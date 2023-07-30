"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита" - 30.07.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230730/1048348887.html
"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"
"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита" - 30.07.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"
Рассказ "Ханский огонь" появился за пять лет до начала работы над "закатным романом", однако некоторые элементы рассказа в романе явно просматриваются. Причём даже более выпукло, чем, допустим, элементы "Белой гвардии". Понятно, речь идёт только о внешних характеристиках, но…
2023-07-30T05:38
2023-07-30T05:38
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
писатель
литература
мастер и маргарита
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Обратим внимание на описание князя Тугай-Бега: "пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колёсами, широком светлом пальто, с тростью". Ничего не напоминает?В романе Воланд предстаёт перед литераторами "в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя".Разумеется, романное описание намного более яркое, но оно приводится словами рассказчика, а в рассказе – со слов старого и подслеповатого камердинера Ионы.Серый (точнее: мертвенно-серый или пепельно-серый – цвет болезни и смерти) цвет не случаен – это один из традиционных цветов дьявола, пусть и не самый популярный. Леонид Андреев, с творчеством которого Булгаков несомненно был знаком, называл сатану "некто в сером".Тугай-Бег, рассматривая фамильные портреты, сам путается в том, жив он или мёртв: "может быть, действительно я мертв? Я – тень? Но ведь я живу". Фабула рассказа вполне материалистическая – князь приехал из эмиграции. Но напрашивается и мистическая версия – уж не та ли это "эмиграция", в которую, в конечном счёте, все попадают? И не призван ли он на грешную землю силой Воланда, как участники сатанинского бала в "МиМ"? Тема призыва из преисподней Булгаковым к этому моменту уже использовалась – поэма "Похождения Чичикова" начинается словами "в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью "Мертвые души", шутник-сатана открыл двери".Кстати, о бале – среди гостей бала называется Мессалина (третья жена императора Клавдия, известная своей развратностью и казнённая за организацию заговора против мужа), этим же именем называется старая княгиня. Совпадение, конечно, случайное – в том смысле, что Булгаков интересовался античной историей и личность Мессалины его чем-то заинтересовала. Мессалина, кстати, была признана Сенатом соправительницей мужа – чем не параллель с Маргаритой, хозяйской сатанинского бала?С какой целью сатана вызволил из эмиграции Тугай-Бега? Забрать кое-какие документы. Тугай-Бег говорит, конечно, Ионе, что это за документы: "насчёт самарских и пензенских имений". Право? На кой, простите чёрт ему нужны документы на давно уже национализированные имения? Врёт, скорее всего, князь. Впрочем, княжеские архивы в любом случае хранят немало секретов, касающихся не только самих князей.Ну и завершение визита Тугай-Бега в родной дом немного предсказуемо – он сгорает, как сгорели "нехорошая квартира" и дом Грибоедова. Покидает подожжённый дом князь подобно слугам Воланда: "он прошёл в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл её и вышел в парк. (…) Втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму".Интересны и персонажи, с которыми сталкивается Тугай-Бег.Первый, кто его видит, и именно тот, кому он открывается – камердинер Иона.При желании можно увидеть библейские аналогии – ветхозаветный пророк Иона предупредил жителей Ниневии о "пылающем гневе" Господнем. Правда, в рассказе Иона никого не предупреждает и пожара не предотвращает.При желании же можно увидеть аналогии между Ионой и Лиходеевым – одним из первых людей, с которыми столкнулся Воланд в Москве. Ему тоже непонятна суть происшедшего, тем более, что он, как и Лиходеев, "не в форме" – он дряхл от старости.Гораздо интереснее другой персонаж – "голый" Семён Иванович Антонов.В булгаковедческих трудах встречается утверждение, что тут имеется в виду Антон Семёнович Макаренко, с которым Булгаков несомненно был знаком – Макаренко в 1937-39 годах жил в Москве, получил квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке (поселения в который добивался Булгаков), летом жил в Доме творчества Литфонда в Голицыно (сведений о поездках туда Булгакова мы не нашли). Это всё прекрасно конечно, но… "Педагогическая поэма" начала публиковаться по частям в 1933 году – через 9 лет после написания "Ханского огня". Теоретически Булгаков мог узнать о Макаренко от Горького, который находился в переписке с куряжской колонией… Однако переписка писателей относится к концу 20-х, когда Горький уже вернулся в СССР.Так что Семён Иванович и Антон Семёнович с высокой степенью вероятности всё же разные люди. Кто был прототипом героя рассказа – неизвестно, но можно предположить, что Булгаков просто описал сценку, которую видел в усадьбе "Архангельское".Интересной представляется и версия Евгения Яблокова, по которой Антонов является идейным антагонистом двух князей Антонов – строителя имения и последнего из Тугай-Бегов. Также "представляется не случайным, что писатель, отказавшийся от первоначального заголовка "Антонов огонь", дал своему рассказу название "Ханский огонь": слишком уж созвучны слова "ханский" и "хамский", кстати, ветхозаветное имя Хам означает "жар", и имеет, таким образом, к огню прямое отношение".Связь с "Мастером и Маргаритой" тут более прозрачная – Семён Антонов очень напоминает некую смесь Берлиоза (общая начитанность) и Бездомного (коммунистическая убеждённость) до встречи с Воландом. В рассказе сама по себе встреча не происходит – "посланец сатаны" Тугай-Бег прячется в тени и в прямой контакт с Антоновым не вступает. Но набросок будущего конфликта, разрешённого Воландом жестоко и иронично, налицо.Ещё один персонаж – пёс Цезарь, который облаивает Антонова и Тугай-Бега (хотя последнего должен знать) и воет, как говорит Иона – к покойнику (опять же перекличка с сомнениями Тугай-Бега жив ли он…). В одной и ранних редакций "МиМ" фигурирует пёс Бимка, который по-своему пытается спасти Берлиоза, но тот его не понимает.Интересно время действия рассказа.Во-первых, это тёплое время года. Довольно неопределённо, но время действия романа приходится на май (в ранних редакциях – июнь).Во-вторых, в рассказе подчёркивается, что события происходят в среду. Воланд является литераторам тоже в среду вечером – это прямо не утверждается, но угадывается по контексту.Совпадения, разумеется случайные… Хотя почему случайность-то? Сюжет и отдельные эпизоды романа складывались постепенно.
https://ukraina.ru/20230716/1047905617.html
https://ukraina.ru/20221020/1039954169.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, писатель, литература, мастер и маргарита
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, писатель, литература, Мастер и Маргарита

"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"

05:38 30.07.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Рассказ "Ханский огонь" появился за пять лет до начала работы над "закатным романом", однако некоторые элементы рассказа в романе явно просматриваются. Причём даже более выпукло, чем, допустим, элементы "Белой гвардии". Понятно, речь идёт только о внешних характеристиках, но…
Обратим внимание на описание князя Тугай-Бега: "пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колёсами, широком светлом пальто, с тростью". Ничего не напоминает?
В романе Воланд предстаёт перед литераторами "в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя".
Разумеется, романное описание намного более яркое, но оно приводится словами рассказчика, а в рассказе – со слов старого и подслеповатого камердинера Ионы.
Серый (точнее: мертвенно-серый или пепельно-серый – цвет болезни и смерти) цвет не случаен – это один из традиционных цветов дьявола, пусть и не самый популярный. Леонид Андреев, с творчеством которого Булгаков несомненно был знаком, называл сатану "некто в сером".
Тугай-Бег, рассматривая фамильные портреты, сам путается в том, жив он или мёртв: "может быть, действительно я мертв? Я – тень? Но ведь я живу". Фабула рассказа вполне материалистическая – князь приехал из эмиграции. Но напрашивается и мистическая версия – уж не та ли это "эмиграция", в которую, в конечном счёте, все попадают? И не призван ли он на грешную землю силой Воланда, как участники сатанинского бала в "МиМ"? Тема призыва из преисподней Булгаковым к этому моменту уже использовалась – поэма "Похождения Чичикова" начинается словами "в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью "Мертвые души", шутник-сатана открыл двери".
Кстати, о бале – среди гостей бала называется Мессалина (третья жена императора Клавдия, известная своей развратностью и казнённая за организацию заговора против мужа), этим же именем называется старая княгиня. Совпадение, конечно, случайное – в том смысле, что Булгаков интересовался античной историей и личность Мессалины его чем-то заинтересовала. Мессалина, кстати, была признана Сенатом соправительницей мужа – чем не параллель с Маргаритой, хозяйской сатанинского бала?
- РИА Новости, 1920, 16.07.2023
16 июля, 05:27"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" (часть 1)Этот рассказ Булгакова относится, пожалуй, к числу самых блестящих его произведений. Правда, оценить с первого раза не получается – уж слишком простеньким кажется сюжет рассказа, посвящённый дворянину, возвращающемуся в родное поместье, превращённое в музей, и внезапно осознающего, что его время кончилось, возврата к прошлому нет
С какой целью сатана вызволил из эмиграции Тугай-Бега? Забрать кое-какие документы. Тугай-Бег говорит, конечно, Ионе, что это за документы: "насчёт самарских и пензенских имений". Право? На кой, простите чёрт ему нужны документы на давно уже национализированные имения? Врёт, скорее всего, князь. Впрочем, княжеские архивы в любом случае хранят немало секретов, касающихся не только самих князей.
Ну и завершение визита Тугай-Бега в родной дом немного предсказуемо – он сгорает, как сгорели "нехорошая квартира" и дом Грибоедова. Покидает подожжённый дом князь подобно слугам Воланда: "он прошёл в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл её и вышел в парк. (…) Втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму".
Интересны и персонажи, с которыми сталкивается Тугай-Бег.
Первый, кто его видит, и именно тот, кому он открывается – камердинер Иона.
При желании можно увидеть библейские аналогии – ветхозаветный пророк Иона предупредил жителей Ниневии о "пылающем гневе" Господнем. Правда, в рассказе Иона никого не предупреждает и пожара не предотвращает.
При желании же можно увидеть аналогии между Ионой и Лиходеевым – одним из первых людей, с которыми столкнулся Воланд в Москве. Ему тоже непонятна суть происшедшего, тем более, что он, как и Лиходеев, "не в форме" – он дряхл от старости.
Гораздо интереснее другой персонаж – "голый" Семён Иванович Антонов.
Антон Макаренко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября 2022, 14:49История
Макаренко и НКВД. Почему знаменитый педагог был вынужден покинуть Украину
В булгаковедческих трудах встречается утверждение, что тут имеется в виду Антон Семёнович Макаренко, с которым Булгаков несомненно был знаком – Макаренко в 1937-39 годах жил в Москве, получил квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке (поселения в который добивался Булгаков), летом жил в Доме творчества Литфонда в Голицыно (сведений о поездках туда Булгакова мы не нашли). Это всё прекрасно конечно, но… "Педагогическая поэма" начала публиковаться по частям в 1933 году – через 9 лет после написания "Ханского огня". Теоретически Булгаков мог узнать о Макаренко от Горького, который находился в переписке с куряжской колонией… Однако переписка писателей относится к концу 20-х, когда Горький уже вернулся в СССР.
Так что Семён Иванович и Антон Семёнович с высокой степенью вероятности всё же разные люди. Кто был прототипом героя рассказа – неизвестно, но можно предположить, что Булгаков просто описал сценку, которую видел в усадьбе "Архангельское".
Интересной представляется и версия Евгения Яблокова, по которой Антонов является идейным антагонистом двух князей Антонов – строителя имения и последнего из Тугай-Бегов. Также "представляется не случайным, что писатель, отказавшийся от первоначального заголовка "Антонов огонь", дал своему рассказу название "Ханский огонь": слишком уж созвучны слова "ханский" и "хамский", кстати, ветхозаветное имя Хам означает "жар", и имеет, таким образом, к огню прямое отношение".
Связь с "Мастером и Маргаритой" тут более прозрачная – Семён Антонов очень напоминает некую смесь Берлиоза (общая начитанность) и Бездомного (коммунистическая убеждённость) до встречи с Воландом. В рассказе сама по себе встреча не происходит – "посланец сатаны" Тугай-Бег прячется в тени и в прямой контакт с Антоновым не вступает. Но набросок будущего конфликта, разрешённого Воландом жестоко и иронично, налицо.
Ещё один персонаж – пёс Цезарь, который облаивает Антонова и Тугай-Бега (хотя последнего должен знать) и воет, как говорит Иона – к покойнику (опять же перекличка с сомнениями Тугай-Бега жив ли он…). В одной и ранних редакций "МиМ" фигурирует пёс Бимка, который по-своему пытается спасти Берлиоза, но тот его не понимает.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая 2022, 20:05"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: 1 мая 1929 годаКаждый читатель «Мастера и Маргариты» задавался вопросом – когда происходят действия романа? При всём внимании автора к деталям (в том числе – датирующим) не может же быть такого, что не имелись в виду какие-то конкретные дни… Получается же, что события происходили когда-то до войны. Примерно в 1930-х. У читателя есть основания быть недовольным
Интересно время действия рассказа.
Во-первых, это тёплое время года. Довольно неопределённо, но время действия романа приходится на май (в ранних редакциях – июнь).
Во-вторых, в рассказе подчёркивается, что события происходят в среду. Воланд является литераторам тоже в среду вечером – это прямо не утверждается, но угадывается по контексту.
Совпадения, разумеется случайные… Хотя почему случайность-то? Сюжет и отдельные эпизоды романа складывались постепенно.
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивМихаил БулгаковписательлитератураМастер и Маргарита
 
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05:38"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"
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