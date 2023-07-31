Политолог Безпалько: Если Россия почувствует угрозу, она нажмёт на "красную кнопку" в Белоруссии
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
И если Польша останется с Белоруссией один на один, то Белоруссия проиграет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Белорусская армия не представляет для Польши серьезную боевую силу. У нет опыта, ее численность недостаточна, при этом у Белорусской армии не самое лучшее оснащение, рассказал политолог.
На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. В случае нападения Польши "вагнеровцы" смогут защитить республику только локально. И здесь свою роль может сыграть фактор российского тактического ядерного оружия (ТЯО), добавил эксперт.
"Почему американцы так занервничали во время пригожинского мятежа? Почему они его никак не прокомментировали? Потому что во время мятежа даже самые маленькие враждебные действия поляков, литовцев или немцев могли восприниматься Россией как экзистенциальная угроза", - подчеркнул Безпалько.
Решение о применении ТЯО в Белоруссии принимает руководство РФ. Если в России осознают экзистенциальную угрозу для существования государства, то ТЯО будет задействовано, заключил собеседник издания.
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