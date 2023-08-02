"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ - 02.08.2023 Украина.ру
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"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ - 02.08.2023 Украина.ру
"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
Вандалы, называющие себя священниками, ворвались в Николаевский храм в Белой Церкви
2023-08-02T13:39
2023-08-02T13:39
новости
украина
упц мп
пцу
захваты храмов
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Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватила еще один храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 2 августа сообщил на своем сайте Союз православных журналистов.Речь идет о Николаевсоком храме, который находится в Белой Церкви Киевской области.Союз православных журналистов ссылается на страницу так называемого священника Николая Гопайнича в соцсетях, на которой он сообщил, что в храм УПЦ пробрался "через окошечко"."Сегодня мы через окошечко залезли и пытаемся уже открыть эту святыню, чтобы все желающие могли сюда войти", – заявил Гопайнич.Николаевский храм находится возле Преображенского собора, который Гопайнич вместе со своими сообщниками захватил 10 июля. Группа "священников" тогда с кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожила дверь в собор.
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новости, украина, упц мп, пцу, захваты храмов
Новости, Украина, УПЦ МП, ПЦУ, захваты храмов

"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ

13:39 02.08.2023
 
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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Вандалы, называющие себя священниками, ворвались в Николаевский храм в Белой Церкви
Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватила еще один храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 2 августа сообщил на своем сайте Союз православных журналистов.
Речь идет о Николаевсоком храме, который находится в Белой Церкви Киевской области.
Союз православных журналистов ссылается на страницу так называемого священника Николая Гопайнича в соцсетях, на которой он сообщил, что в храм УПЦ пробрался "через окошечко".
"Сегодня мы через окошечко залезли и пытаемся уже открыть эту святыню, чтобы все желающие могли сюда войти", – заявил Гопайнич.
Николаевский храм находится возле Преображенского собора, который Гопайнич вместе со своими сообщниками захватил 10 июля. Группа "священников" тогда с кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожила дверь в собор.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 10:38
Директор Хмельницкой АЭС с рейдерами захватил храм канонической УПЦСторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили собор в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" канонической Украинской православной церкви в городе Нетешин Хмельницкой области. Об этом 9 июля сообщили в телеграм-канале УПЦ
 
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