https://ukraina.ru/20230802/1048413639.html

Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ

Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ - 02.08.2023 Украина.ру

Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ

Нефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Об этом 2 августа сообщает украинское издание "Страна.ua"

2023-08-02T09:13

2023-08-02T09:13

2023-08-02T09:13

нефть

пожар

новости

одесская область

измаил

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"Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле", - говорится в материалеПаблик "Типичная Одесса" также опубликовал видео, где утверждается, что в районе нефтехранилища в Измаиле возник пожар.Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20230802/1048413124.html

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2023

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нефть, пожар, новости, одесская область, измаил