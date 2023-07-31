https://ukraina.ru/20230731/1048370577.html

Родины у них нет. Есть ли матери – неизвестно

Родины у них нет. Есть ли матери – неизвестно - 31.07.2023 Украина.ру

Родины у них нет. Есть ли матери – неизвестно

Украина продолжает успешную войну с памятниками. После долгих размышлений 26 июля был начат демонтаж советского герба с щита статуи Родины-Матери в Киеве, а 29 июля генеральный директор национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что принято решение об отказе от слова "родина" в названии статуи

2023-07-31T14:00

2023-07-31T14:00

2023-07-31T14:00

история

история

история украины

киев

архитектура

скульптура

родина-мать

памятник

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Решение о переименовании "Родины-матери" в "Украину-мать" предварительное – его ещё должен Минкульт утвердить. За этим дело не станет, а вот решение относительно замены герба на украинский окончательное.Постановление о строительстве монумента было принято в 1973 году. Автором первоначального проекта был уроженец Днепропетровска Евгений Вучетич. Он опирался на свой опыт сооружения статуи Родины-матери в Волгограде. В частности, на основании этого опыта было принято решение строить маятник не из бетона, а из позолоченной нержавеющей стали. Сам по себе памятник должен был быть частью масштабного ансамбля, в цокольной части размещался музей. У подножия статуи с 30-метровой высоты должен был течь в Днепр водопад, с обеих сторон которого воины форсировали реку.Для размещения скульптуры был выбран необитаемый холм между Печерском, Зверинцем и Выдубичами. Устоявшегося названия у него нет, место издревле считалось "нехорошим", постоянно там люди не жили, было только небольшое кладбище. "Специалисты" уверяют, что это одна из столичных геопатогенных зон. Этот холм отделён от Печерского валом цитадели Киевской крепости (он частично снесён, но сохранены крепостные ворота).Вучетич умер в 1974 году, оставив только предварительный проект. Дальнейшую работу возглавил украинский скульптор Василий Бородай. Кроме него в работе участвовали Фрид Согоян и Василий Винайкин, а также архитекторы Виктор Елизаров, Георгий Кислый и Николай Фещенко.На этом этапе проект претерпел существенные изменения. В частности, сама скульптура стала более симметричной и менее естественной, а вот оформление ландшафта – напротив ассиметричным. Со стороны Лавры была проведена частично крытая галерея со скульптурными группами, связанными с войной, которая выходит к водоёму, за которым находится вход в музей.Строительство началось в 1976 году, открыт памятник был 9 мая 1981 года при участии Леонида Брежнева.Высота скульптуры "Родина-мать" (от пьедестала до кончика меча) — 62 метра, общая высота с постаментом — 102 метра (пятая по высоте в мире – после трёх Будд и одного Валлабхаи Пателя в Индии).В одной руке статуя держит 16-метровый меч весом в 9 тонн, в другой – щит размером 13×8 метров с гербом СССР весом в 13 тонн.Всё сооружение — цельносварное и весит 450 тонн. Каркас начинается на глубине 17,8 метров. Обшивка сделана из стальных листов 0,5 на 0,5 метра и толщиной 15 мм.На статуе есть две смотровые площадки – на высоте 36,6 метров (постамент) и 91 метра (рука за щитом). В 2003 году с верхней спрыгнул самоубийца и доступ был закрыт на семь лет.По официальным данным гарантийный срок функционирования статуи – 150 лет, она может выдержать землетрясение до 9 баллов.Разумеется, со статуей связано множество легенд.Первая связана с близким расположением Лавры – якобы митрополит вёл переговоры с Владимиром Щербицким относительно того, чтобы статуя не была выше лаврской колокольни (96,5 метров), в результате чего меч был уменьшен на четыре метра. Скорее всего это чепуха, поскольку в Киеве есть сооружения гораздо более высокие и в абсолютном, и в относительном измерении (например – построенная в 1973 году телебашня на Сырце высотой 385 метров). Однако факт остаётся фактом – при том, что статуя тщательно уравновешена, меч заметно легче щита, а за счёт разницы высот холмов в относительном измерении статуя на 12 метров ниже колокольни.Ещё в недавние времена гостям столицы рассказывали, что в 12 часов ночи статуя поворачивается на 360 градусов и бьёт мечом о щит. Есть люди, которые на ночь глядя действительно ехали на Печерск, чтобы это увидеть.В народе статую называли "Галькой" (в честь архитектора Галины Кульченко, якобы позировавшей при изготовлении макета) и "Викторией Петровной" (в честь жены Брежнева).Вопрос относительно "декоммунизации" статуи возник сразу после Майдана 2014 года – победа на Украине политических сил, считающих себя союзниками гитлеровской Германии, естественным образом ставит под вопрос само существование подобных памятников.Однако вопрос о демонтаже всерьёз не рассматривается – для современной Украины это слишком сложная инженерная задача. Ставился вопрос об изменении символики. Активисты украшали в 2015 и 2016 годах её голову венками из маков (в знак скорби из-за поражения Германии). Статую подсвечивали цветами украинского и американского флага и запускали возле неё шарик с радужным флагом ЛГБТ-сообщества.В январе 2016 года глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что советский герб будет убран во исполнение закона о декоммунизации. Вопрос упёрся в стоимость проекта и инженерную сложность – ряд экспертов предупреждал, что осуществление работ может нарушить равновесие статуи и привести к её разрушению.В конечном итоге был принят проект стоимостью 28 млн грн (ок. 70 млн рублей). По заявлению главы УИНП Антона Дробовича средства выделили меценаты – ещё 2021 году. Согласие правительства последовало только сейчас. Скорее всего это обычная бюрократическая проволочка (тем более, что в прошлом году правительству было не до того). С другой стороны, память о Великой Отечественной войне окончательно отставлена – у Украины есть своя собственная отечественная война. Ну а если статуя обрушится, всегда можно свалить на русских.Сооружение нового герба для щита уже привело к скандалу. "Запорожсталь" бесплатно выделила металл и подготовила проект его использования, герб уже был изготовлен и вдруг 25 июля Министерство культуры заявило, что сталь (по уверению металлургов – та же самая которую использовали при постройке монумента только 17 мм.) не подходит, а подходит им сталь "европейского производства". Тут подозревается коррупция, но скорее всего дело проще – стоимость металла составляет 400 тыс. грн (почти миллион рублей) и, если эти средства не освоить, их придётся возвращать спонсорам. Так что благотворительность Рината Ахметова тут была неуместна.

https://ukraina.ru/20230713/1047995234.html

https://ukraina.ru/20220824/1038007941.html

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история, история украины, киев, архитектура, скульптура, родина-мать, памятник