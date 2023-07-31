Самоубийственная война или переговоры на условиях Путина. К чему Запад готовит Украину из-за провала ВСУ
16:39 31.07.2023 (обновлено: 16:42 31.07.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Контрнаступление ВСУ продолжается почти два месяца, но успехами украинская армия похвастаться не может
Как сообщает телеканал CNN, военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны ВС РФ на юге. К тому же есть информация, что ВСУ бросили в бой батальоны и бригады полного состава, и если она подтвердится, то, по словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, это свидетельствует о начале нового этапа контрнаступления.
При этом эксперт отмечает, что прежние попытки украинской армии прорвать оборону российских войск натыкались на многоуровневые линии защиты, танковые ловушки, плотные минные поля, работу ударных вертолётов и истребителей ВС РФ, использующих слабые места в ПВО Украины для поражения наземных войск ВСУ.
Всё это делает механизированное проникновение такого масштаба крайне затруднительным.
Совершенно неясно, откуда украинская армия собирается взять силы для нового витка наступления – дела у неё, мягко говоря, идут не очень хорошо. Точнее, она в крайне сложном положении.
По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, в ходе нынешнего контрнаступления ВСУ теряют бойцов в огромных масштабах.
Только за июль потери составили 20 824 человека, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также 2 227 единицы техники, в том числе 10 немецких танков Leopard, 11 американских БМП Bradley и 40 артиллерийских систем M777, 50 САУ из США, Великобритании, Франции, Германии и Польши.
Американский полковник предупреждает: если украинские войска попытаются пойти в новое наступление, рискуют потерять все оставшиеся бригады. Даже сами военнослужащие ВСУ признают, что не способны продолжать сражаться – их слишком мало для дальнейших боестолкновений.
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Перед лицом российских войск украинские военные равны: и те, кто проходил подготовку на Родине, и те, кто обучался за рубежом по программам НАТО.
Ожидающий эвакуации контуженный боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сформированной в начале 2023 года специально для контрнаступления в Запорожской области и подготовленной западными инструкторами, рассказал корреспонденту американской газеты The New York Times о масштабах потерь своего подразделения.
По словам мужчины, спустя чуть больше месяца боёв на передовой осталось всего 10 человек. В ходе одного столкновения потеряли 9 из 10 имевшихся иностранных бронемашин MaxxPro, а экипажи не выжили, рассказал боец ВСУ.
Солдат другого подразделения, также прошедшего специальную подготовку, с позывным Воскрес рассказал, как они с сослуживцами прыгнули в окопы, которые считали российскими, а в итоге попали в ловушку: как только несколько человек достигли траншеи, их накрыл мощный взрыв, а затем остатки подразделения атаковали дроны-камикадзе.
Ни одно, ни другое подразделения задания командования по захвату территорий не выполнили, они остались под контролем ВС РФ.
Проблемы ВСУ также связаны с дефицитом вооружений, который очевиден российским войскам – интенсивность обстрелов заметно снизилась по сравнению с предыдущими периодами. Разведчик Западного военного округа с позывным Бен связывает это в частности с переброской основных резервов украинской армии на Артёмовское и Запорожское направления.
Затрудняет положение и потеря техники – в огромных масштабах. На этом фоне Запад перешёл от поставок новых партий вооружений к ремонту того, что можно ещё вернуть в строй.
Однако, как отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, чинить боевые машины на территории Украины не получается, поскольку ВС РФ могут взорвать ремонтные мастерские, и ВСУ прекрасно знают, что российская разведка быстро найдёт эти пункты, и тогда танки станут первоочередной целью. Починка же техники в соседних странах, как приходится делать сейчас, отнимает много времени и сильно подрывает боеспособность ВСУ на фронте.
"ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идёт на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением.
Украина уже проиграла, её вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали всё возможное. Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены", — заявил Дуглас Макгрегор.
И это неудивительно, ведь, по оценке британского издания The Economist, ВСУ столкнулись с самыми опасными и смертоносными линиями обороны ВС РФ.
Они подвергаются атакам ударных беспилотников "Ланцет", дальнобойными ракетами и боевыми вертолётами, им приходится преодолевать миллионы мин, а если и удаётся нейтрализовать минные поля, то россияне их быстро восстанавливают с помощью авиации и артиллерии, выпускающих специальные боеприпасы, украинские беспилотники выводятся из строя.
"Даже самым подготовленным армиям НАТО будет непросто преодолеть такие препятствия", — констатируют авторы статьи.
28 июля, 16:36Как Зеленский стал агентом MI6 для разрушения Украины. Вся правда в фильме бывшего разведчика СШАБывший американский морпех-разведчик, участвовавший в операции "Буря в пустыне", работавший главным инспектором ООН по вооружениям в Ираке, Скотт Риттер, который специализируется на изучении международных отношений и вооружённых конфликтов, выпустил документальный фильм о президенте Украины "Агент Зеленский".
Любой, кто хоть что-то смыслит в военной тактике и стратегии, понимает, что у Киева не было шансов добиться значительного прогресса, подчёркивает профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.
Обученные НАТО подразделения не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск и в итоге сражались в серой зоне, понеся огромные потери. Тем не менее Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления и активно снабжал вооружением, отмечает эксперт.
"[Почему ВСУ подталкивают к] самоубийственному наступлению, которое совершенно контрпродуктивно? Я думаю, Запад очень боится, что время уходит, что, если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад", — объясняет Миршаймер.
А она уже и так стремительно слабеет. Общественное мнение на Западе "проявляет всё большую нетерпимость к конфликту и всё меньше солидарности по отношению к Украине", заявил в интервью газете Corriere della Sera 30 июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто, добавив, что исход украинского конфликта может решить не расклад сил на поле боя, а политическое решение из-за проблем ВСУ.
Большое влияние на ситуацию могут оказать результаты президентских выборов в Соединённых Штатах – главном кураторе, спонсоре и поставщике вооружений Украины.
В случае возвращения к власти предыдущего главы государства Дональда Трампа позиция Вашингтона изменится кардинально. А до голосования остаётся не так много времени – 15 месяцев, администрации действующего президента США Джо Байдена было бы предпочтительнее закрыть эту украинскую главу.
Речь не только об Украине в целом, но и лично о её президенте.
"НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие - главный актив Украины", — говорит профессор Сиракузского университета Шон Макфейт.
Владимир Зеленский, по его словам, находится в затруднительном положении, потому что победить в конфликте он не в состоянии, но проиграть себе позволить не может. Тем временем наступление ВСУ, для которого украинский лидер больше года выпрашивал у НАТО больше и больше оружия и миллиардов долларов, захлёбывается.
Причём сам же Зеленский в значительной мере и привёл к провалу операции из-за своей некомпетентности. Он допустил серьёзную ошибку, постоянно публично рассказывая, с какими проблемами сталкиваются ВСУ, в частности, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов, а также объявляя о планах армии нанести удар по тем или иным районам, отмечает подполковник Вооружённых Сил США Тони Шаффер.
"Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это всё равно, что предупредить своего врага. "Если это правда, то давайте этим воспользуемся", и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались.
Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно", — сказал Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
К тому же именно Зеленский помог российским войскам раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ и впоследствии уничтожить его, указывает старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
Незадолго до удара ВС РФ по украинскому центру принятия решений 28 июля его посетил президент, пообщался с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.
Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского, поэтому его приезд в Днепропетровск, встреча с украинскими генералами, полевыми командирами и начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе, подчёркивает Брайен.
На фоне неудачного контрнаступления бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб предлагает ВСУ переключиться на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей, что может сосредоточить войска в критических точках на поле боя.
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А по версии журнала The Time, у Зеленского остался единственный выход — переговоры с Россией и достижение соглашения о прекращении боевых действий, при этом с отказом Украины от претензий на контролируемую РФ территорию.
"Перекладывание вины за этот провал уже началось. Всё чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолётов, артиллерии, ракет и боеприпасов.
Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу", — говорится в статье.
Эксперты неоднократно отмечали, что у ВСУ не было превосходства ни по численности, ни по технике, как предусматривают стандарты НАТО, чтобы идти в наступление на российские позиции. А что касается действий в ходе сражений, украинские военные рассказывали, что реальная обстановка часто складывается так, что никакие западные инструкции не подходят и приходится действовать по-своему.
"Контрнаступление завершено. США сказали Украине: „Всё кончено. Теперь вы должны изменить свою позицию, ребятки". <...> Мы не говорим об этом публично. Мы говорим об этом в частном порядке. Мы готовим их (Украину – ред.) к неизбежности завершения этого конфликта не на условиях Украины, именно поэтому украинцы упорно продолжают наступление.
Они перебрасывают войска к линии фронта, потому что им нужно убедить США, НАТО в том, что они могут одержать победу на поле боя в такой степени, чтобы продолжать поддерживать их в военном отношении", — заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Однако в случае продолжении вооружённого противостояния с Россией обернётся для Украины тем же, что и Курская битва 1943 года для нацистской Германии, предупреждает The Time.
Западные лидеры уже смирились с неспособностью Украины победить в конфликте с РФ, говорит Риттер, и призывают украинских чиновников готовиться к переговорам о прекращении войны на условиях президента РФ Владимира Путина, ведь Россия практически уже выиграла конфликт благодаря своей мощи.
И как раз в прессе, американской газете газета The Wall Street Journal, появилась информация о готовящихся переговорах по Украине: в Саудовской Аравии уже в августе для обсуждения "формулы мира" Зеленского с участием представителей порядка 30 государств, включая ЮАР, Индонезию, Египет, Замбию, Мексику, Чили, Польшу, Великобританию.
А вот России в этом списке нет
"Урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учёта её законных интересов. Оно также объективно невозможно на основе ультимативной "формулы Зеленского". Любые встречи по данной тематике должны учитывать эти обстоятельства", — сказал источник РИА Новости, комментируя информацию о мероприятии в таком формате.
Россия будет следить за этой встречей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Причём ещё предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чём, собственно, планируют организаторы вести речь.
"Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнёрами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вполне возможно, что как раз на этой встрече представители Запада и стран, предлагавших собственные проекты по урегулированию конфликта, попробуют донести до Зеленского то, о чём говорил тот же Риттер. Шансов на победу военными методами нет, пора искать политическое решение, иначе конфликт перейдёт в разряд замороженных и растянется на десятилетия. А это никому не нужно.