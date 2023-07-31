https://ukraina.ru/20230731/1048371474.html

Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео

Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео - 31.07.2023 Украина.ру

Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео

Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с... Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T12:53

2023-07-31T12:53

2023-07-31T12:53

лариса шеслер

видео

россия

украина

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украинские политэмигранты

репрессии

правозащитники

паспорт

гражданство

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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как и для чего киевский режим расправляется с русскоязычными пенсионерами, что стало с организаторами "Бессмертного полка" на Украине и с какими трудностями сталкиваются политэмигранты в России. 1:00 – зачистка несогласных на Украине: кто и за что попадает под удар; 8:00 – война с украинскими пенсионерами: портрет типичного "российского агента"; 13:50 – украинский закон о коллаборационизме: почему он не нравится европейским правозащитникам; 19:30 – что может сделать Россия для помощи репрессированным на Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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