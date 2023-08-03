https://ukraina.ru/20230803/1048437975.html
"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала - 03.08.2023 Украина.ру
"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
Идея фильма "Белый взрыв" пришла к режиссёру Станиславу Говорухину во время съемов фильма "Вертикаль" (1967) с участием Владимира Высоцкого и его песнями, которые сделали "Вертикаль" легендарной лентой. В "Белом взрыве" Высоцкий тоже сыграл эпизодическую роль, но вот песни его в этот раз в фильм не вошли, хоть и были написаны
2023-08-03T18:00
2023-08-03T18:00
2023-08-03T18:00
история
история
история ссср
кино
кинематограф
фильм
одесская киностудия
владимир высоцкий (автор песен)
альпинисты
великая отечественная война
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Фильм Говорухина "Белый взрыв" вышел на советские экраны 3 августа 1970 года. После успехов "Вертикали" Одесская киностудия одобрила проект Говорухина, и он в соавторстве со сценаристом Эдуардом Яковлевичем Володарским приступил к написанию сценария "Белый взрыв".На этот раз картину посвятили подвигу сражавшихся за освобождение Кавказа советских солдат. За основу взяли события конца лета 1942 года, когда фашисты обосновались на Северном Кавказе и двинулись в сторону Баксанского ущелья. Они стремились захватить находившийся в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) вольфрамомолибденовый комбинат. Было принято решение срочно эвакуировать и сам комбинат, и его работников, и дорогостоящий молибденовый концентрат в Грузию. Технику отправили через перевал Донгуз-Орун, людей и концентрат – через перевал Бечо. Каждому человеку для транспортировки выдали по 100-500 грамм драгоценной обогащённой руды, всего 18 тонн. В результате самоотверженных действий советских альпинистов, которые обеспечивали этот переход, он полностью удался.В сценарии авторы не стали вдаваться в подробности, однако сохранили фабулу: необходимо эвакуировать мирных жителей, которых в горах подстерегают стрелки дивизии "Эдельвейс", перекрывшие единственную дорогу через перевал. Для уничтожения врага со всего фронта собирают группу альпинистов. Они почти все погибают, но вызывают сход лавины, которая и сметает немцев, освободив тем самым проход для колонн беженцев.Командира противостоящей немцам группы советских альпинистов лейтенанта Артёма Арсенова сыграл Армен Джигарханян. На роль "везучего" бойца Николая Спичкина Говорухин пригласил Сергея Никоненко; а на роль врача-альпиниста и жены Артема Веры Арсеновой – Людмилу Гурченко. Анатолий Игнатьев сыграл роль шофера, который до войны был известным альпинистом Вадимом Барановым, а Фёдор Одиноков – старого инструктора Семёна Ивановича. Владимир Высоцкий в этот раз стал капитаном, командиром подразделения, в котором служил герой Никоненко – боец Спичкин. Себе же режиссер Станислав Говорухин отвел роль немецкого офицера, кстати, не указанную в титрах.Консультировать картину пригласили мастера спорта по альпинизму Леонида Елисеева, который выступал консультантом и на "Вертикали".Летом 1969 года приступили к съемкам в Приэльбрусье, а так как в горах погода – штука непредсказуемая, начали их с последних, наиболее сложных эпизодов, требовавших использование вертолета. По воспоминаниям Говорухина на Кавказе успели отснять финальный эпизод на вершине Донгуз-Орун на высоте 4 454 метров с участием Гурченко и Никоненко. Но несколько дней спустя, когда съемочная группа вылетела для поиска места съемок очередной сцены, на высоте более 3 000 метров вертолет неожиданно зацепился винтом за скалу и рухнул. Случилось это 26 июля 1969 года в 9:15 утра. Только по счастливой случайности вертолет не загорелся и не взорвался, видимо, сыграл роль фактор высокогорья, где в разреженном воздухе мало кислорода. Все члены съемочной группы получили легкие травмы, но остались живы. Говорухин потом вспоминал:"Этот день я считаю самым счастливым в моей жизни. Мы с Леней Елисеевым, альпинистом, лежим возле этого вертолета, ждем, когда к нам подойдут спасательные отряд, а солнышко, тепло – и я ему говорю: "Это самый счастливый день в моей жизни". А он мне отвечает: "И у меня тоже"".После этого происшествия съемки решили перенести в Крым, где тоже есть горы, но доступ к ним гораздо безопаснее, и съемочная группа перебралась в Алушту. Далее фильм снимали недалеко от Ангарского перевала у трассы Алушта – Симферополь.Как раз в это время на отдых в Ялту на теплоходе "Грузия" прибыли Владимир Высоцкий и Марина Влади. Узнав, что его друг Говорухин в Алуште, Высоцкий, не забыв и свою подругу (распишутся они только в декабре 70-го), отправился туда. При встрече Говорухин предложил сыграть эпизодическую роль капитана, на что Владимир Семенович с радостью согласился. Он сделал встречное предложение написать для фильма песни. В результате появились "Но вот исчезла дрожь в руках" и "К вершине", посвящённая памяти советского спортсмена-альпиниста, семикратного чемпиона СССР Михаила Хергиани. Говорухин согласился, но при монтаже в фильм эти песни так и не включил, о чем потом очень сожалел.Кстати, в Крыму так же, как и на Кавказе, не обошлось без происшествий. Когда Высоцкий, Влади, Говорухин и Елисеев ехали на съемки по горному серпантину, их едва не столкнул в ущелье грузовик, который они попытались обогнать. Маневру помешал внезапно выскочивший на проезжую часть гаишник. Легковушка стала уходить от столкновения с гаишником, но зацепила грузовик, который почему-то от столкновения не уклонился. В результате, правда, все обошлось только помятым крылом.И режиссер, и члены съемочной группы с теплотой отзывались о выносливости Гурченко, сыгравшей в фильме непривычную для своего амплуа роль врача-альпиниста. Если всем мужчинам актерам спартанские условия съемок в горах были более-менее привычны, то для Людмилы Марковны это оказалось испытанием. Все жили в палатках на одной из альпинистских станций, а Гурченко поселилась чуть ниже по склону в домике метеостанции. Каждый вечер, несмотря на усталость, она спускалась вниз, где специально для нее помощники готовили воду для душа, и каждое утро поднималась на съемочную площадку. Так повторялось изо дня в день.Единственный, кому Гурченко доставила немного хлопот, был её гример. Людмила Марковна считала свой нос неудачным и каждое утро ей делали своеобразную пластическую операцию: на нос наклеивали несколько полосок ткани. Высыхая, они приподнимали кончик носа, придавая ему небольшую курносость. После этого накладывался основной грим: вопреки расхожему мнению, грим для черно-белой съемки требуется ничуть не меньше, чем для цветной.Последующие съемки закончились без происшествий, и группа вернулась на киностудию. Когда пришло время озвучивать ленту оказалось, что Высоцкий не может прибыть на озвучание, и тогда его заменил актер Борис Зайденберг. Подмена, конечно, заметна, но Зайденбергу удалось хорошо воспроизвести манеру игры прославленного актера и поэта, так что, если роль в этом и проиграла, то не сильно.На экраны кинотеатров "Белый взрыв" вышел 3 августа 1970 года, однако в отличие от "Вертикали" собрал почти в два раза меньше зрителей – 16,8 млн. против 32,8 млн. Видимо, сказалось отсутствие песен Высоцкого, который в то время был на пике своей популярности. Говорухин сокрушался до конца своих дней:"А знаете, я не так давно пересмотрел "Белый взрыв". (...) На фоне всего того американского г…а, что сейчас снимают, очень даже неплохое получилось кино. Помнится, был такой фильм со Сталлоне – "Скалолаз". Ну, это же полная муть. Он висит на краю пропасти, на одних только пальцах, а другой рукой держит на весу женщину. Бред!!! А в моём фильме всё настоящее – даже лавина! А актеры какие! Гурченко, к примеру, реально снималась на леднике на высоте в 5000 метров. Вы можете себе представить какую-то современную актрису, которая поедет сниматься в горы? Да ей эти горы на компьютере нарисуют скорее!"Сам режиссёр назвал картину незаслуженно забытой, и это, конечно, правда. Хотя, чего уже сейчас об этом жалеть. В небытие, вытесненный Голливудом и современными отечественными киноподелками, уходит весь советский кинематограф, к которому по мере ухода предыдущих поколений, с каждым годом обращаются всё реже, и реже, и реже.
https://ukraina.ru/20230201/1043160122.html
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история, история ссср, кино, кинематограф, фильм, одесская киностудия, владимир высоцкий (автор песен), альпинисты, великая отечественная война, гурченко
"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
Идея фильма "Белый взрыв" пришла к режиссёру Станиславу Говорухину во время съемов фильма "Вертикаль" (1967) с участием Владимира Высоцкого и его песнями, которые сделали "Вертикаль" легендарной лентой. В "Белом взрыве" Высоцкий тоже сыграл эпизодическую роль, но вот песни его в этот раз в фильм не вошли, хоть и были написаны
Фильм Говорухина "Белый взрыв" вышел на советские экраны 3 августа 1970 года. После успехов "Вертикали" Одесская киностудия одобрила проект Говорухина, и он в соавторстве со сценаристом Эдуардом Яковлевичем Володарским приступил к написанию сценария "Белый взрыв".
На этот раз картину посвятили подвигу сражавшихся за освобождение Кавказа советских солдат. За основу взяли события конца лета 1942 года, когда фашисты обосновались на Северном Кавказе и двинулись в сторону Баксанского ущелья. Они стремились захватить находившийся в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) вольфрамомолибденовый комбинат. Было принято решение срочно эвакуировать и сам комбинат, и его работников, и дорогостоящий молибденовый концентрат в Грузию. Технику отправили через перевал Донгуз-Орун, людей и концентрат – через перевал Бечо. Каждому человеку для транспортировки выдали по 100-500 грамм драгоценной обогащённой руды, всего 18 тонн. В результате самоотверженных действий советских альпинистов, которые обеспечивали этот переход, он полностью удался.
В сценарии авторы не стали вдаваться в подробности, однако сохранили фабулу: необходимо эвакуировать мирных жителей, которых в горах подстерегают стрелки дивизии "Эдельвейс", перекрывшие единственную дорогу через перевал. Для уничтожения врага со всего фронта собирают группу альпинистов. Они почти все погибают, но вызывают сход лавины, которая и сметает немцев, освободив тем самым проход для колонн беженцев.
Командира противостоящей немцам группы советских альпинистов лейтенанта Артёма Арсенова сыграл Армен Джигарханян. На роль "везучего" бойца Николая Спичкина Говорухин пригласил Сергея Никоненко; а на роль врача-альпиниста и жены Артема Веры Арсеновой – Людмилу Гурченко. Анатолий Игнатьев сыграл роль шофера, который до войны был известным альпинистом Вадимом Барановым, а Фёдор Одиноков – старого инструктора Семёна Ивановича. Владимир Высоцкий в этот раз стал капитаном, командиром подразделения, в котором служил герой Никоненко – боец Спичкин. Себе же режиссер Станислав Говорухин отвел роль немецкого офицера, кстати, не указанную в титрах.
Консультировать картину пригласили мастера спорта по альпинизму Леонида Елисеева, который выступал консультантом и на "Вертикали".
Летом 1969 года приступили к съемкам в Приэльбрусье, а так как в горах погода – штука непредсказуемая, начали их с последних, наиболее сложных эпизодов, требовавших использование вертолета. По воспоминаниям Говорухина на Кавказе успели отснять финальный эпизод на вершине Донгуз-Орун на высоте 4 454 метров с участием Гурченко и Никоненко. Но несколько дней спустя, когда съемочная группа вылетела для поиска места съемок очередной сцены, на высоте более 3 000 метров вертолет неожиданно зацепился винтом за скалу и рухнул. Случилось это 26 июля 1969 года в 9:15 утра. Только по счастливой случайности вертолет не загорелся и не взорвался, видимо, сыграл роль фактор высокогорья, где в разреженном воздухе мало кислорода. Все члены съемочной группы получили легкие травмы, но остались живы. Говорухин потом вспоминал:
"Этот день я считаю самым счастливым в моей жизни. Мы с Леней Елисеевым, альпинистом, лежим возле этого вертолета, ждем, когда к нам подойдут спасательные отряд, а солнышко, тепло – и я ему говорю: "Это самый счастливый день в моей жизни". А он мне отвечает: "И у меня тоже"".
После этого происшествия съемки решили перенести в Крым, где тоже есть горы, но доступ к ним гораздо безопаснее, и съемочная группа перебралась в Алушту. Далее фильм снимали недалеко от Ангарского перевала у трассы Алушта – Симферополь.
Как раз в это время на отдых в Ялту на теплоходе "Грузия" прибыли Владимир Высоцкий и Марина Влади. Узнав, что его друг Говорухин в Алуште, Высоцкий, не забыв и свою подругу (распишутся они только в декабре 70-го), отправился туда. При встрече Говорухин предложил сыграть эпизодическую роль капитана, на что Владимир Семенович с радостью согласился. Он сделал встречное предложение написать для фильма песни. В результате появились "Но вот исчезла дрожь в руках" и "К вершине", посвящённая памяти советского спортсмена-альпиниста, семикратного чемпиона СССР Михаила Хергиани. Говорухин согласился, но при монтаже в фильм эти песни так и не включил, о чем потом очень сожалел.
Кстати, в Крыму так же, как и на Кавказе, не обошлось без происшествий. Когда Высоцкий, Влади, Говорухин и Елисеев ехали на съемки по горному серпантину, их едва не столкнул в ущелье грузовик, который они попытались обогнать. Маневру помешал внезапно выскочивший на проезжую часть гаишник. Легковушка стала уходить от столкновения с гаишником, но зацепила грузовик, который почему-то от столкновения не уклонился. В результате, правда, все обошлось только помятым крылом.
И режиссер, и члены съемочной группы с теплотой отзывались о выносливости Гурченко, сыгравшей в фильме непривычную для своего амплуа роль врача-альпиниста. Если всем мужчинам актерам спартанские условия съемок в горах были более-менее привычны, то для Людмилы Марковны это оказалось испытанием. Все жили в палатках на одной из альпинистских станций, а Гурченко поселилась чуть ниже по склону в домике метеостанции. Каждый вечер, несмотря на усталость, она спускалась вниз, где специально для нее помощники готовили воду для душа, и каждое утро поднималась на съемочную площадку. Так повторялось изо дня в день.
Единственный, кому Гурченко доставила немного хлопот, был её гример. Людмила Марковна считала свой нос неудачным и каждое утро ей делали своеобразную пластическую операцию: на нос наклеивали несколько полосок ткани. Высыхая, они приподнимали кончик носа, придавая ему небольшую курносость. После этого накладывался основной грим: вопреки расхожему мнению, грим для черно-белой съемки требуется ничуть не меньше, чем для цветной.
Последующие съемки закончились без происшествий, и группа вернулась на киностудию. Когда пришло время озвучивать ленту оказалось, что Высоцкий не может прибыть на озвучание, и тогда его заменил актер Борис Зайденберг. Подмена, конечно, заметна, но Зайденбергу удалось хорошо воспроизвести манеру игры прославленного актера и поэта, так что, если роль в этом и проиграла, то не сильно.
На экраны кинотеатров "Белый взрыв" вышел 3 августа 1970 года, однако в отличие от "Вертикали" собрал почти в два раза меньше зрителей – 16,8 млн. против 32,8 млн. Видимо, сказалось отсутствие песен Высоцкого, который в то время был на пике своей популярности. Говорухин сокрушался до конца своих дней:
"А знаете, я не так давно пересмотрел "Белый взрыв". (...) На фоне всего того американского г…а, что сейчас снимают, очень даже неплохое получилось кино. Помнится, был такой фильм со Сталлоне – "Скалолаз". Ну, это же полная муть. Он висит на краю пропасти, на одних только пальцах, а другой рукой держит на весу женщину. Бред!!! А в моём фильме всё настоящее – даже лавина! А актеры какие! Гурченко, к примеру, реально снималась на леднике на высоте в 5000 метров. Вы можете себе представить какую-то современную актрису, которая поедет сниматься в горы? Да ей эти горы на компьютере нарисуют скорее!"
Сам режиссёр назвал картину незаслуженно забытой, и это, конечно, правда. Хотя, чего уже сейчас об этом жалеть. В небытие, вытесненный Голливудом и современными отечественными киноподелками, уходит весь советский кинематограф, к которому по мере ухода предыдущих поколений, с каждым годом обращаются всё реже, и реже, и реже.