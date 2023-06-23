https://ukraina.ru/20230623/1047514788.html

Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой

Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой - 23.06.2023 Украина.ру

Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой

Поводом для военной акции против Белоруссии может быть активное выступление оппозиции, на помощь которому должны прийти союзники ради поддержки "демократического выбора белорусского народа", считает считает политолог Олег Неменский

2023-06-23T15:32

2023-06-23T15:32

2023-06-23T15:32

интервью

украина

белоруссия

польша

литва

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Политолог Ростислав Ищенко полагает, что после откровенного провала наступления ВСУ на запорожском направлении Киев может для демонстрации своих возможностей перед западными союзниками ввязаться в военную авантюру против Белоруссии.- Олег Борисович, насколько такой сценарий вероятен на фоне того, что в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором,а Зеленский уволил посла Украины в этой стране Игоря Кизима, не назначив пока нового?- Признание Белоруссии страной-агрессором вполне вероятно, а вот отдельную украинскую операцию против Белоруссии с трудом могу себе представить. Украина будет участвовать в военной операции против Белоруссии, но только тогда, когда эту операцию начнет Польша.Сейчас активно расширяется литовско-польско-украинская бригада, которая в июле официально превратится в трехбригадный корпус. Явно, что эту бригаду готовят не столько к участию в боевых действиях на Украине, сколько к участию в военных действиях в Белоруссии. Такие действия могут начаться с провокаций. Хорошо известно, что это может быть активное выступление оппозиции, на помощь которому должны прийти союзники ради поддержки "демократического выбора белорусского народа".Но для такого внутреннего выступления оппозиции должны сложиться условия, которые могут появиться в результате выборов. В этом году выборов не будет, поэтому я сомневаюсь, что операция против Белоруссии планируется на этот год. Скорее, на следующий.Если она произойдет, то Украина, скорее всего, будет одним из ее участников. Но самостоятельную операцию против Белоруссии Украина вряд ли может начать, потому что непонятно, зачем ей это нужно, и это точно не поддержат другие страны.Так как для операции союзников нужен повод, и он скорее всего будет в виде выступления оппозиции внутри страны. Но может быть на Западе не слишком надеются на выступление оппозиции внутри страны, чтобы создать такой повод. Тогда поводом может стать провокация на границе Белоруссии и Украины. Провокация может быть сделана Украиной, а обвинена Белоруссия как якобы страна-агрессор. В таком случае украинская инициатива, проведенная по согласованию и прямому заказу западных стран, возможна.- Но возможно, что такие действия Киев предпримет накануне саммита НАТО, чтобы выжать из западных союзников обещание уже предоставить Украине план действий (ПДЧ) по членству в НАТО?- Вступлению Украины в НАТО как раз формально мешает наличие военного конфликта с соседним государством. Если она сознательно расширит конфликт на еще одно соседнее государство, это вступлению Украины в Альянс не поможет.В Киеве прекрасно понимают, что реальных шансов на вступление Украины в НАТО нет, потому что это не нужно Альянсу.- А какую роль в этом раскладе играет Литва? Почему Вильнюс единым фронтом вместе с Варшавой готов выступить против Белоруссии?- Литва давно уже пытается перехватить у Польши пальму первенства в антироссийских и антибелорусских политических инициативах. Эта страна, как и другие страны Прибалтики, но в более активной форме пытается зарабатывать на современном геополитическом раскладе.Игра очень спорная, потому что потери экономики Литвы - значительны. И от того, что сильнейшим образом сокращены экономические связи с Белоруссией и Россией, и из-за того, что почти обрублены экономические связи с Китаем.Тем не менее литовские политические элиты ставят все на победу запада в идущем геополитическом противостоянии, считая, что если победа будет, Литва окажется в выигрышном положении. Но расчет - очень спорный. В Литве немало людей сомневаются в разумности такой политики. Тем не менее, на уровне политической элиты есть консенсус в выборе этого направления.- На днях Times сообщила о подготовке в Польше сотен белорусов для свержения Александра Лукашенко. Возможно ли, что это своего рода послание Варшаве, чтобы поляки не слишком активничали на белорусском направлении?- Вряд ли за любой публикацией нужно видеть большой заговор или политические сигналы сверху. Варшава не делает секрета из того, что на ее территории и на территории Литвы действуют белорусские оппозиционные организации, получают финансирование и проходят подготовку в том числе в уличном противостоянии с властями.Наоборот, Варшава этим гордится, почему бы об этом не писать. Варшава сама старается показать, что она является лидером в борьбе за демократию в Белоруссии. И если удастся свернуть Лукашенко и поставить прозападного лидера, это будет ее заслугой.- В планах Варшавы лишь смена правящего лидера в Белоруссии, или и расчленение страны?- Нет, никто Белоруссию расчленять не хочет, равно как и Украину. Польша хотела бы видеть Белоруссию в будущем частью большой конфедерации со своим лидерством, в которую входила бы также Украина, а может быть и Литва.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20230623/1047496570.html

https://ukraina.ru/20230623/1047511888.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, белоруссия, польша, литва