https://ukraina.ru/20230731/1048371474.html
Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео - 31.07.2023 Украина.ру
Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с... Украина.ру, 31.07.2023
2023-07-31T12:53
2023-07-31T12:53
2023-07-31T12:53
лариса шеслер
видео
россия
украина
сво
украинские политэмигранты
репрессии
правозащитники
паспорт
гражданство
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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с русскоязычными пенсионерами, что стало с организаторами "Бессмертного полка" на Украине и с какими трудностями сталкиваются политэмигранты в России. 1:00 – зачистка несогласных на Украине: кто и за что попадает под удар; 8:00 – война с украинскими пенсионерами: портрет типичного "российского агента"; 13:50 – украинский закон о коллаборационизме: почему он не нравится европейским правозащитникам; 19:30 – что может сделать Россия для помощи репрессированным на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лариса шеслер, видео, россия, украина, сво, украинские политэмигранты, репрессии, правозащитники, паспорт, гражданство, политзаключенные, видео
Лариса Шеслер, Видео, Россия, Украина, СВО, украинские политэмигранты, репрессии, правозащитники, паспорт, гражданство, политзаключенные
Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с русскоязычными пенсионерами, что стало с организаторами "Бессмертного полка" на Украине и с какими трудностями сталкиваются политэмигранты в России.
1:00 – зачистка несогласных на Украине: кто и за что попадает под удар;
8:00 – война с украинскими пенсионерами: портрет типичного "российского агента";
13:50 – украинский закон о коллаборационизме: почему он не нравится европейским правозащитникам;
19:30 – что может сделать Россия для помощи репрессированным на Украине.