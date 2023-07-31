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Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ
Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ - 31.07.2023 Украина.ру
Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ
Киев отвергает все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости
2023-07-31T08:42
2023-07-31T08:42
2023-07-31T08:59
африка
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Он указал, что Россия ценит "стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса".По словам высокопоставленного дипломата, "с такими инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая, прежде всего, Китай, Бразилию и, конечно же, африканские страны".Он напомнил, что "излишне говорить, что они кроются в безответственном и эгоистичном поведении стран НАТО, их вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию"."В предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений, которые мы поддерживаем. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности "холодной войны", недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности", - пояснил Полищук.По его словам, российская сторона разделяет "их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО"."Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского", - заметил он, добавив, что "они хотят одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу.К счастью, в странах Глобального Юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня"."Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями", - заключил Полищук.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
африка, посредники, новости, зарубежье, мид рф
Россия продолжит обсуждать украинский кризис с КНР, Бразилией и странами Африки — МИД РФ
08:42 31.07.2023 (обновлено: 08:59 31.07.2023)
Киев отвергает все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости
Он указал, что Россия ценит "стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса".
По словам высокопоставленного дипломата, "с такими инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая, прежде всего, Китай, Бразилию и, конечно же, африканские страны".
"Многие выдвинули предложения гуманитарного характера. Мы видим искреннее желание этих стран внести вклад в достижение справедливого и устойчивого мира. <...> Хорошо, что наши партнеры хотят разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели. Причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности", - сказал Полищук.
Он напомнил, что "излишне говорить, что они кроются в безответственном и эгоистичном поведении стран НАТО, их вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию".
"В предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений, которые мы поддерживаем. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности "холодной войны", недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности", - пояснил Полищук.
По его словам, российская сторона разделяет "их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО".
"Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского", - заметил он, добавив, что "они хотят одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу.
К счастью, в странах Глобального Юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня".
"Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями", - заключил Полищук.