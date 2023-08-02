https://ukraina.ru/20230802/1048411087.html

Полковник Алёхин о том, почему Россия не будет "в лобовую" штурмовать Харьков, а поступит по-другому

Полковник Алёхин о том, почему Россия не будет "в лобовую" штурмовать Харьков, а поступит по-другому - 02.08.2023 Украина.ру

Полковник Алёхин о том, почему Россия не будет "в лобовую" штурмовать Харьков, а поступит по-другому

Россия будет вынуждена создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным посёлкам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T07:00

2023-08-02T07:00

2023-08-02T07:00

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Несколько дней назад ВС РФ нанесли удар по колонне военной техники ВСУ под Купянском. И такая практика будет продолжаться. Потому что Харьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО, рассказал эксперт.У российского командования пока нет сил и средств, чтобы брать Харьков штурмом, его время ещё не пришло. В Харькове ВС РФ могут просто "увязнуть", но можно ударить севернее, чтобы надежно заблокировать город, рассказал Алёхин.С военной точки зрения ВС РФ могут нанести удар севернее Харькова через Великий Бурлук в сторону Полтавы и Днепропетровска, чтобы отсечь донбасскую группировку ВСУ. Дальнейшая стратегия зависит от общей ситуации на линии фронта длинной более чем в 1000 километров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048390041.html

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новости, харьков, сво, наступление, купянск, всу