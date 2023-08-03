Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP - 03.08.2023 Украина.ру
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Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP - 03.08.2023 Украина.ру
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
Бывший президент США Барак Обама во время частного обеда с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета выразил опасения по поводу политической силы Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post
2023-08-03T12:01
2023-08-03T12:01
новости
сша
президент сша
президентские выборы
барак обама
дональд трамп
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Экс-президент США Барак Обама в конце июня пообедал с Джо Байденом. Во время частного обеда Обама выразил обеспокоенность политической силой экс-президента Дональда Трампа.Трамп, по мнению Обамы, может стать более устрашающим кандидатом, чем демократы могут себе представить.Обама отметил наличие у Трампа "горячо преданных сторонников", а также консервативную медиасистему, что также способствует его предвыборной кампании.Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2024 года. Джо Байден также заявил о своём намерении участвовать в предстоящих выборах.Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, президент сша, президентские выборы, барак обама, дональд трамп, джо байден
Новости, США, президент США, президентские выборы, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден

Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP

12:01 03.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Бывший президент США Барак Обама во время частного обеда с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета выразил опасения по поводу политической силы Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post
Экс-президент США Барак Обама в конце июня пообедал с Джо Байденом. Во время частного обеда Обама выразил обеспокоенность политической силой экс-президента Дональда Трампа.
Трамп, по мнению Обамы, может стать более устрашающим кандидатом, чем демократы могут себе представить.
Обама отметил наличие у Трампа "горячо преданных сторонников", а также консервативную медиасистему, что также способствует его предвыборной кампании.
Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2024 года. Джо Байден также заявил о своём намерении участвовать в предстоящих выборах.
Трамп и Байден могут снова встретиться лицом к лицу на выборах в 2024 году.
Трамп в интервью GB News 3 мая заявил, что смог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа. По его мнению, Джо Байден несёт ответственность за начало российской специальной операции. "Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я добьюсь того, чтобы это закончилось. 100%", - заявил Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня в интервью телекомпании NBC заявил, что не верит обещаниям Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом.
По мнению Зеленского, сейчас в мире нет людей, которые "могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну".
Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину.
Хроника выборов президента США
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Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаосаИзбирательная кампания в США сводится к противостоянию бывшего и нынешнего президентов страны – кто сильнее дискредитирует соперника в глазах граждан. Однако в конечном итоге это может выбить из гонки их обоих: и Дональда Трампа, и Джо Байдена
 
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