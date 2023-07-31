https://ukraina.ru/20230731/1048361713.html

Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ

Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ - 31.07.2023 Украина.ру

Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ

Киев отвергает все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости

2023-07-31T08:42

2023-07-31T08:42

2023-07-31T08:59

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Он указал, что Россия ценит "стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса".По словам высокопоставленного дипломата, "с такими инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая, прежде всего, Китай, Бразилию и, конечно же, африканские страны".Он напомнил, что "излишне говорить, что они кроются в безответственном и эгоистичном поведении стран НАТО, их вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию"."В предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений, которые мы поддерживаем. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности "холодной войны", недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности", - пояснил Полищук.По его словам, российская сторона разделяет "их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО"."Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского", - заметил он, добавив, что "они хотят одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу.К счастью, в странах Глобального Юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня"."Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями", - заключил Полищук.

https://ukraina.ru/20230728/1048325869.html

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африка, посредники, новости, зарубежье, мид рф