Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ - 02.08.2023 Украина.ру
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Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ
Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ - 02.08.2023 Украина.ру
Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ
Нефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Об этом 2 августа сообщает украинское издание "Страна.ua"
2023-08-02T09:13
2023-08-02T09:13
нефть
пожар
новости
одесская область
измаил
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"Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле", - говорится в материалеПаблик "Типичная Одесса" также опубликовал видео, где утверждается, что в районе нефтехранилища в Измаиле возник пожар.Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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нефть, пожар, новости, одесская область, измаил
нефть, пожар, Новости, Одесская область, Измаил

Нефтебаза загорелась в Одесской области — СМИ

09:13 02.08.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Нефтебаза загорелась в Измаиле Одесской области Украины. Об этом 2 августа сообщает украинское издание "Страна.ua"
"Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле", - говорится в материале
Паблик "Типичная Одесса" также опубликовал видео, где утверждается, что в районе нефтехранилища в Измаиле возник пожар.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
09:00
Угрозы Зеленского, воздушная тревога, взрывы и пожары. Главное на Украине на утро 2 августа
 
нефтьпожарНовостиОдесская областьИзмаил
 
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