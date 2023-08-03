https://ukraina.ru/20230803/1048441761.html

Проблемы с венграми и русинами, замедление наступления. Главное на Украине на утро 3 августа

Проблемы с венграми и русинами, замедление наступления. Главное на Украине на утро 3 августа - 03.08.2023 Украина.ру

Проблемы с венграми и русинами, замедление наступления. Главное на Украине на утро 3 августа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Закарпатье, где провёл совещание по безопасности и социальной ситуации в регионе. Стали известны подробности с украинскими военнопленными, оказавшимися в Венгрии. В ДНР рассказали о причинах замедления наступления ВСУ

2023-08-03T09:34

2023-08-03T09:34

2023-08-03T09:34

эксклюзив

хроники

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По словам Зеленского, стратегическим"Стратегические для региона вопросы границы. Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в различных общинах области - это важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов - правильные проекты. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья - тех возможностей, которые десятилетиями не использовались", - заявил Зеленский вечером 2 августа.Он также сказал, что "Закарпатье будет одним из драйверов экономического и социального роста".Уже в вечернем обращении Зеленский рассказал, что "завершает день в Берегово", где он провёл встречу с венгерском общиной."Завершаю этот день в Берегово встречей с представителями венгерской общины Украины. Важная встреча. Педагоги, медики, представители общественных и религиозных организаций и обязательно – наши воины, которых имел честь наградить. Храбрые и отважные воины, которыми мы гордимся – всеми. Все мы – украинцы, все мы – граждане Украины. Все защищают наше государство и свободу, все стремятся к победе для Украины, жить на Украине и развивать жизнь здесь – ради своих семей, ради своих детей", - подчеркнул президент Украины.Однако в тот же день стало известно о ситуации с украинскими военными, возвращёнными из плена при посредничестве Русской православной церкви. Военных передали Венгрии. Как сообщили украинская редакция американского издания"Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) группа из 11 человек состояла из молодых людей 19-23 лет, которые ранее попали в плен около Купянска."Они свободные люди, они могут свободно передвигаться. Эти люди свободно передвигаются по Венгрии, они делают то, что хотят", - заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам юриста-международника Тамаша Гоффманна, эти слова Сийярто могут свидетельствовать о том, что пленные были освобождены Россией при передаче Венгрии, либо освобождение пленных произошло уже в Венгрии. Во втором случае полное право принятия решений по военнопленным предоставлялось венгерскому государству.Как сообщили изданию несколько независимых источников, "несмотря на их (военнопленных — Ред.) венгерские фамилии, только один говорил по-венгерски" и имел двойное гражданство, когда они въехали в Венгрию. Остальные были идентифицированы как "представители русинского общества".Спикер Управления Украины по делам военнопленных Пётр Яценко в комментарии изданию подтвердил, что речь идёт об одиннадцати "гражданах Украины, которые имеют венгерское происхождение, но являются представителями украинского государства и украинского народа". По его словам, пятерых вернувшихся на Украину Киев считает не пропавшими без вести, а военнопленными.По словам несколько дипломатических источников, в Венгрию украинских военнопленных направили, т. к. у них были венгерские фамилии. При этом, по словам нового посла Украины в Венгрии Фёдора Шандора, этнические венгры слабо представлены в ВСУ. Он оценил количество этнических венгров в 400."К сожалению, 31 из них погиб", – заявил Шандор изданию 24.hu.Большинство этнических венгров воюют в подразделениях 101-й бригады сил ТрО и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые дислоцируются в Закарпатской области."У нас есть информация – и это подтверждают вернувшиеся в Украину – что на них оказывалось психологическое давление и они получали искаженную информацию. Мы также знаем, что ими манипулировали и что оставшейся в Венгрии группой продолжают манипулировать", - заявил изданию спикер МИД Украины Олег Николенко.Неназванные дипломатические источники с Украины также сообщили изданию, что венгерские власти якобы сказали одиннадцати украинским военным, которые прибыли в Венгрию, что по возвращению на Украину их отправят на фронт."Они также получили информацию по прибытии, что если они уедут домой, их немедленно отправят на передовую", – сообщил изданию источник.По словам Яценко, вернувшиеся на Украину пять человек "получат всю необходимую помощь, согласно <...> государственным программам реабилитации, разработанным для тех, кто возвращается из плена".Ещё шесть человек остались на территории ЕС, предположительно в Венгрии.Проблемы с наступлениемНаступление ВСУ и других украинских формирований замедлилось из-за больших потерь, заявил РИА "Новости" советник врио главы ДНР Ян Гагин."По большому счету горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике", — отметил Гагин утром 3 августа.В целом, отметил он, по всей линии боевого соприкосновения "каких-то значимых событий пока не происходит".Днём ранее сержант ВСУ, один из лидеров партии "Демократическая секира" Александр Нойнец заявил о патовой ситуации, сложившейся на фронте."Из разных точек соприкосновения доходит одна из та же информация. Информация такова, что плотность минирования линии соприкосновения в среднем составляет полторы мины на квадратный метр. Это, проще говоря, если вы ляжете на землю и раскинете руки, то на ваше тело будет приходиться три мины", - отметил Нойнец.Он заявил о том, что прорвать линию минирования и укрепления на линии соприкосновения практически невозможно."Москали просто засыпают минами в три слоя все направления, на которых появляется хотя бы намёк на украинцев. Прибавьте к этому фортификации уровня Первой мировой, бетонные бункеры, и приходится признать, что это буквально делает наступление невозможно. Возможно, существует какой-то реально гениальный финт. Я не знаю, я человек простой. Если будет гениальный финт — окей, моё почтение. Возможно, существует какое-то неизвестное неожиданное слабое место. Я не знаю, я человек простой. Если оно существует и мы его найдём — окей. Но в базовом сценарии это всё. Мы больше не можем наступать. Они также не могут наступать. Выстроена патовая ситуация, плюс-минус село", - заявил Нойнец.По его словам, сложившаяся ситуация неплоха для Украины. Он предрекает усиление диверсий в России, а также увеличение атак украинских беспилотников на российские объекты в удалённых от границы регионах РФ.

https://ukraina.ru/20230802/1048436854.html

https://ukraina.ru/20230802/1048423305.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники