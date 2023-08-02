https://ukraina.ru/20230802/1048424492.html

"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ

"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ - 02.08.2023 Украина.ру

"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ

Вандалы, называющие себя священниками, ворвались в Николаевский храм в Белой Церкви

2023-08-02T13:39

2023-08-02T13:39

2023-08-02T13:39

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украина

упц мп

пцу

захваты храмов

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Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватила еще один храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 2 августа сообщил на своем сайте Союз православных журналистов.Речь идет о Николаевсоком храме, который находится в Белой Церкви Киевской области.Союз православных журналистов ссылается на страницу так называемого священника Николая Гопайнича в соцсетях, на которой он сообщил, что в храм УПЦ пробрался "через окошечко"."Сегодня мы через окошечко залезли и пытаемся уже открыть эту святыню, чтобы все желающие могли сюда войти", – заявил Гопайнич.Николаевский храм находится возле Преображенского собора, который Гопайнич вместе со своими сообщниками захватил 10 июля. Группа "священников" тогда с кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожила дверь в собор.

https://ukraina.ru/20230710/1047913851.html

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новости, украина, упц мп, пцу, захваты храмов