https://ukraina.ru/20230803/1048447685.html
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP - 03.08.2023 Украина.ру
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
Бывший президент США Барак Обама во время частного обеда с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета выразил опасения по поводу политической силы Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post
2023-08-03T12:01
2023-08-03T12:01
2023-08-03T12:01
новости
сша
президент сша
президентские выборы
барак обама
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101830/05/1018300539_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_08286f367c203261610f4636da069dff.jpg
Экс-президент США Барак Обама в конце июня пообедал с Джо Байденом. Во время частного обеда Обама выразил обеспокоенность политической силой экс-президента Дональда Трампа.Трамп, по мнению Обамы, может стать более устрашающим кандидатом, чем демократы могут себе представить.Обама отметил наличие у Трампа "горячо преданных сторонников", а также консервативную медиасистему, что также способствует его предвыборной кампании.Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2024 года. Джо Байден также заявил о своём намерении участвовать в предстоящих выборах.Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.
https://ukraina.ru/20230802/1048431678.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101830/05/1018300539_0:0:2722:2043_1920x0_80_0_0_f39b97902a00b1fe43f23a367754a8d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, президентские выборы, барак обама, дональд трамп, джо байден
Новости, США, президент США, президентские выборы, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
Бывший президент США Барак Обама во время частного обеда с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета выразил опасения по поводу политической силы Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post
Экс-президент США Барак Обама в конце июня пообедал с Джо Байденом. Во время частного обеда Обама выразил обеспокоенность политической силой экс-президента Дональда Трампа.
Трамп, по мнению Обамы, может стать более устрашающим кандидатом, чем демократы могут себе представить.
Обама отметил наличие у Трампа "горячо преданных сторонников", а также консервативную медиасистему, что также способствует его предвыборной кампании.
Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2024 года. Джо Байден также заявил о своём намерении участвовать в предстоящих выборах.
Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.
Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.
По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".
Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.