https://ukraina.ru/20230803/1048421186.html

Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы

Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы - 03.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы

Чтобы создать России серьёзные проблемы в Чёрном море, Украине нужно огромное количество беспилотных катеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T04:30

2023-08-03T04:30

2023-08-03T04:30

новости

черное море

катера

беспилотники

одесса

очаков

флот

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Безэкипажные катера представляют серьезную угрозу для кораблей российских ВМФ, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично глава ГУР Кирилл Буданов при том, что Турция не является врагом для Киева, рассказал эксперт.Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. От Одессы до Очакова - приличное расстояние, поэтому даже после их "калибровки" на береговой линии ещё остались такие предприятия, добавил Дандыкин.Для того, чтобы обезопасить Чёрное море, Россия принимает суровые меры и готова бить по нелегальным судам. Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048393598.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черное море, катера, беспилотники, одесса, очаков, флот