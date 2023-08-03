https://ukraina.ru/20230803/1048449783.html

Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августа

Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру

Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августа

Британская разведка обвинила кустарники в препятствовании украинскому наступлению. Над Калужской областью сбили 7 украинских беспилотников. Украинские военные наносят удары по регионам России

2023-08-03T13:01

2023-08-03T13:01

2023-08-03T13:01

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 74 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 14 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 12 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 279 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы)."Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц, в том числе ребёнка 2006 года рождения в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 68 снарядов калибром 155 мм, по Советскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.Согласно сообщению агентства "Таврия. Новости Херсонской области", за минувшие сутки ВСУ выпустили 44 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 7; Горностаевка — 7; Голая Пристань — 12; Казачьи Лагеря — 9; Кардашинка — 9", - отмечалось в публикации..В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указало агентство.Позже оно со ссылкой на экстренные службы рассказало о том, что в результате обстрела ВСУ города Алёшки, получили ранения различной степени тяжести 2 мирных жителя.Утром 3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по региону. Согласно этим данным, по региону ВСУ выпустили 91 снаряд."В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Село Щетиновка обстреляли из гранатометов – зафиксировано 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17. <...> В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – установлено 7 прилетов. <...> В Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущено три артиллерийских снаряда. <...> В Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено 6 миномётных снарядов, по окраине села Дроновка – два миномётных снаряда", - указывалось в сводке.Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.Кроме того, в Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое – установлено 3 прилёта. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. В настоящий момент ЛЭП восстановлена. Также повреждения имеются в трёх частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасад и забор. Повреждён один легковой автомобиль. Также ВСУ обстреляли окраину села Репяховка – было зафиксировано два прилёта. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три миномётных снаряда, по селу Безлюдовка – два артиллерийских снаряда, по селу Середа – два миномётных снаряда, по территории между селами Сурково и Первоцепляево – 10 миномётных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной областях остаётся крайне напряжённой.Беспилотники над Калужской областьюКак сообщил около 11 часов губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале, над его регионом сбили украинский беспилотник."На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - указывалось в публикации.Ранее Шапша сообщал о нейтрализации ещё шести беспилотников."Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - писал он.Позже в Минобороны РФ прокомментировали произошедшее."Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сообщило российское оборонное ведомство.Украина не раз применяла БПЛА по объектам в глубине России. Так, под удар попадали и объекты в центре Москвы.Опасные кустыБританская разведка среди факторов, сдерживающих украинское наступление на юге, назвала кусты и деревья, вырастающие на полях сражений. Соответствующее заявление сделано в сводке разведки по ситуации на Украине.Согласно данным британцев, около 18 месяцев в зоне боевых действий не вспахивается земля. При этом в условиях тёплого и влажного лета "ускоряется рост сорняков и кустарников".Последние становятся дополнительным укрытием для российских военных, а также затрудняют обезвреживание минных полей.В то же время, по мнению британской разведки, украинская пехота также может использовать подлесок для прикрытия и "небольших скрытных атак". Но в целом эта растительность негативно сказывается на украинском наступлении.

https://ukraina.ru/20230803/1048441761.html

https://ukraina.ru/20230802/1048436854.html

https://ukraina.ru/20230802/1048423305.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники