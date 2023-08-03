https://ukraina.ru/20230803/1048421186.html
Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы
Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы - 03.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы
Чтобы создать России серьёзные проблемы в Чёрном море, Украине нужно огромное количество беспилотных катеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T04:30
2023-08-03T04:30
2023-08-03T04:30
новости
черное море
катера
беспилотники
одесса
очаков
флот
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Безэкипажные катера представляют серьезную угрозу для кораблей российских ВМФ, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично глава ГУР Кирилл Буданов при том, что Турция не является врагом для Киева, рассказал эксперт.Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. От Одессы до Очакова - приличное расстояние, поэтому даже после их "калибровки" на береговой линии ещё остались такие предприятия, добавил Дандыкин.Для того, чтобы обезопасить Чёрное море, Россия принимает суровые меры и готова бить по нелегальным судам. Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048393598.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, катера, беспилотники, одесса, очаков, флот
Новости, Черное море, катера, беспилотники, Одесса, Очаков, флот
Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожает базы катеров-камикадзе от Очакова до Одессы
Чтобы создать России серьёзные проблемы в Чёрном море, Украине нужно огромное количество беспилотных катеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Безэкипажные катера представляют серьезную угрозу для кораблей российских ВМФ, которые патрулируют турецкие газопроводы. До них хотят дотянуться украинские спецслужбы и лично глава ГУР Кирилл Буданов при том, что Турция не является врагом для Киева, рассказал эксперт.
Чтобы обезопасить работу судов, Россия должна уничтожать места сборки и склады катеров-камикадзе на Украине. От Одессы до Очакова - приличное расстояние, поэтому даже после их "калибровки" на береговой линии ещё остались такие предприятия, добавил Дандыкин.
"Получится ли у противника кратно увеличить их производство? Не знаю. Мы же будем продолжать такие удары по местам их сборки. Потому что у них внутри - импортные составляющие. Это как японские и корейские автомобили, которые собираются на заводах в России", - подчеркнул эксперт.
Для того, чтобы обезопасить Чёрное море, Россия принимает суровые меры и готова бить по нелегальным судам. Но в идеале нам нужен контроль над всем Черноморским побережьем - от Очакова до Одессы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь