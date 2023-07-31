Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США - 31.07.2023 Украина.ру
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Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США
Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США - 31.07.2023 Украина.ру
Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что из-за выборов президента США в 2024 году существует риск обострения в конфликте на Украине, передает "Аргументы и факты"
2023-07-31T07:14
2023-07-31T07:14
сша
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украина
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"Тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой", - сказал Косачев.Он также отметил, что если какой-то партии в США "потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают".
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сша, зарубежье, украина, конфликт, новости
США, Зарубежье, Украина, конфликт, Новости

Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США

07:14 31.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что из-за выборов президента США в 2024 году существует риск обострения в конфликте на Украине, передает "Аргументы и факты"
"Тот факт, что президентская кампания в США, ее кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством. Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой", - сказал Косачев.
Он также отметил, что если какой-то партии в США "потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают".
Владимир Зеленский
29 июля, 13:05
"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с РоссиейКонечно, на месте бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, который в своей статье для Consortium News охарактеризовал нынешнее положение ВСУ и всего неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского после контрнаступа, я бы выбрал более точный синоним к слову "обгадились".
 
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