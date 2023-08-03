Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048440849.html
Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром
Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром - 03.08.2023 Украина.ру
Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром
Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям РФ под Соледаром. Об этом рассказал доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий ряд задач на данном участке фронта, передает 3 августа РИА Новости
2023-08-03T08:09
2023-08-03T08:09
кассетные боеприпасы
новости
соледар
киев
боец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0c/1043498856_0:0:595:335_1920x0_80_0_0_02ebcf2a463018ad1e1293da78a0fe89.png
"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, 10 штук, часто применяют, очень часто", - рассказал боец.Его сослуживец уточнил, что противник "активно работает" кассетными боеприпасами как по самому Соледару, так и по его окрестностям.Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Они приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
https://ukraina.ru/20230726/1048269300.html
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0c/1043498856_0:0:449:336_1920x0_80_0_0_5bbdf4b6b203a8cd002e5a56ea457e87.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кассетные боеприпасы, новости, соледар, киев, боец
кассетные боеприпасы, Новости, Соледар, Киев, боец

Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром

08:09 03.08.2023
 
© © РИА Новости / Виктор АнтонюкСоледар
Соледар
© © РИА Новости / Виктор Антонюк
Читать в
Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям РФ под Соледаром. Об этом рассказал доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий ряд задач на данном участке фронта, передает 3 августа РИА Новости
"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, 10 штук, часто применяют, очень часто", - рассказал боец.
Его сослуживец уточнил, что противник "активно работает" кассетными боеприпасами как по самому Соледару, так и по его окрестностям.
"Наши тоже парни не спят, "Грады" (РСЗО "Град" - ред.) ночью работали в район позиций у Васюковки (под контролем Киева - ред.), в целом нормально, привыкли", - рассказал боец "Енисея".
Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.
Они приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
26 июля, 13:27
Захарова рассказала, что способно отвратить Киев от применения кассетных снарядовКиев использует кассетные боеприпасы вопреки призывам политиков десятков стран не нарушать гуманитарные нормы
 
кассетные боеприпасыНовостиСоледарКиевбоец
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59ПВО России сбила шесть украинских беспилотников в Калужской области - Минобороны
08:29Американский обозреватель назвал украинское контрнаступление военным кошмаром
08:09Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром
08:00Полководец Румянцев: опала и реабилитация победителя при Кагуле и Кунерсдорфе
07:56Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
07:41У контрнаступления ВСУ нет графиков и дедлайнов — секретарь СНБО
07:24Советник Пушилина объяснил замедление темпов контрнаступления ВСУ
07:13Песков предрек рост противоречий между Украиной и Польшей
07:00Эксперт объяснил, что сделает Россия, если Польша решится напасть на Белоруссию
05:55"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
05:45"Всегда атакуют ночью". Военный эксперт рассказал, как патрульные корабли уничтожают катера-камикадзе ВСУ
05:25"Они будут взрываться". Военный эксперт назвал уязвимое место беспилотных катеров ВСУ
05:25Эксперт рассказал, как Россия латает "прорехи" в оснащении фронта и утоляет "снарядный голод"
05:17"Люди проварились в системе". Военный эксперт рассказал, что мотивирует белгородцев идти на фронт
05:14Эксперт рассказал, почему НАТО мечтает о Крыме и как освобождение Одессы отразится на итогах СВО
05:11Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы
04:59Эксперт рассказал, как Польша готовит захват территорий на Украине и в Белоруссии
04:57Как Украина превращается в "страну пионеров и пенсионеров". У Киева нет хороших решений, только плохие
04:45Военный эксперт объяснил, когда Россия возьмёт под контроль всё Черноморское побережье
04:43Что будет после Украины. Исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике
Лента новостейМолния