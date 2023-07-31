Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео - 31.07.2023 Украина.ру
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Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео - 31.07.2023 Украина.ру
Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с... Украина.ру, 31.07.2023
2023-07-31T12:53
2023-07-31T12:53
лариса шеслер
видео
россия
украина
сво
украинские политэмигранты
репрессии
правозащитники
паспорт
гражданство
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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с русскоязычными пенсионерами, что стало с организаторами "Бессмертного полка" на Украине и с какими трудностями сталкиваются политэмигранты в России. 1:00 – зачистка несогласных на Украине: кто и за что попадает под удар; 8:00 – война с украинскими пенсионерами: портрет типичного "российского агента"; 13:50 – украинский закон о коллаборационизме: почему он не нравится европейским правозащитникам; 19:30 – что может сделать Россия для помощи репрессированным на Украине.
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лариса шеслер, видео, россия, украина, сво, украинские политэмигранты, репрессии, правозащитники, паспорт, гражданство, политзаключенные, видео
Лариса Шеслер, Видео, Россия, Украина, СВО, украинские политэмигранты, репрессии, правозащитники, паспорт, гражданство, политзаключенные

Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео

12:53 31.07.2023
 
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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с русскоязычными пенсионерами, что стало с организаторами "Бессмертного полка" на Украине и с какими трудностями сталкиваются политэмигранты в России.
1:00 – зачистка несогласных на Украине: кто и за что попадает под удар;
8:00 – война с украинскими пенсионерами: портрет типичного "российского агента";
13:50 – украинский закон о коллаборационизме: почему он не нравится европейским правозащитникам;
19:30 – что может сделать Россия для помощи репрессированным на Украине.
 
Лариса ШеслерВидеоРоссияУкраинаСВОукраинские политэмигрантырепрессииправозащитникипаспортгражданствополитзаключенные
 
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