https://ukraina.ru/20230803/1048437975.html

"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала

"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала - 03.08.2023 Украина.ру

"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала

Идея фильма "Белый взрыв" пришла к режиссёру Станиславу Говорухину во время съемов фильма "Вертикаль" (1967) с участием Владимира Высоцкого и его песнями, которые сделали "Вертикаль" легендарной лентой. В "Белом взрыве" Высоцкий тоже сыграл эпизодическую роль, но вот песни его в этот раз в фильм не вошли, хоть и были написаны

2023-08-03T18:00

2023-08-03T18:00

2023-08-03T18:00

история

история

история ссср

кино

кинематограф

фильм

одесская киностудия

владимир высоцкий (автор песен)

альпинисты

великая отечественная война

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Фильм Говорухина "Белый взрыв" вышел на советские экраны 3 августа 1970 года. После успехов "Вертикали" Одесская киностудия одобрила проект Говорухина, и он в соавторстве со сценаристом Эдуардом Яковлевичем Володарским приступил к написанию сценария "Белый взрыв".На этот раз картину посвятили подвигу сражавшихся за освобождение Кавказа советских солдат. За основу взяли события конца лета 1942 года, когда фашисты обосновались на Северном Кавказе и двинулись в сторону Баксанского ущелья. Они стремились захватить находившийся в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) вольфрамомолибденовый комбинат. Было принято решение срочно эвакуировать и сам комбинат, и его работников, и дорогостоящий молибденовый концентрат в Грузию. Технику отправили через перевал Донгуз-Орун, людей и концентрат – через перевал Бечо. Каждому человеку для транспортировки выдали по 100-500 грамм драгоценной обогащённой руды, всего 18 тонн. В результате самоотверженных действий советских альпинистов, которые обеспечивали этот переход, он полностью удался.В сценарии авторы не стали вдаваться в подробности, однако сохранили фабулу: необходимо эвакуировать мирных жителей, которых в горах подстерегают стрелки дивизии "Эдельвейс", перекрывшие единственную дорогу через перевал. Для уничтожения врага со всего фронта собирают группу альпинистов. Они почти все погибают, но вызывают сход лавины, которая и сметает немцев, освободив тем самым проход для колонн беженцев.Командира противостоящей немцам группы советских альпинистов лейтенанта Артёма Арсенова сыграл Армен Джигарханян. На роль "везучего" бойца Николая Спичкина Говорухин пригласил Сергея Никоненко; а на роль врача-альпиниста и жены Артема Веры Арсеновой – Людмилу Гурченко. Анатолий Игнатьев сыграл роль шофера, который до войны был известным альпинистом Вадимом Барановым, а Фёдор Одиноков – старого инструктора Семёна Ивановича. Владимир Высоцкий в этот раз стал капитаном, командиром подразделения, в котором служил герой Никоненко – боец Спичкин. Себе же режиссер Станислав Говорухин отвел роль немецкого офицера, кстати, не указанную в титрах.Консультировать картину пригласили мастера спорта по альпинизму Леонида Елисеева, который выступал консультантом и на "Вертикали".Летом 1969 года приступили к съемкам в Приэльбрусье, а так как в горах погода – штука непредсказуемая, начали их с последних, наиболее сложных эпизодов, требовавших использование вертолета. По воспоминаниям Говорухина на Кавказе успели отснять финальный эпизод на вершине Донгуз-Орун на высоте 4 454 метров с участием Гурченко и Никоненко. Но несколько дней спустя, когда съемочная группа вылетела для поиска места съемок очередной сцены, на высоте более 3 000 метров вертолет неожиданно зацепился винтом за скалу и рухнул. Случилось это 26 июля 1969 года в 9:15 утра. Только по счастливой случайности вертолет не загорелся и не взорвался, видимо, сыграл роль фактор высокогорья, где в разреженном воздухе мало кислорода. Все члены съемочной группы получили легкие травмы, но остались живы. Говорухин потом вспоминал:"Этот день я считаю самым счастливым в моей жизни. Мы с Леней Елисеевым, альпинистом, лежим возле этого вертолета, ждем, когда к нам подойдут спасательные отряд, а солнышко, тепло – и я ему говорю: "Это самый счастливый день в моей жизни". А он мне отвечает: "И у меня тоже"".После этого происшествия съемки решили перенести в Крым, где тоже есть горы, но доступ к ним гораздо безопаснее, и съемочная группа перебралась в Алушту. Далее фильм снимали недалеко от Ангарского перевала у трассы Алушта – Симферополь.Как раз в это время на отдых в Ялту на теплоходе "Грузия" прибыли Владимир Высоцкий и Марина Влади. Узнав, что его друг Говорухин в Алуште, Высоцкий, не забыв и свою подругу (распишутся они только в декабре 70-го), отправился туда. При встрече Говорухин предложил сыграть эпизодическую роль капитана, на что Владимир Семенович с радостью согласился. Он сделал встречное предложение написать для фильма песни. В результате появились "Но вот исчезла дрожь в руках" и "К вершине", посвящённая памяти советского спортсмена-альпиниста, семикратного чемпиона СССР Михаила Хергиани. Говорухин согласился, но при монтаже в фильм эти песни так и не включил, о чем потом очень сожалел.Кстати, в Крыму так же, как и на Кавказе, не обошлось без происшествий. Когда Высоцкий, Влади, Говорухин и Елисеев ехали на съемки по горному серпантину, их едва не столкнул в ущелье грузовик, который они попытались обогнать. Маневру помешал внезапно выскочивший на проезжую часть гаишник. Легковушка стала уходить от столкновения с гаишником, но зацепила грузовик, который почему-то от столкновения не уклонился. В результате, правда, все обошлось только помятым крылом.И режиссер, и члены съемочной группы с теплотой отзывались о выносливости Гурченко, сыгравшей в фильме непривычную для своего амплуа роль врача-альпиниста. Если всем мужчинам актерам спартанские условия съемок в горах были более-менее привычны, то для Людмилы Марковны это оказалось испытанием. Все жили в палатках на одной из альпинистских станций, а Гурченко поселилась чуть ниже по склону в домике метеостанции. Каждый вечер, несмотря на усталость, она спускалась вниз, где специально для нее помощники готовили воду для душа, и каждое утро поднималась на съемочную площадку. Так повторялось изо дня в день.Единственный, кому Гурченко доставила немного хлопот, был её гример. Людмила Марковна считала свой нос неудачным и каждое утро ей делали своеобразную пластическую операцию: на нос наклеивали несколько полосок ткани. Высыхая, они приподнимали кончик носа, придавая ему небольшую курносость. После этого накладывался основной грим: вопреки расхожему мнению, грим для черно-белой съемки требуется ничуть не меньше, чем для цветной.Последующие съемки закончились без происшествий, и группа вернулась на киностудию. Когда пришло время озвучивать ленту оказалось, что Высоцкий не может прибыть на озвучание, и тогда его заменил актер Борис Зайденберг. Подмена, конечно, заметна, но Зайденбергу удалось хорошо воспроизвести манеру игры прославленного актера и поэта, так что, если роль в этом и проиграла, то не сильно.На экраны кинотеатров "Белый взрыв" вышел 3 августа 1970 года, однако в отличие от "Вертикали" собрал почти в два раза меньше зрителей – 16,8 млн. против 32,8 млн. Видимо, сказалось отсутствие песен Высоцкого, который в то время был на пике своей популярности. Говорухин сокрушался до конца своих дней:"А знаете, я не так давно пересмотрел "Белый взрыв". (...) На фоне всего того американского г…а, что сейчас снимают, очень даже неплохое получилось кино. Помнится, был такой фильм со Сталлоне – "Скалолаз". Ну, это же полная муть. Он висит на краю пропасти, на одних только пальцах, а другой рукой держит на весу женщину. Бред!!! А в моём фильме всё настоящее – даже лавина! А актеры какие! Гурченко, к примеру, реально снималась на леднике на высоте в 5000 метров. Вы можете себе представить какую-то современную актрису, которая поедет сниматься в горы? Да ей эти горы на компьютере нарисуют скорее!"Сам режиссёр назвал картину незаслуженно забытой, и это, конечно, правда. Хотя, чего уже сейчас об этом жалеть. В небытие, вытесненный Голливудом и современными отечественными киноподелками, уходит весь советский кинематограф, к которому по мере ухода предыдущих поколений, с каждым годом обращаются всё реже, и реже, и реже.

https://ukraina.ru/20230201/1043160122.html

https://ukraina.ru/20230125/1042937896.html

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2023

Юрий Стаценко

Юрий Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Стаценко

история, история ссср, кино, кинематограф, фильм, одесская киностудия, владимир высоцкий (автор песен), альпинисты, великая отечественная война, гурченко