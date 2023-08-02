"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру
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"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа
"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру
"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа
Украина.ру, 02.08.2023
2023-08-02T13:35
2023-08-02T13:35
эксклюзив
сво
украина
россия
обстрелы
потери всу
политика
экономика
хроники
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Удары ВС РФ по югу Украины. Рост цен на зерно. ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Украинские войска несут большие потери. На Западе предполагают, какой сценарий может быть реализован в случае провала контрнаступления ВСУ.В среду, 2 августа Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в результате ударов ВС РФ на Украине "есть повреждения, самые серьезные — на юге страны". Украинские СМИ и паблики сообщают о ночном прилете беспилотников по порту Измаила в Одесской области – в результате загорелось нефтехранилище. Прилёты были также по зданию морвокзала и Дунайского пароходства.Авторы пабликов высказывают предположения, что удары по нефтехранилищам продолжатся, и это отразится, в том числе, на топливном рынке Украины. Цитируют сообщения с мест о том, что хранилища не обеспечены хорошими средствами ПВО, все они будто бы прикрывают Киев.По данным ГСЧС Украины, в результате падения обломков "Шахида" в Киеве поврежден фасад админздания. По данным ведомства, ВС РФ нанесли также авиаудар по прифронтовому Орехову.В телеграм-канале офиса Генпрокурора Украины сообщают, что обстрелу подверглась портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Утром в среду была объявлена тревога по всей Украине.В украинском оперативном командовании "Юг" также сообщают о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области. Сообщается, что там поврежден элеватор.Агентство Bloomberg фиксирует последствия: мировые цены на пшеницу и кукурузу заметно выросли после ударов по Измаилу.Боевые действия продолжаются. Утром 3 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Последствия выясняются.Также ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по Макеевке и Ясиноватскому району. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Горловка и Зайцево (поселок городского типа к северу от Горловки).В России прокомментировали недавние атаки украинских БПЛА на здания "Москва-сити". Действия Киева похожи на действия международных террористов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию их предшественников, международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты, в том числе такие же атаки, да, с другим масштабом поражения, но были в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года", - сказала Захарова на брифинге в среду, ее слова приводит РИА Новости.Представитель МИД РФ отметила, что нельзя сравнивать эти атаки по степени ущерба, "но не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно".Ответ на действия Киева Россия даст и уже дает. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале посоветовал Зеленскому съездить и – "посмотреть на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины". И задуматься – "что он сделал со своей страной!".О больших потерях ВСУ при наступлении на южном направлении пишет издание The New York Times. В статье говорится, что "пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми".Бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой" заявил, что ВСУ "потеряли огромное количество людей" из-за отсутствия нормально организованной обороны. По его словам, в результате приходится воевать "…за счет постоянного вбрасывания подразделений, в определенных моментах неподготовленных, для затыкания дыр в этой обороне".Провал контрнаступления может привести к тому, что уже зимой Киеву под давлением Запада придется пойти на переговоры с Москвой, пишет Кристоф Шильц для немецкого издания Die Welt. По мнению автора, "все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен", возможно, по корейскому сценарию.В статье указывается на то, что "Украина находится в очень плохом положении — по крайней мере, с точки зрения собственных заявлений о желании вернуть себе все территории".Тем временем в Офисе президента Украины готовят второй этап наступления, сообщает телеграм-канал "Легитимный". По данным канала, "принят страховочный сценарий, когда наступление мягко перетечет в продолжение вялотекущего военного конфликта без риска потери новых территорий, и Банковая начнёт фокусироваться на подготовке к выборам. Зеленский боится бросать все силы в наступление (чего очень хотят партнеры), чтобы не сильно рисковать".На Украине продолжается "охота на ведьм". Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене на основании публичных высказываний, сообщает 2 августа издание Страна.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР. Ранее Верховная Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича. Сам политик находится за границей.
https://ukraina.ru/20230802/1048413124.html
https://ukraina.ru/20230801/1048398676.html
https://ukraina.ru/20230802/1048397035.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, россия, обстрелы, потери всу, политика, экономика, хроники
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, обстрелы, потери ВСУ, политика, экономика, Хроники

"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа

13:35 02.08.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Удары ВС РФ по югу Украины. Рост цен на зерно. ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Украинские войска несут большие потери. На Западе предполагают, какой сценарий может быть реализован в случае провала контрнаступления ВСУ.
В среду, 2 августа Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в результате ударов ВС РФ на Украине "есть повреждения, самые серьезные — на юге страны".
Украинские СМИ и паблики сообщают о ночном прилете беспилотников по порту Измаила в Одесской области – в результате загорелось нефтехранилище. Прилёты были также по зданию морвокзала и Дунайского пароходства.
Авторы пабликов высказывают предположения, что удары по нефтехранилищам продолжатся, и это отразится, в том числе, на топливном рынке Украины. Цитируют сообщения с мест о том, что хранилища не обеспечены хорошими средствами ПВО, все они будто бы прикрывают Киев.
По данным ГСЧС Украины, в результате падения обломков "Шахида" в Киеве поврежден фасад админздания. По данным ведомства, ВС РФ нанесли также авиаудар по прифронтовому Орехову.
В телеграм-канале офиса Генпрокурора Украины сообщают, что обстрелу подверглась портовая и промышленная инфраструктура Дуная в Одесской области, повреждены элеватор, зерновые ангары, производственные и складские помещения. Утром в среду была объявлена тревога по всей Украине.
В украинском оперативном командовании "Юг" также сообщают о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области. Сообщается, что там поврежден элеватор.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
09:00
Угрозы Зеленского, воздушная тревога, взрывы и пожары. Главное на Украине на утро 2 августа
Агентство Bloomberg фиксирует последствия: мировые цены на пшеницу и кукурузу заметно выросли после ударов по Измаилу.
Боевые действия продолжаются. Утром 3 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщает, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.
Последствия выясняются.
Также ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по Макеевке и Ясиноватскому району. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Горловка и Зайцево (поселок городского типа к северу от Горловки).
В России прокомментировали недавние атаки украинских БПЛА на здания "Москва-сити". Действия Киева похожи на действия международных террористов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию их предшественников, международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты, в том числе такие же атаки, да, с другим масштабом поражения, но были в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года", - сказала Захарова на брифинге в среду, ее слова приводит РИА Новости.
Представитель МИД РФ отметила, что нельзя сравнивать эти атаки по степени ущерба, "но не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно".
Зеленский
Вчера, 13:49
План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа
Ответ на действия Киева Россия даст и уже дает. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале посоветовал Зеленскому съездить и – "посмотреть на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины".
И задуматься – "что он сделал со своей страной!".
О больших потерях ВСУ при наступлении на южном направлении пишет издание The New York Times. В статье говорится, что "пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми".
Бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой" заявил, что ВСУ "потеряли огромное количество людей" из-за отсутствия нормально организованной обороны.
По его словам, в результате приходится воевать "…за счет постоянного вбрасывания подразделений, в определенных моментах неподготовленных, для затыкания дыр в этой обороне".
Провал контрнаступления может привести к тому, что уже зимой Киеву под давлением Запада придется пойти на переговоры с Москвой, пишет Кристоф Шильц для немецкого издания Die Welt. По мнению автора, "все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен", возможно, по корейскому сценарию.
В статье указывается на то, что "Украина находится в очень плохом положении — по крайней мере, с точки зрения собственных заявлений о желании вернуть себе все территории".
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
04:30
Полковник Баранец сообщил, где развернётся главное сражение после окончания "контрнаступа" ВСУ Если сейчас Россия сможет вернуть стратегическую инициативу, у ВСУ вряд ли хватит сил отбить утраченные позиции. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Тем временем в Офисе президента Украины готовят второй этап наступления, сообщает телеграм-канал "Легитимный".
По данным канала, "принят страховочный сценарий, когда наступление мягко перетечет в продолжение вялотекущего военного конфликта без риска потери новых территорий, и Банковая начнёт фокусироваться на подготовке к выборам. Зеленский боится бросать все силы в наступление (чего очень хотят партнеры), чтобы не сильно рисковать".
На Украине продолжается "охота на ведьм". Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Его обвиняют в государственной измене на основании публичных высказываний, сообщает 2 августа издание Страна.ua со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Ранее Верховная Рада прекратила депутатские полномочия Рабиновича. Сам политик находится за границей.
 
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