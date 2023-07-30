https://ukraina.ru/20230730/1048348887.html

"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"

"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита" - 30.07.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"

Рассказ "Ханский огонь" появился за пять лет до начала работы над "закатным романом", однако некоторые элементы рассказа в романе явно просматриваются. Причём даже более выпукло, чем, допустим, элементы "Белой гвардии". Понятно, речь идёт только о внешних характеристиках, но…

2023-07-30T05:38

2023-07-30T05:38

2023-07-30T05:38

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

писатель

литература

мастер и маргарита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_7f7d98f24e7394ff20b1f43870d5ead2.jpg

Обратим внимание на описание князя Тугай-Бега: "пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колёсами, широком светлом пальто, с тростью". Ничего не напоминает?В романе Воланд предстаёт перед литераторами "в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя".Разумеется, романное описание намного более яркое, но оно приводится словами рассказчика, а в рассказе – со слов старого и подслеповатого камердинера Ионы.Серый (точнее: мертвенно-серый или пепельно-серый – цвет болезни и смерти) цвет не случаен – это один из традиционных цветов дьявола, пусть и не самый популярный. Леонид Андреев, с творчеством которого Булгаков несомненно был знаком, называл сатану "некто в сером".Тугай-Бег, рассматривая фамильные портреты, сам путается в том, жив он или мёртв: "может быть, действительно я мертв? Я – тень? Но ведь я живу". Фабула рассказа вполне материалистическая – князь приехал из эмиграции. Но напрашивается и мистическая версия – уж не та ли это "эмиграция", в которую, в конечном счёте, все попадают? И не призван ли он на грешную землю силой Воланда, как участники сатанинского бала в "МиМ"? Тема призыва из преисподней Булгаковым к этому моменту уже использовалась – поэма "Похождения Чичикова" начинается словами "в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью "Мертвые души", шутник-сатана открыл двери".Кстати, о бале – среди гостей бала называется Мессалина (третья жена императора Клавдия, известная своей развратностью и казнённая за организацию заговора против мужа), этим же именем называется старая княгиня. Совпадение, конечно, случайное – в том смысле, что Булгаков интересовался античной историей и личность Мессалины его чем-то заинтересовала. Мессалина, кстати, была признана Сенатом соправительницей мужа – чем не параллель с Маргаритой, хозяйской сатанинского бала?С какой целью сатана вызволил из эмиграции Тугай-Бега? Забрать кое-какие документы. Тугай-Бег говорит, конечно, Ионе, что это за документы: "насчёт самарских и пензенских имений". Право? На кой, простите чёрт ему нужны документы на давно уже национализированные имения? Врёт, скорее всего, князь. Впрочем, княжеские архивы в любом случае хранят немало секретов, касающихся не только самих князей.Ну и завершение визита Тугай-Бега в родной дом немного предсказуемо – он сгорает, как сгорели "нехорошая квартира" и дом Грибоедова. Покидает подожжённый дом князь подобно слугам Воланда: "он прошёл в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл её и вышел в парк. (…) Втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму".Интересны и персонажи, с которыми сталкивается Тугай-Бег.Первый, кто его видит, и именно тот, кому он открывается – камердинер Иона.При желании можно увидеть библейские аналогии – ветхозаветный пророк Иона предупредил жителей Ниневии о "пылающем гневе" Господнем. Правда, в рассказе Иона никого не предупреждает и пожара не предотвращает.При желании же можно увидеть аналогии между Ионой и Лиходеевым – одним из первых людей, с которыми столкнулся Воланд в Москве. Ему тоже непонятна суть происшедшего, тем более, что он, как и Лиходеев, "не в форме" – он дряхл от старости.Гораздо интереснее другой персонаж – "голый" Семён Иванович Антонов.В булгаковедческих трудах встречается утверждение, что тут имеется в виду Антон Семёнович Макаренко, с которым Булгаков несомненно был знаком – Макаренко в 1937-39 годах жил в Москве, получил квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке (поселения в который добивался Булгаков), летом жил в Доме творчества Литфонда в Голицыно (сведений о поездках туда Булгакова мы не нашли). Это всё прекрасно конечно, но… "Педагогическая поэма" начала публиковаться по частям в 1933 году – через 9 лет после написания "Ханского огня". Теоретически Булгаков мог узнать о Макаренко от Горького, который находился в переписке с куряжской колонией… Однако переписка писателей относится к концу 20-х, когда Горький уже вернулся в СССР.Так что Семён Иванович и Антон Семёнович с высокой степенью вероятности всё же разные люди. Кто был прототипом героя рассказа – неизвестно, но можно предположить, что Булгаков просто описал сценку, которую видел в усадьбе "Архангельское".Интересной представляется и версия Евгения Яблокова, по которой Антонов является идейным антагонистом двух князей Антонов – строителя имения и последнего из Тугай-Бегов. Также "представляется не случайным, что писатель, отказавшийся от первоначального заголовка "Антонов огонь", дал своему рассказу название "Ханский огонь": слишком уж созвучны слова "ханский" и "хамский", кстати, ветхозаветное имя Хам означает "жар", и имеет, таким образом, к огню прямое отношение".Связь с "Мастером и Маргаритой" тут более прозрачная – Семён Антонов очень напоминает некую смесь Берлиоза (общая начитанность) и Бездомного (коммунистическая убеждённость) до встречи с Воландом. В рассказе сама по себе встреча не происходит – "посланец сатаны" Тугай-Бег прячется в тени и в прямой контакт с Антоновым не вступает. Но набросок будущего конфликта, разрешённого Воландом жестоко и иронично, налицо.Ещё один персонаж – пёс Цезарь, который облаивает Антонова и Тугай-Бега (хотя последнего должен знать) и воет, как говорит Иона – к покойнику (опять же перекличка с сомнениями Тугай-Бега жив ли он…). В одной и ранних редакций "МиМ" фигурирует пёс Бимка, который по-своему пытается спасти Берлиоза, но тот его не понимает.Интересно время действия рассказа.Во-первых, это тёплое время года. Довольно неопределённо, но время действия романа приходится на май (в ранних редакциях – июнь).Во-вторых, в рассказе подчёркивается, что события происходят в среду. Воланд является литераторам тоже в среду вечером – это прямо не утверждается, но угадывается по контексту.Совпадения, разумеется случайные… Хотя почему случайность-то? Сюжет и отдельные эпизоды романа складывались постепенно.

https://ukraina.ru/20230716/1047905617.html

https://ukraina.ru/20221020/1039954169.html

https://ukraina.ru/20220521/1033965556.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, михаил булгаков, писатель, литература, мастер и маргарита