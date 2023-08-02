Полковник Алёхин о том, почему Россия не будет "в лобовую" штурмовать Харьков, а поступит по-другому
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Россия будет вынуждена создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным посёлкам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Несколько дней назад ВС РФ нанесли удар по колонне военной техники ВСУ под Купянском. И такая практика будет продолжаться. Потому что Харьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО, рассказал эксперт.
"Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов", - рассказал Алёхин.
У российского командования пока нет сил и средств, чтобы брать Харьков штурмом, его время ещё не пришло. В Харькове ВС РФ могут просто "увязнуть", но можно ударить севернее, чтобы надежно заблокировать город, рассказал Алёхин.
С военной точки зрения ВС РФ могут нанести удар севернее Харькова через Великий Бурлук в сторону Полтавы и Днепропетровска, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ. Дальнейшая стратегия зависит от общей ситуации на линии фронта длинной более чем в 1000 километров, заключил собеседник издания.
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Вчера, 19:30Полковник Алехин рассказал, где Россия нащупала слабые места ВСУ, чтобы точно ударить по флангамУкраина бросает силы и на Купянское направление, где ВС Рф нащупали ее уязвимые места. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин