"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048420138.html
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы - 02.08.2023 Украина.ру
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа в эфире RMF FM рассказал о сложностях в польско-украинских отношениях
2023-08-02T12:16
2023-08-02T12:16
польша
украина
новости
отношения
мид
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/33/1025203384_0:1:3272:1841_1920x0_80_0_0_fe7353c5db418ef7efa4a07b7ef5e540.jpg
Польско-украинские отношения ухудшились в связи с "недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти", заявил Яблонский.Он указал, что существует много вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию"."Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши. Так было всегда и всегда будет", - подчеркнул замглавы МИД.Накануне ведомство вызвало посла Украины в штаб-квартиру МИД в связи с "заявлениями властей Украины".До этого посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
https://ukraina.ru/20230801/1048410069.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102520/33/1025203384_391:0:2846:1841_1920x0_80_0_0_2a20ce80cba681c28b2cd8764f62dfa2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, украина, новости, отношения, мид, зарубежье
Польша, Украина, Новости, отношения, МИД, Зарубежье

"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы

12:16 02.08.2023
 
© Brian Aslak / flickr
© Brian Aslak / flickr
Читать в
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа в эфире RMF FM рассказал о сложностях в польско-украинских отношениях
Польско-украинские отношения ухудшились в связи с "недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти", заявил Яблонский.

"У меня такое впечатление, что это связано с тем, что, к сожалению, там появились какие-то эмоции. <...> Но государство не должно нападать на своих союзников, - сказал Яблонский.

Он указал, что существует много вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию".
"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши. Так было всегда и всегда будет", - подчеркнул замглавы МИД.
Накануне ведомство вызвало посла Украины в штаб-квартиру МИД в связи с "заявлениями властей Украины".
До этого посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.
Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
В одну из башен Москва-Сити попал беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Вчера, 19:05
Польша требует от Украины благодарности, в ЕС прокомментировали атаки на Москву. Итоги 1 августаМежду Польшей и Украиной назревает дипломатический скандал; Лукашенко рассказал новые подробности о судьбе группы "Вагнер"; ЕС призывает Россию "простить" удары беспилотников по "Москва-Сити"
 
ПольшаУкраинаНовостиотношенияМИДЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
14:25Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ
14:22Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ
13:58Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
13:52Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
13:42Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
13:41Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран
13:41Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
13:40"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
13:39"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
13:39Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
13:37Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
13:36Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
13:35"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа
13:15Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград
13:00Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
12:50Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
12:50Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева
12:47В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине
12:47Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца
Лента новостейМолния