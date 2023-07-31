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Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США

Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США - 31.07.2023 Украина.ру

Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что из-за выборов президента США в 2024 году существует риск обострения в конфликте на Украине, передает "Аргументы и факты"

2023-07-31T07:14

2023-07-31T07:14

2023-07-31T07:14

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"Тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой", - сказал Косачев.Он также отметил, что если какой-то партии в США "потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают".

https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, украина, конфликт, новости