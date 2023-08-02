https://ukraina.ru/20230802/1048421558.html

В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине

В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине - 02.08.2023 Украина.ру

В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине

Через несколько дней в Саудовской Аравии пройдет конференция, посвященная проблеме конфликта на Украине. Это мероприятие имеет все шансы на успех, если сторонами будут выполнены пункты некоего "Плана Виммера". Текст плана на правах эксклюзива на днях опубликовал телеграм-канал "Доктор Сосновский"

2023-08-02T12:47

2023-08-02T12:47

2023-08-02T12:48

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Автор концепции, как утверждается, - экс-стат-секретарь минобороны ФРГ, вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер. План состоит из семи пунктов.ПЛАН ВИММЕРАПереговоры с перспективой достижения результата могут быть начаты, если до начала переговоров:1) Безоговорочно и навсегда будет отозван ордер на арест Президента России.2) Санкции, действующие с обеих сторон, должны быть полностью отменены и взаимоотношения между сторонами должны быть полностью восстановлены на до-санкционном уровне.3) Ремонт поврежденных трубопроводов между Россией и другими странами будет начат немедленно, в кратчайшие сроки будет налажена полноценная эксплуатация "Северного потока".4) До начала переговоров взаимно гарантируется, что переговоры, имеющие обязательную силу, будут проходить в соответствии с признанными принципами государственных территорий, народа и государственной власти.5) Все боевые действия приостанавливаются и не возобновляются за две недели до начала переговоров, на время переговоров, а также в дальнейшем.6) Не позднее, чем за две недели до начала переговоров восстанавливаются отношения между государствами, являющимися членами Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, в объемах и уровне, в котором они находились до 22 февраля 2022 года.7) До начала этих переговоров партнеры по переговорам обязуются воздерживаться от всего, что может повлиять и/или изменить международно-правовой статус государств, непосредственно вовлеченных в конфликт.

https://ukraina.ru/20230802/1048417218.html

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новости, план, урегулирование, конфликт, украина