии Суровикина". Были видео, когда БМП противника влетали в ров и там оставались. Но это исключение из правил", - отметил блогер.
На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Пока там нет проблем, которые грозили бы украинскими прорывами к незащищенным крупным трассам, добавил Живов.
Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
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