https://ukraina.ru/20230803/1048440849.html

Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром

Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром - 03.08.2023 Украина.ру

Российский военный рассказал о применении кассетных боеприпасов под Соледаром

Киев активно применяет кассетные боеприпасы для ударов по позициям РФ под Соледаром. Об этом рассказал доброволец казачьего батальона "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Шмас", выполняющий ряд задач на данном участке фронта, передает 3 августа РИА Новости

2023-08-03T08:09

2023-08-03T08:09

2023-08-03T08:09

кассетные боеприпасы

новости

соледар

киев

боец

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"Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, 10 штук, часто применяют, очень часто", - рассказал боец.Его сослуживец уточнил, что противник "активно работает" кассетными боеприпасами как по самому Соледару, так и по его окрестностям.Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Они приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230726/1048269300.html

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кассетные боеприпасы, новости, соледар, киев, боец