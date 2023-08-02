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"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ - 02.08.2023 Украина.ру
"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
Вандалы, называющие себя священниками, ворвались в Николаевский храм в Белой Церкви
2023-08-02T13:39
2023-08-02T13:39
2023-08-02T13:39
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Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватила еще один храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 2 августа сообщил на своем сайте Союз православных журналистов.Речь идет о Николаевсоком храме, который находится в Белой Церкви Киевской области.Союз православных журналистов ссылается на страницу так называемого священника Николая Гопайнича в соцсетях, на которой он сообщил, что в храм УПЦ пробрался "через окошечко"."Сегодня мы через окошечко залезли и пытаемся уже открыть эту святыню, чтобы все желающие могли сюда войти", – заявил Гопайнич.Николаевский храм находится возле Преображенского собора, который Гопайнич вместе со своими сообщниками захватил 10 июля. Группа "священников" тогда с кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожила дверь в собор.
https://ukraina.ru/20230710/1047913851.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, упц мп, пцу, захваты храмов
Новости, Украина, УПЦ МП, ПЦУ, захваты храмов
"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
Вандалы, называющие себя священниками, ворвались в Николаевский храм в Белой Церкви
Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) захватила еще один храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 2 августа сообщил на своем сайте Союз православных журналистов.
Речь идет о Николаевсоком храме, который находится в Белой Церкви Киевской области.
Союз православных журналистов ссылается на страницу так называемого священника Николая Гопайнича в соцсетях, на которой он сообщил, что в храм УПЦ пробрался "через окошечко".
"Сегодня мы через окошечко залезли и пытаемся уже открыть эту святыню, чтобы все желающие могли сюда войти", – заявил Гопайнич.
Николаевский храм находится возле Преображенского собора, который Гопайнич вместе со своими сообщниками захватил 10 июля. Группа "священников" тогда с кувалдой, ломом, болгаркой и бензопилой уничтожила дверь в собор.