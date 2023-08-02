https://ukraina.ru/20230802/1048420138.html
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы - 02.08.2023 Украина.ру
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа в эфире RMF FM рассказал о сложностях в польско-украинских отношениях
2023-08-02T12:16
2023-08-02T12:16
2023-08-02T12:16
польша
украина
новости
отношения
мид
зарубежье
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Польско-украинские отношения ухудшились в связи с "недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти", заявил Яблонский.Он указал, что существует много вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию"."Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши. Так было всегда и всегда будет", - подчеркнул замглавы МИД.Накануне ведомство вызвало посла Украины в штаб-квартиру МИД в связи с "заявлениями властей Украины".До этого посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.
https://ukraina.ru/20230801/1048410069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, украина, новости, отношения, мид, зарубежье
Польша, Украина, Новости, отношения, МИД, Зарубежье
"Появились эмоции": замглавы МИД Польши рассказал об ухудшении отношений Киева и Варшавы
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский 2 августа в эфире RMF FM рассказал о сложностях в польско-украинских отношениях
Польско-украинские отношения ухудшились в связи с "недавними заявлениями некоторых представителей украинской власти", заявил Яблонский.
"У меня такое впечатление, что это связано с тем, что, к сожалению, там появились какие-то эмоции. <...> Но государство не должно нападать на своих союзников, - сказал Яблонский.
Он указал, что существует много вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию".
"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши. Так было всегда и всегда будет", - подчеркнул замглавы МИД.
Накануне ведомство вызвало посла Украины в штаб-квартиру МИД в связи с "заявлениями властей Украины".
До этого посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.
Как сообщило украинское издание "Европейская правда", Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.
Во время встречи было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В украинском министерстве заявили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.