https://ukraina.ru/20230731/1048382755.html

Самоубийственная война или переговоры на условиях Путина. К чему Запад готовит Украину из-за провала ВСУ

Самоубийственная война или переговоры на условиях Путина. К чему Запад готовит Украину из-за провала ВСУ - 31.07.2023 Украина.ру

Самоубийственная война или переговоры на условиях Путина. К чему Запад готовит Украину из-за провала ВСУ

Контрнаступление ВСУ продолжается почти два месяца, но успехами украинская армия похвастаться не может

2023-07-31T16:39

2023-07-31T16:39

2023-07-31T16:42

эксклюзив

сша

украина

всу

контрнаступление

вс рф

переговоры

владимир путин

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_143:0:1080:527_1920x0_80_0_0_df0ca39df166b659de17a49164f60101.jpg

Как сообщает телеканал CNN, военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны ВС РФ на юге. К тому же есть информация, что ВСУ бросили в бой батальоны и бригады полного состава, и если она подтвердится, то, по словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, это свидетельствует о начале нового этапа контрнаступления.При этом эксперт отмечает, что прежние попытки украинской армии прорвать оборону российских войск натыкались на многоуровневые линии защиты, танковые ловушки, плотные минные поля, работу ударных вертолётов и истребителей ВС РФ, использующих слабые места в ПВО Украины для поражения наземных войск ВСУ. Всё это делает механизированное проникновение такого масштаба крайне затруднительным.Совершенно неясно, откуда украинская армия собирается взять силы для нового витка наступления – дела у неё, мягко говоря, идут не очень хорошо. Точнее, она в крайне сложном положении.По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, в ходе нынешнего контрнаступления ВСУ теряют бойцов в огромных масштабах. Только за июль потери составили 20 824 человека, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также 2 227 единицы техники, в том числе 10 немецких танков Leopard, 11 американских БМП Bradley и 40 артиллерийских систем M777, 50 САУ из США, Великобритании, Франции, Германии и Польши. Американский полковник предупреждает: если украинские войска попытаются пойти в новое наступление, рискуют потерять все оставшиеся бригады. Даже сами военнослужащие ВСУ признают, что не способны продолжать сражаться – их слишком мало для дальнейших боестолкновений.Перед лицом российских войск украинские военные равны: и те, кто проходил подготовку на Родине, и те, кто обучался за рубежом по программам НАТО. Ожидающий эвакуации контуженный боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сформированной в начале 2023 года специально для контрнаступления в Запорожской области и подготовленной западными инструкторами, рассказал корреспонденту американской газеты The New York Times о масштабах потерь своего подразделения. По словам мужчины, спустя чуть больше месяца боёв на передовой осталось всего 10 человек. В ходе одного столкновения потеряли 9 из 10 имевшихся иностранных бронемашин MaxxPro, а экипажи не выжили, рассказал боец ВСУ. Солдат другого подразделения, также прошедшего специальную подготовку, с позывным Воскрес рассказал, как они с сослуживцами прыгнули в окопы, которые считали российскими, а в итоге попали в ловушку: как только несколько человек достигли траншеи, их накрыл мощный взрыв, а затем остатки подразделения атаковали дроны-камикадзе. Ни одно, ни другое подразделения задания командования по захвату территорий не выполнили, они остались под контролем ВС РФ.Проблемы ВСУ также связаны с дефицитом вооружений, который очевиден российским войскам – интенсивность обстрелов заметно снизилась по сравнению с предыдущими периодами. Разведчик Западного военного округа с позывным Бен связывает это в частности с переброской основных резервов украинской армии на Артёмовское и Запорожское направления.Затрудняет положение и потеря техники – в огромных масштабах. На этом фоне Запад перешёл от поставок новых партий вооружений к ремонту того, что можно ещё вернуть в строй. Однако, как отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, чинить боевые машины на территории Украины не получается, поскольку ВС РФ могут взорвать ремонтные мастерские, и ВСУ прекрасно знают, что российская разведка быстро найдёт эти пункты, и тогда танки станут первоочередной целью. Починка же техники в соседних странах, как приходится делать сейчас, отнимает много времени и сильно подрывает боеспособность ВСУ на фронте."ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идёт на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением. Украина уже проиграла, её вооруженные силы разваливаются на части. Они неплохие люди и солдаты, они сделали всё возможное. Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены", — заявил Дуглас Макгрегор.И это неудивительно, ведь, по оценке британского издания The Economist, ВСУ столкнулись с самыми опасными и смертоносными линиями обороны ВС РФ. Они подвергаются атакам ударных беспилотников "Ланцет", дальнобойными ракетами и боевыми вертолётами, им приходится преодолевать миллионы мин, а если и удаётся нейтрализовать минные поля, то россияне их быстро восстанавливают с помощью авиации и артиллерии, выпускающих специальные боеприпасы, украинские беспилотники выводятся из строя."Даже самым подготовленным армиям НАТО будет непросто преодолеть такие препятствия", — констатируют авторы статьи.Любой, кто хоть что-то смыслит в военной тактике и стратегии, понимает, что у Киева не было шансов добиться значительного прогресса, подчёркивает профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. Обученные НАТО подразделения не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск и в итоге сражались в серой зоне, понеся огромные потери. Тем не менее Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления и активно снабжал вооружением, отмечает эксперт."[Почему ВСУ подталкивают к] самоубийственному наступлению, которое совершенно контрпродуктивно? Я думаю, Запад очень боится, что время уходит, что, если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад", — объясняет Миршаймер.А она уже и так стремительно слабеет. Общественное мнение на Западе "проявляет всё большую нетерпимость к конфликту и всё меньше солидарности по отношению к Украине", заявил в интервью газете Corriere della Sera 30 июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто, добавив, что исход украинского конфликта может решить не расклад сил на поле боя, а политическое решение из-за проблем ВСУ. Большое влияние на ситуацию могут оказать результаты президентских выборов в Соединённых Штатах – главном кураторе, спонсоре и поставщике вооружений Украины. В случае возвращения к власти предыдущего главы государства Дональда Трампа позиция Вашингтона изменится кардинально. А до голосования остаётся не так много времени – 15 месяцев, администрации действующего президента США Джо Байдена было бы предпочтительнее закрыть эту украинскую главу.Речь не только об Украине в целом, но и лично о её президенте."НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие - главный актив Украины", — говорит профессор Сиракузского университета Шон Макфейт.Владимир Зеленский, по его словам, находится в затруднительном положении, потому что победить в конфликте он не в состоянии, но проиграть себе позволить не может. Тем временем наступление ВСУ, для которого украинский лидер больше года выпрашивал у НАТО больше и больше оружия и миллиардов долларов, захлёбывается.Причём сам же Зеленский в значительной мере и привёл к провалу операции из-за своей некомпетентности. Он допустил серьёзную ошибку, постоянно публично рассказывая, с какими проблемами сталкиваются ВСУ, в частности, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов, а также объявляя о планах армии нанести удар по тем или иным районам, отмечает подполковник Вооружённых Сил США Тони Шаффер."Открыто признавать то, что дела идут плохо, – это всё равно, что предупредить своего врага. "Если это правда, то давайте этим воспользуемся", и, судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались. Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно", — сказал Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.К тому же именно Зеленский помог российским войскам раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ и впоследствии уничтожить его, указывает старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. Незадолго до удара ВС РФ по украинскому центру принятия решений 28 июля его посетил президент, пообщался с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым и командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. Российская разведка тщательно отслеживает перемещения Зеленского, поэтому его приезд в Днепропетровск, встреча с украинскими генералами, полевыми командирами и начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра в этом районе, подчёркивает Брайен.На фоне неудачного контрнаступления бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб предлагает ВСУ переключиться на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей, что может сосредоточить войска в критических точках на поле боя.А по версии журнала The Time, у Зеленского остался единственный выход — переговоры с Россией и достижение соглашения о прекращении боевых действий, при этом с отказом Украины от претензий на контролируемую РФ территорию."Перекладывание вины за этот провал уже началось. Всё чаще украинские политики открыто обвиняют Запад в том, что он не предоставил достаточно бронетехники, самолётов, артиллерии, ракет и боеприпасов. Анонимные американские чиновники же обвиняют украинцев в том, что они не проводят операции с применением стратегии общевойскового боя по западному образцу", — говорится в статье.Эксперты неоднократно отмечали, что у ВСУ не было превосходства ни по численности, ни по технике, как предусматривают стандарты НАТО, чтобы идти в наступление на российские позиции. А что касается действий в ходе сражений, украинские военные рассказывали, что реальная обстановка часто складывается так, что никакие западные инструкции не подходят и приходится действовать по-своему."Контрнаступление завершено. США сказали Украине: „Всё кончено. Теперь вы должны изменить свою позицию, ребятки". <...> Мы не говорим об этом публично. Мы говорим об этом в частном порядке. Мы готовим их (Украину – ред.) к неизбежности завершения этого конфликта не на условиях Украины, именно поэтому украинцы упорно продолжают наступление. Они перебрасывают войска к линии фронта, потому что им нужно убедить США, НАТО в том, что они могут одержать победу на поле боя в такой степени, чтобы продолжать поддерживать их в военном отношении", — заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Однако в случае продолжении вооружённого противостояния с Россией обернётся для Украины тем же, что и Курская битва 1943 года для нацистской Германии, предупреждает The Time.Западные лидеры уже смирились с неспособностью Украины победить в конфликте с РФ, говорит Риттер, и призывают украинских чиновников готовиться к переговорам о прекращении войны на условиях президента РФ Владимира Путина, ведь Россия практически уже выиграла конфликт благодаря своей мощи.И как раз в прессе, американской газете газета The Wall Street Journal, появилась информация о готовящихся переговорах по Украине: в Саудовской Аравии уже в августе для обсуждения "формулы мира" Зеленского с участием представителей порядка 30 государств, включая ЮАР, Индонезию, Египет, Замбию, Мексику, Чили, Польшу, Великобританию. А вот России в этом списке нет"Урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учёта её законных интересов. Оно также объективно невозможно на основе ультимативной "формулы Зеленского". Любые встречи по данной тематике должны учитывать эти обстоятельства", — сказал источник РИА Новости, комментируя информацию о мероприятии в таком формате.Россия будет следить за этой встречей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Причём ещё предстоит понять до конца, какие цели ставятся, и о чём, собственно, планируют организаторы вести речь."Сейчас предлагается большее количество различных инициатив. Мы находимся в контактах с партнёрами. Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость "плана Зеленского", то будет небесполезным", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Вполне возможно, что как раз на этой встрече представители Запада и стран, предлагавших собственные проекты по урегулированию конфликта, попробуют донести до Зеленского то, о чём говорил тот же Риттер. Шансов на победу военными методами нет, пора искать политическое решение, иначе конфликт перейдёт в разряд замороженных и растянется на десятилетия. А это никому не нужно.

https://ukraina.ru/20230731/1048344362.html

https://ukraina.ru/20230728/1048335310.html

https://ukraina.ru/20230623/1047491349.html

https://ukraina.ru/20230731/1048365736.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, всу, контрнаступление, вс рф, переговоры, владимир путин, владимир зеленский, россия, зарубежье