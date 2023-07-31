https://ukraina.ru/20230731/1048329436.html

Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии

Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру

Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии

И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-31T04:56

2023-07-31T04:56

2023-07-31T04:56

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польша

белоруссия

ядерное оружие

россия

вторжение

союзное государство

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Белорусская армия не представляет для Польши серьезную боевую силу. У нет опыта, ее численность недостаточна, при этом у Белорусской армии не самое лучшее оснащение, рассказал политолог.На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. В случае нападения Польши "вагнеровцы" смогут защитить республику только локально. И здесь свою роль может сыграть фактор российского тактического ядерного оружия (ТЯО), добавил эксперт.Решение о применении ТЯО в Белоруссии принимает руководство РФ. Если в России осознают экзистенциальную угрозу для существования государства, то ТЯО будет задействовано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230725/1048203803.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, белоруссия, ядерное оружие, россия, вторжение, союзное государство