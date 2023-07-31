Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230731/1048329436.html
Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии
Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру
Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии
И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-31T04:56
2023-07-31T04:56
новости
польша
белоруссия
ядерное оружие
россия
вторжение
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_b6cb905634702241db1ac90def7e863d.jpg
Белорусская армия не представляет для Польши серьезную боевую силу. У нет опыта, ее численность недостаточна, при этом у Белорусской армии не самое лучшее оснащение, рассказал политолог.На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. В случае нападения Польши "вагнеровцы" смогут защитить республику только локально. И здесь свою роль может сыграть фактор российского тактического ядерного оружия (ТЯО), добавил эксперт.Решение о применении ТЯО в Белоруссии принимает руководство РФ. Если в России осознают экзистенциальную угрозу для существования государства, то ТЯО будет задействовано, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230725/1048203803.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_717669261a5b79986121b93799adc194.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, белоруссия, ядерное оружие, россия, вторжение, союзное государство
Новости, Польша, Белоруссия, Ядерное оружие, Россия, вторжение, Союзное государство

Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии

04:56 31.07.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Белорусская армия не представляет для Польши серьезную боевую силу. У нет опыта, ее численность недостаточна, при этом у Белорусской армии не самое лучшее оснащение, рассказал политолог.
На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. В случае нападения Польши "вагнеровцы" смогут защитить республику только локально. И здесь свою роль может сыграть фактор российского тактического ядерного оружия (ТЯО), добавил эксперт.
"Почему американцы так занервничали во время пригожинского мятежа? Почему они его никак не прокомментировали? Потому что во время мятежа даже самые маленькие враждебные действия поляков, литовцев или немцев могли восприниматься Россией как экзистенциальная угроза", - подчеркнул Безпалько.
Решение о применении ТЯО в Белоруссии принимает руководство РФ. Если в России осознают экзистенциальную угрозу для существования государства, то ТЯО будет задействовано, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 04:00
Политолог объяснил, чем обернётся для Польши вторжение на Западную УкраинуПольша должна очень хорошо подумать, прежде чем предпринять какие-то действия в отношении западной Украины или Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
 
НовостиПольшаБелоруссияЯдерное оружиеРоссиявторжениеСоюзное государство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:28ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах" - полковник США
08:16Российские военные за неделю уничтожили тысячи украинских боевиков в ЛНР
08:04Приднестровье: первая война за Новороссию
08:00МИД РФ назвал условия для вывода российского ядерного оружия с территории Белоруссии
07:40Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ
07:23Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ
07:14Косачев анонсировал обострение конфликта на Украине из-за США
06:37Посеять панику. Эксперты про атаку дронов на Москва-сити
06:30Политолог рассказал, что будет "прорубать" Россия, если Польша заблокирует Калининград
06:00Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском
06:00Политолог объяснил, почему Польша хочет уничтожить Россию "чужими руками"
05:40Эксперт объяснил, зачем Запад хочет, чтобы русские сами себя убили
05:36Лариса Шеслер: Должен быть создан орган для сбора и обработки данных о политзаключенных на Украине
05:30Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направлении
05:14Андрей Суздальцев: Когда F-16 начнут сбивать, Украина попросит F-35, а потом потребует и ядерное оружие
05:00Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ срочно перебрасывают под Купянск польских наёмников
05:00Геннадий Алёхин: Киев бросает в бой все резервы, но Россия уже "нащупала" слабые места в обороне ВСУ
04:56Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии
03:38Ростислав Ищенко о будущем ЧВК "Вагнер", что происходит в Африке и о том, можно ли лишать гражданства РФ
18:00К истории "лингвоцида": "Валуевский циркуляр"
Лента новостейМолния