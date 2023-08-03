Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы - 03.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы
Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы - 03.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы
Чтобы создать России серьёзные проблемы в Чёрном море, Украине нужно огромное количество беспилотных катеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T04:30
2023-08-03T04:30
новости
черное море
катера
беспилотники
одесса
очаков
флот
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Безэкипажные катера представляют серьезную угрозу для кораблей российских ВМФ, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично глава ГУР Кирилл Буданов при том, что Турция не является врагом для Киева, рассказал эксперт.Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. От Одессы до Очакова - приличное расстояние, поэтому даже после их "калибровки" на береговой линии ещё остались такие предприятия, добавил Дандыкин.Для того, чтобы обезопасить Чёрное море, Россия принимает суровые меры и готова бить по нелегальным судам. Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048393598.html
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новости, черное море, катера, беспилотники, одесса, очаков, флот
Новости, Черное море, катера, беспилотники, Одесса, Очаков, флот

Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы

04:30 03.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВыставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Выставка оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Чтобы создать России серьёзные проблемы в Чёрном море, Украине нужно огромное количество беспилотных катеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Безэкипажные катера представляют серьезную угрозу для кораблей российских ВМФ, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично глава ГУР Кирилл Буданов при том, что Турция не является врагом для Киева, рассказал эксперт.
Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. От Одессы до Очакова - приличное расстояние, поэтому даже после их "калибровки" на береговой линии ещё остались такие предприятия, добавил Дандыкин.
"Получится ли у противника кратно увеличить их производство? Не знаю. Мы же будем продолжать такие удары по местам их сборки. Потому что у них внутри - импортные составляющие. Это как японские и корейские автомобили, которые собираются на заводах в России", - подчеркнул эксперт.
Для того, чтобы обезопасить Чёрное море, Россия принимает суровые меры и готова бить по нелегальным судам. Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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1 августа, 09:33
Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерамиКиев попытался атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя беспилотными катерами. Об этом 1 августа сообщило Минобороны России
 
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